Direktiva nobo di “Stichting Curaçao Clean Up”. / Miembronan di direktiva saliente i nobo

Direktiva nobo di “Stichting Curaçao Clean Up”.

WILLEMSTAD – Resientemente direktiva di “Stichting Curaçao Clean Up” a tuma despedida di algun miembro i a yama miembronan nobo bon biní durante un enkuentro festivo.

Durante e enkuentro a wak bèk riba e último edishonnan di dia nashonal di limpiesa kaminda 19 mil boluntario a rekohé un suma astronómiko di 2.8 mion di kilo di sushi, riba e di 3 djasabra di sèptèmber. Ademas a wak bèk riba e petishon ku e direktiva a hasi na Gobièrnu fin di aña pasá, pa bin ku algun regla nobo den un struktura kla ku 5 sugerensha práktiko di e fundashon , pa por atendé e problema di sushi riba nos isla. E petishon inisiá dor di e fundashon, a risibí 5.700 firma online i tabata motibu pa invitá e fundashon pa splika nan punto di bista den un reunion di Staten, 11 di febrüari próksimo. Ademas a wak kon e fundashon por sigui amplia su aktividatnan den futuro.

Durante e 8 añanan di akshon di limpiesa, e fundashon a haña hopi eksperensia i a papia den ekstenso ku kasi tur grupo di interes. Tin hopi trabou mas pa realisá, pero e fundashon ta señalá un kambio positivo tambe. Meta prinsipal di e fundashon ta pa baha e sieguedat pa sushi ( ‘ trash blindness’ ) paso komunidat mester bira mas konsiente ku sushi ku ta dualu ( zwerfvuil ) ta inaseptabel riba nos isla.

Nos a bira mas konsiente ku tiramentu di sushi afó, for di un bòter di serbes te ku sushi di konstrukshon, ta trese mas komoshon bou di tur hende.

Miembronan di direktiva saliente i nobo

Maarten Schakel, ta inisiadó i presidente di e akshon di limpiesa for di komienso. E konosido DJ di radio, ku resientemente a okupá e funshon di Station Manager na Paradise FM, lo baha komo presidente i pa otro motibu privá lo no por kombiná tur e trabounan .

E presidensia awor a keda traspasá pa Myrthe Verhulst, ku for di komienso tambe tabata enbolbí ku e fundashon i ta traha komo Marketing & Sustainability Manager na Curaçao Beverage Bottling Company.

Ademas e fundashon a despedí di Hans Pleij komo sekretario, tambe aktivo for di e komienso di Clean Up i tabata responsabel pa organisashon di e limpiesa bou di laman. Hans ta di doño di skol di buseo ‘Curious2Dive’.

Sharo Bikker konosí komo èks-bosero di Aqualectra, a tuma e funshon komo sekretario di e fundashon i awor ke usa su konosementu i eksperensia pa un Kòrsou mas limpi.

Zulaijka Brandao, ku ta traha na Ministerio di SOAW, tabata e tesorero aña pasá i awor ta aktivo den polítika. Pa e motibu ei, e fundashon ta yama Corinne Senior-van Hal bon biní atrobe komo tesorero. Corinne tabata aktivo hopi aña pa Clean Up i despues di un pousa ta kla pa bolbe hinka tur su energia i entusiasmo pa e fundashon.

Thyla Fontein-Streefkerk, ku ta abogado den bida diario, tambe ta nobo den e fundashon i ta un gran luchadó pa un medioambiente mas limpi riba nos isla.

Lisandra Martis ta aktivo komo miembro di direktiva ya pa hopi aña kaba, tin su mes kompania atministrativo ‘Mazeli Consultants’, ta presidente di fundashon Otrobanda i ta aktivo den diferente organisashon karitativo.

“Mi ta hopi kontentu ku m’a logra pone un “dream team” asina’ki den otro ku intenshon pa pone pasonan grandi pa un isla mas limpi. E fundashon ta sigui hasi un apelashon na boluntarionan i organisashonnan ku di un òf otro manera por kontribuí ku meta di e fundashon. Nos forsa mas grandi ta den hende, den traha huntu ku tur gruponan di interes i pa huntu logra nos meta. Un isla mas limpi no ta un tarea di gobièrnu òf di e direktiva so, pero ta un tarea di nos tur“, segun e presidente nobo Myrthe Verhulst.

Riba potrèt di robes pa drechi Myrthe Verhulst (presidente); Hans Pleij (sekretario saliente); Lisandra Martis (miembro direktiva); Maarten Schakel (presidente saliente); Corinne Senior- van Hal (tesorero); Thyla Fontein-Streefkerk (miembro direktiva). No ta riba potrèt, Sharo Bikker (sekretario).

