Ta adaptá medidanan di corona  No mester hasi tèst di PCR despues di pasa ún anochi na Kòrsou / Coronamaatregelen worden aangepast Geen PCR test na één overnachting op Curaçao 

Ta adaptá medidanan di corona

No mester hasi tèst di PCR despues di pasa ún anochi na Kòrsou



Kralendijk – Awor ku e kantidat di kasonan di COVID-19 ta sigui baha, por adaptá medidanan. Asina gezaghèber Edison Rijna a anunsiá. E medidanan nobo ta konta di djabièrnè 5 di febrüari 2021 te ku djaweps 18 di febrüari 2021. Establesimentunan di horeca por sera entrante djabièrnè awor 12 or di anochi. Kasino por keda habrí te 2 or di mardugá, nan parti di horeca ta sera 12 or di anochi. E reglanan di un máksimo di 50% di kapasidat i lugá fiho di sinta ta keda na vigor.

Pa motibu di e kantidat abou stabil di infekshon na Kòrsou, ta suavisá e kondishonnan un tiki pa biaha di e isla ei pa Boneiru. Pasaheronan for di Boneiru ku ta bai Kòrsou pa durashon kòrtiku i ta keda ei maksimalmentu ún anochi, no mester hasi tèst di PCR mas na regreso. Esaki ta konta tambe pa biaheronan ku ta bin Boneiru for di Kòrsou pa maksimalmente 1 anochi.

Nan no mester mustra resultado di PCR na yegada. Sí nan mester yena e deklarashon di salú di e departamento di Salubridat Públiko ainda. Tur biahero ku ke hasi uso di e areglo akí na yegada na Boneiru mester mustra un pasashi di ida i buelta di mesun dia òf e dia siguiente. de volgende dag.

Na eventonan organisá profeshonalmente, por usa 50% di kapasidat ku un máksimo di 50 partisipante. Bishitantenan mester registrá nan mes, no ta permití pa kanta òf balia. Hendenan ku un profeshon di kontakto, mester bisti un tapaboka durante nan trabou. Den misa baidónan di misa por kanta moderá sin alsa bos, bentananan di misa mester ta habrí sí.



Den práktika ta resultá ku sitio di trabou ta un di e lugánan ku mas riesgo pa hende infektá ku e vírùs. P’esei ta konsehá ainda pa traha na kas òf organisá e espasio di trabou di un manera ku trahadó por traha na un distansia seif di otro.

Ora ta hasi deporte den sala, por usa 50% di kapasidat, no ta permití públiko. Presentenan mester registrá nan mes, hasi un chekeo di salú i na final bai kas mesora. Ta permití aktividat di deporte den aire liber, i por usa 100% di kapasidat durante esei. Kondishon ta ku adultonan mester tene 1,5 meter di distansia for di otro. Por lo demas ta konta pa hasimentu di deporte den aire liber mes regla ku hasimentu di deporte den sala. Por tene kompetensia atrobe, pero ainda sin públiko.

Den e fase akí tambe ta keda hopi importante pa den kaso di keho pa laga tèst bo mes mesora. Protehá bo mes i otronan rònt di bo. Pa un bista kompleto di e medidanan : http://www.bonairecrisis.com

Coronamaatregelen worden aangepast

Geen PCR test na één overnachting op Curaçao

Kralendijk – Nu het aantal COVID-19 gevallen blijft dalen, kunnen de maatregelen worden aangepast. Zo heeft gezaghebber Edison Rijna aangekondigd. De nieuwe maatregelen gelden van vrijdag 5 februari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021. Horecazaken mogen vanaf vrijdag om 00:00 uur dicht. Casino’s mogen tot 02:00 uur open blijven, waarbij het horecadeel om 00.00 uur sluit. De regels van een maximum van 50% capaciteit en vaste zitplekken blijven van kracht.

Door het stabiel lage aantal besmettingen op Curaçao worden de voorwaarden iets versoepeld om vanuit dat eiland naar Bonaire te reizen. Passagiers uit Bonaire die voor korte duur naar Curaçao gaan en daar maximaal één overnachting hebben, hoeven bij terugkeer geen PCR test meer te doen. Dit geldt ook voor reizigers die vanaf Curaçao voor maximaal 1 overnachting naar Bonaire komen.

Ook zij hoeven bij binnenkomst geen PCR-uitslag te tonen. Ze moeten nog wel de gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid invullen. Alle reizigers die van deze regeling gebruik willen maken moeten bij aankomst op Bonaire een retourticket tonen van dezelfde dag of de volgende dag.

Bij professioneel georganiseerde evenementen mag 50% van de capaciteit worden gebruikt met een maximum van 50 deelnemers. Bezoekers moeten zich registreren, het is niet toegestaan om te zingen of te dansen. Mensen met een contactberoep moeten tijdens het werk een mondkapje dragen. In de kerken mogen kerkgangers ingetogen zingen, de ramen van de kerk moeten wel open staan.

In de praktijk blijkt dat werkplekken een van de meest risicovolle plekken zijn waar mensen met het virus besmet kunnen raken. Daarom is het advies nog steeds om thuis te werken of de werkplek zo in te richten dat de werknemers op veilige afstand van elkaar werken.

Bij het sporten binnen mag 50% van de capaciteit worden gebruikt, publiek is niet toegestaan. De aanwezigen moeten zich registreren, een gezondheidscheck doen en na afloop meteen naar huis gaan. