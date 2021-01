OM ALERTA RIBA FROUDE DI VOTA / OM ALERT OP STEMFRAUDE

OM ALERTA RIBA FROUDE DI VOTA

Dia 19 di mart 2021 tin elekshon pa un Parlamento nobo di Kòrsou. E diferente partidonan polítiko ta bai hiba kampaña pa logra mas tantu voto pa di e forma ei haña representashon den Parlamento. Elekshon liber, sekreto i honesto ta na base di un estado di derecho demokrátiko. E interes ta ankrá den Areglo di Estado i areglonan internashonal Un votadó tin e derechi pa baha su voto sin ningun influensia i pa tene su desishon pa su mes. Partisipashon na elekshon ta un derechi atkerí di hopi importansia, ku na hopi pais na mundu no ta un algu usual i normal. Un manera ku elekshon no ta resultá di un forma honesto ta na momentu ku ta kumpra òf bende voto, sea ku plaka kèsh òf di otro forma manera fabor/promesa. Semper na momentu di elekshon ta yega na Ministerio Públiko (OM) señal ku votadó ta laga kumpra nan mes pa vota riba un sierto partido polítiko òf persona. Esaki ta influensiá un proseso liber i honesto di elekshon i ta ademas tambe kastigabel. Ministerio Públiko ta mustra pa e motibu aki ku ta prohibí i kastigabel pa paga un votadó pa su voto. Tambe ta prohibí pa haña pago pa vota riba un partido polítiko òf un persona spesífiko. Tantu esun kumprá òf esun ku ta ofresé ta kastigabel konforme nos Kódigo Penal di Kòrsou ku un kondena di maksimalmente 2 aña. Ministerio Públiko ta bai ta alerta durante e próksimo temporada di elekshon riba tur señal di soborno. OM ta alerta i ta bai investigá tur señal ku yega serka nos.

Artikel 2:44 Wetboek van Strafrecht Curaçao Lid 1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Lid 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

OM ALERT OP STEMFRAUDE

Op 19 maart 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten. Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen staan aan de basis van de democratische rechtsstaat. Het belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd.

Een kiezer heeft het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden. Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in vele delen van de wereld niet vanzelfsprekend is.

Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, hetzij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie in Curaçao weer signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen. Dit beïnvloedt het vrije en eerlijke verloop van de verkiezen en is bovendien strafbaar. Het Openbaar Ministerie wijst er dan ook op het feit dat het verboden is om een kiezer te betalen voor zijn stem. Ook is het verboden om als kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.