————————————————————————————————————————————-

Willemstad, 1 februari 2021

PERSBERICHT – Nieuw bestuur Stichting Curaçao Clean Up

WILLEMSTAD –Onlangs nam de Stichting Curaçao Clean Up afscheid van een aantal bestuursleden en heeft zij haar nieuwe bestuursleden verwelkomt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggeblikt op afgelopen 8 edities van de nationale schoonmaakdag de derde zaterdag in september waarbij in de afgelopen jaren een astronomisch aantal kilo’s werd opgehaald, namelijk 2,8 miloen kilo door ruim 19 duizend vrijwilligers. Ook werd teruggeblikt op de petitie eind vorig jaar waarbij de stichting de overheid oproept om te komen met een paar duidelijke nieuwe regels en kaders door een vijftal praktische aanbevelingen van de stichting waarmee het vervuilingsprobleem op ons eiland aangepakt kan worden. De petitie die door de stichting geïnitieerd is, is ruim 5.700 keer online ondertekend waardoor zij daarom uitgenodigd is voor de Statenvergadering van 11 februari aanstaande om haar standpunt toe te lichten.Natuurlijk werd er ook vooruit gekeken hoe de stichting haar activiteiten verder kan uitbreiden. In acht jaar aan schoonmaakacties heeft de stichting veel ervaring opgedaan en uitgebreid gesproken met vrijwel alle stakeholders. Er is nog veel werk te verrichten, maar de stichting signaleert ook een positieve verandering. Doel van de stichting is primair om de zogenaamde ‘ trash blindness’ te reduceren. .Dus dat mensen bewust worden dat zwerfvuil op Curaçao onacceptabel is. Dit bewustzijn wordt steeds breder onder de bevolking gedragen en dumpen van een bierflesje tot bouwafval leidt tot steeds meer commotie in iedere laag van de bevolking.

Scheidende en nieuwe bestuursleden

Maarten Schakel, de initiatiefnemer van de schoonmaakactie is vanaf het begin van de oprichting voorzitter. De bekende radio DJ is nu Station Manager bij Paradise FM en wegens privé redenen is hij daarom te druk om alle werkzaamheden te combineren. Het voorzitterschap wordt overgedragen aan Myrthe Verhulst. Zij is ook vanaf het prille begin betrokken bij de stichting en in het dagelijks leven werkzaam als Marketing & Sustainability Manager bij de Curaçao Beverage Bottling Company.

Tevens neemt de stichting afscheid van Hans Pleij. Ook actief vanaf de eerste Clean Up en verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de onderwater-Clean Ups. Hans is eigenaar van de duikschool Curious2Dive en nu ook belast als bestuurslid bij Kasha. Voor de stichting was hij Secretaris en deze functie is nu overgenomen door Sharo Bikker, alom bekend als voormalig woordvoerder van Aqualectra. Sharo is nu bereid haar kennis, netwerk en expertize inzetten voor een schoner Curaçao.

Vorig jaar werd het penningmeesterschap door Zulaijka Brandao, werkzaam bij het Ministerie van SOAW en nu volop actief in de politiek. De stichting verwelkomt Corinne Senior- van Hal terug als penningmeester. Corinne was al jaren actief bij de Clean Up en na een korte pauze is zij weer klaar om haar enorme netwerk en tomeloze energie weer in te zetten voor de stichting.

Nieuw in het algemeen bestuur is Thyla Fontein-Streefkerk. In het dagelijks leven advocaat en voorvechster voor een schoner milieu op ons eiland.

Lisandra Martis is aangebleven als algemeen bestuurslid. Lisandra heeft in het dagelijks leven een eigen administratiebedrijf Mazeli Consultants; is voorzitter van Federashon Otrabanda; actief lid van de Toastmasters en zet zich in voor diverse goede doelen op het eiland en is gelukkig ook al jarenlang betrokken bij de Stichting Curaçao Clean Up.

“Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is om dit ‘ dream team’ samen te stellen waarmee het bestuur van de stichting voornemens is om grote stappen te zetten voor een schoner eiland. Toch doet de stichting een blijvend beroep op vrijwilligers en organisaties die ons doel op een een of andere manier kunnen ondersteunen. Onze grootste kracht zit in mensen, in samenwerken met alle betrokken stakeholders, om zo ons gezamenlijke doel te bereiken. Een schoner eiland is niet een taak van de overheid of dit bestuur, maar van ons allemaal!”, aldus de kersverse voorzitter Myrthe Verhulst

Op de foto vlnr. Myrthe Verhulst (voorzitter); Hans Pleij (voormalig secretaris); Lisandra Martis (bestuurslid); Maarten Schakel (voormalig voorzitter); Corinne Senior- van Hal (Penningmeester); Thyla Fontein-Streefkerk (bestuurslid). Niet op deze foto: Sharo Bikker (secretaris).