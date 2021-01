Notisia di polis di djárason 27 di yanüari te ku djabièrnè 29 di yanüari 2021/Politieberichten van woensdag 27 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021

Notisia di polis di djárason 27 di yanüari te ku djabièrnè 29 di yanüari 2021

Shofùr di skuter ta kai

Riba djárason 27 di yanüari sentral di polis risibí notifikashon tokante un aksidente ku un skuter riba Kaya Korona. A resultá ku e shofùr, pa motibu deskonosí, a kai for di e skuter i a keda herida. Personal di ambulans a hasi chekeo médiko na e sitio mes. Despues di e chekeo e shofùr por a kore bai kas e mes.



Kontrol di tráfiko plania

Den oranan di mainta riba djaweps 28 di yanüari a tene un kòntròl di tráfiko na Kaya Amsterdam. A tene e kòntròl pa kontrolá dokumentu nan eksigí i tambe e estado tékniko di vehíkulonan. E enfoke tabata prinsipalmente riba vehíkulonan sin plachi di number.

Durante kòntròlnan di tráfiko anterior a resultá ku hopi shofùr no tabatin e reibeweis i/òf papelnan di seguro na òrdu. Tambe tabata remarkabel ku hopi vehíkulo ta kore riba karetera públiko sin plachi di number. Sobra violashonnan di tráfiko, manera entre otro manehá sin hèlm bisti, sin faha di seguridat bisti i ku telefòn den man tras di stür, ta tuma lugá ainda ku hopi frekuensia.

A kontrolá un total di 40 vehíkulo motorisá, di kua 16 shofùr a haña un prosès ferbal. A duna prosès ferbal pa e siguiente violashonnan:

4x manehá sin plachi di number

4x manehá sin prueba di seguro bálido

4x manehá sin reibeweis

3x manehá sin faha di seguridat bisti

1x manehá sin hèlm bisti

Kuater shofùr a haña un atvertensia i a pega nan plachi di number riba e vehíkulo na e sitio mes.

Violashon di kondishonnan di skòrsmentu ta kondusí na detenshon

Riba djaweps 28 di yanüari a detené un mucha hòmber di inisial I.A.d.P. di 16 aña komo ku e no a kumpli ku e kondishonnan di su skòrsmentu.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 717 7251.

Yama 911 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

717 7251 (liña di tep anónimo)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 27 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021

Bestuurder scooter valt

Op woensdag 27 januari kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding met een scooter op de Kaya Korona. De bestuurder bleek om onbekende oorzaak van de scooter te zijn gevallen en had letsel. De bestuurder werd door het ambulance personeel gecontroleerd. Na de medische controle kon de bestuurder zelf naar huis rijden.

Geplande verkeerscontroles

In de ochtenduren op donderdag 28 januari werd een verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Amsterdam. De verkeerscontrole werd gehouden ter controle op vereiste documenten en de technische staat van de motorvoertuigen. De focus was voornamelijk op motorvoertuigen zonder kentekenplaat.

Uit eerdere verkeerscontroles die gehouden zijn, is gebleken dat bestuurders het rijbewijs en verzekeringspapieren niet in orde hebben. Ook is het opgevallen dat veel motorvoertuigen op de openbare weg rijden zonder kentekenplaten. Overige verkeersovertredingen zoals het rijden zonder helm op, zonder autogordel om of met een telefoon in de hand, worden nog in grote mate overtreden.

Er werden in totaal 40 motorvoertuigen gecontroleerd, waarvan 16 bestuurders een proces-verbaal kregen. De processen verbaal werden voor de volgende overtredingen uitgeschreven:

4x geen kentekenplaat

4x geen geldig verzekeringsbewijs

4x rijden zonder rijbewijs

3x geen autogordel om

1x geen helm

Vier bestuurders kregen een waarschuwing en hebben ter plekke de kentekenplaat aan het voertuig bevestigd.

Overtreden schorsingsvoorwaarden leiden tot aanhouding

Op donderdag 28 januari werd een jongeman met initialen I.A.d.P. van 16 jaar aangehouden wegens het niet voldoen aan schorsingsvoorwaarden.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 717 7251.

Bel 911 bij spoed of bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

717 7251 (anonieme tip lijn)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.