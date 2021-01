“..Gwendell Mercelina, Jr. di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) huntu ku Jaap Jonkers di CDA, ta lansa un petishon pa estatuanan di Maria Liberia Peters i Juancho Evertsz na Hulanda..”

ENGLISH

“..Gwendell Mercelina, Jr. of the People’s National Party (PNP) of Curaçao together with Jaap Jonkers of the CDA, launches petition for statues of Maria Liberia Peters and Juancho Evertsz in the Netherlands..”

Leaning on one’s own strength, but willing to assist one another.

WILLEMSTAD, CURAÇAO – Today, Gwendell Mercelina Jr.’s campaign team is launching a petition to recognize colorful Dutch people who have made a special contribution to our Kingdom via https://actie.degoedezaak.org/ petitions/standbeelden-voor- maria-liberia-peters-juancho- evertsz.

Partly inspired by the inauguration of Joe Biden and Kamala Harris, we would like to draw the attention to the diversity in our Kingdom. A tribute in the Netherlands on behalf of the entire Kingdom to Maria Liberia Peters and Juancho Evertsz is part of this.

The Kingdom campaign team of Gwendell Mercelina, Jr. and Jaap Jonkers want to present the petition in the ‘Tweede Kamer’ (Second Chamber) on 4 March.

In his campaign, Mercelina works together with Jaap Jonkers, who is on the electoral list for the upcoming parliamentary elections on behalf of the CDA, a sister party of the PNP. Mercelina and Jonkers are building a bridge between the Caribbean islands in the Kingdom and the Netherlands. Giving recognition to colorful Dutch people is part of this.

This petition was created by Tania Ataoellah-Henriquez.

Ataoellah-Henriquez is a campaign volunteer for the campaigns of Mercelina and Jonkers.

Mercelina, a creative business advisor, media and communications professional, and the youngest veteran politician with the most votes on the island, was born in Curaçao 32 years ago. “The time has come to give real attention in this time of crisis to consult our past, to analyze the present, to think about a better future with our allies inside and outside as one Kingdom,” Mercelina said. Gwendell spends as a politician the point of view of designing a better nation, through a more participatory and civic democracy. With ideals of socio-economic inclusion, climate impact awareness with green thinking, innovative living, and a quality and modern globalized education with 21st century standards for all.

Gwendell Mercelina, Jr. (32) is the number 4 for the list of Partido Nashonal di Pueblo (PNP). The parliamentary elections will take place on Friday 19 March 2021. For more information, visit www.wenshow.me.

Jaap Jonkers (34) is the number 27th for the Christian Democratic Appeal (CDA). The parliamentary elections will take place on Wednesday March 17, 2021. For more information, visit www.jaapjonkers.nu

“..Gwendell Mercelina, Jr. di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) huntu ku Jaap Jonkers di CDA, ta lansa un petishon pa estatuanan di Maria Liberia Peters i Juancho Evertsz na Hulanda..” Steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander bij te staan. Apoyá riba nos propio forsa, semper dispuesto pa yuda di unu pa otro. WILLEMSTAD, CURAÇAO – Awe, e tim di kampaña di Gwendell Mercelina Jr. a lansa un petishon úniko pa rekonosé e Hulandes Karibense ku tabata tin un kontribushon signifikante den Reino via https://actie.degoedezaak.org/ petitions/standbeelden-voor- maria-liberia-peters-juancho- evertsz. E toma di posishon presidensial di Joe Biden i Kamala Harris, a yama nos atenshon positivo pa aksentuá e diversidat di nos hendenan den Reino Hulandes. Pues un homenahe na Hulanda na nòmber di Reino kompletu pa Maria Liberia Peters i Juancho Evertsz ta parti di esei. E tim di kampaña di Reino di Gwendell Mercelina, Jr. i Jaap Jonkers lo bai presentá e petishon aki na ‘Tweede Kamer’ dia 4 di mart. Pa su kampaña, Mercelina ta traha hunto ku Jaap Jonkers, kual ta riba e lista elektoral pa ‘Tweede Kamer’ den representashon di CDA, e partido ruman históriko di PNP. Tur djadumingu 2’or di atardi na Kòrsou via e plataforma Entrevista Ku nan tin un ‘podcast’ titulá Papia Ku ya pa vários siman kaba. Mercelina i Jonkers ta konstruyendo un brùg di partisipashon i solidaridat entre e islanan den Karibe di Reino i Hulanda. Duna rekonosementu na nos hendenan ku a traha kaminda pa nos awe por benefisiá di lasonan importante di oportunidat mutuo, ta parti di nos tarea. E petishon aki a inisiá for di Tania Ataoellah-Henriquez, kende ta un boluntario di kampaña pa e kampañanan di Mercelina i Jonkers. Mercelina, ta un konsehero di empresanan kreativo, profeshonal di medio i komunikashon, e ta e polítiko hóben ku mas voto di Kòrsou i tin 32 aña di edat. “A yega e momentu pa pone atenshon real den e situashon di krísis mundial ku nos ta pa konsulta nos pasado, analisá nos presente i kontemplá pa un futuro mihó ku nos aliadonan paden i pafó di Reino”, loke Mercelina a bisa. Gwendell komo polítiko ta enfoká riba e puntonan di liderazgo, formashon i diseño di un mihó nashon ku un demokrasia mas síviko i inklusivo. Su idealnan ta basa riba inklushon sosial ekonómiko, konsientisashon di e impakto ekológiko pa nos ban pensa i biba ku inovashon bèrdè, i un edukashon globalisá di kalidat pa un i tur riba e stándartnan di siglo XXI. Gwendell Mercelina, Jr. (32) ta number 4 riba lista di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) kende lo mester pasa preelekshon e wikènt aki. Elekshon di Parlamento di Kòrsou lo tuma lugá djabièrnè 19 di mart 2021. Pa mas informashon bishita www.wenshow.me. Jaap Jonkers (34) ta number 27 di Christen Democratisch Appel (CDA) na Hulanda. Elekshon di Tweede Kamer lo tuma lugá djarason 17 di mart 2021. Pa mas informashon bishita www.jaapjonkers.nu

“..Gwendell Mercelina, Jr. van de Nationale Volkspartij (PNP) van Curaçao lanceert samen met Jaap Jonkers van de CDA petitie voor standbeelden Maria Liberia Peters en Juancho Evertsz in Nederland..” Steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander bij te staan. WILLEMSTAD, CURAÇAO – Vandaag lanceert het campagneteam van Gwendell Mercelina Jr. een petitie om erkenning te geven aan kleurrijke Nederlanders die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan ons Koninkrijk via https://actie.degoedezaak.org/ petitions/standbeelden-voor- maria-liberia-peters-juancho- evertsz. Mede geïnspireerd door de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris willen wij aandacht vragen voor de veelzijdigheid in ons Koninkrijk. Een eerbetoon in Nederland namens het geheel Koninkrijk aan Maria Liberia Peters en Juancho Evertsz hoort hierbij. Het campagneteam Koninkrijk van Gwendell Mercelina, Jr. en Jaap Jonkers willen op 4 maart de petitie aanbieden in de Tweede Kamer. Mercelina werkt in zijn campagne samen met Jaap Jonkers die op de kieslijst staat voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen namens het CDA, een zusterpartij van de PNP. Mercelina en Jonkers bouwen aan een brug tussen het Caribische eilanden in het Koninkrijk en Nederland. Het geven van erkenning aan kleurrijke Nederlanders is een onderdeel hiervan. Deze petitie is bedacht door Tania Ataoellah-Henriquez. Ataoellah-Henriquez is campagnevrijwilliger voor de campagnes van Mercelina en Jonkers. Mercelina, een creatieve bedrijfsadviseur, media- en communicatieprofessional, en jongste ervaren politicus met de meeste stemmen op het eiland, kwam 32 jaar geleden ter wereld in Curaçao. ,,De tijd is aangebroken om reële aandacht te besteden in deze tijd van crisis om onze verleden te raadplegen, om het heden te analyseren, zodanig om over een betere toekomst te denken met onze bondsgenoten binnen en buiten als een Koninkrijk”, stelt Mercelina. Gwendell besteed als politicus de oogpunt van het ontwerp van een betere natie, door een meer participatieve en burgerdemocratie. Met idealen van sociaaleconomische inclusie, bewustzijn van de klimaatimpact met groen denken, innovatief leven, en een kwalitatief en modern geglobaliseerde onderwijs met 21e eeuwse normen voor iedereen. Gwendell Mercelina, Jr. (32) staat op plaats 4 voor de Partido Nashonal di Pueblo (PNP). De Statenverkiezingen vinden op vrijdag 19 maart 2021 plaats. Kijk voor meer informatie op www.wenshow.me. Jaap Jonkers (34) staat op plaats 27 voor het Christen Democratisch Appél (CDA). De Tweede Kamerverkiezingen vinden op woensdag 17 maart 2021 plaats. Kijk voor meer informatie op www.jaapjonkers.nu.



“..Gwendell Mercelina, Jr. del Partido Nacional Popular (PNP) de Curaçao junto con Jaap Jonkers del CDA , lanza una petición para las estatuas de Maria Liberia Peters y Juancho Evertsz en los Países Bajos..”



Apoyándose en las propias fuerzas, pero dispuestos a ayudarse unos a otros.

WILLEMSTAD, CURAÇAO – Hoy, el equipo de campaña de Gwendell Mercelina Jr. está lanzando una petición para reconocer a los holandeses del Caribe que han hecho una contribución especial a nuestro Reino a través de https://actie.degoedezaak.org/ petitions/standbeelden-voor- maria-liberia-peters-juancho- evertsz.

En parte inspirados por la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, nos gustaría llamar la atención sobre la diversidad en nuestro propio Reino. Un homenaje en los Países Bajos en nombre de todo el Reino a Maria Liberia Peters y Juancho Evertsz es parte de esto.

El equipo de campaña del Reino de Gwendell Mercelina, Jr. y Jaap Jonkers quiere presentar la petición en la “Tweede Kamer” (Segunda Sala) el 4 de marzo.

En su campaña, Mercelina trabaja junto a Jaap Jonkers, quien está en la lista electoral para las próximas elecciones parlamentarias en representación del CDA, partido hermano del PNP. Mercelina y Jonkers están construyendo un puente entre las islas caribeñas del Reino y los Países Bajos. Dar reconocimiento a los pintorescos holandeses es parte de esto.

Esta petición fue creada por Tania Ataoellah-Henriquez.

Ataoellah-Henriquez es un voluntario de campaña para las campañas de Mercelina y Jonkers.

Mercelina, es asesor de negocios creativos, profesional de los medios y comunicaciones, y es el político joven con más votos en la isla, nació en Curazao hace 32 años. “Ha llegado el momento de prestar una atención real en este momento de crisis para consultar nuestro pasado, analizar el presente, pensar en un futuro mejor con nuestros aliados dentro y fuera como un solo Reino”, dijo Mercelina. Gwendell como político se enfoca en el punto de vista de diseñar una nación mejor, a través de una democracia más participativa y cívica. Con ideales de inclusión socioeconómica, conciencia sobre el impacto climático con pensamiento ecológico, vida innovadora y una educación globalizada moderna y de calidad con estándares del siglo XXI para todos.

Gwendell Mercelina, Jr. (32) es el número 4 de la lista del Partido Nashonal di Pueblo (PNP). Las elecciones parlamentarias tendrán lugar el viernes 19 de marzo de 2021. Para obtener más información, visite www.wenshow.me.

Jaap Jonkers (34) es el número 27 de la Apelación Demócrata Cristiana (CDA) en Holanda. Las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el miércoles 17 de marzo de 2021. Para obtener más información, visite www.jaapjonkers.nu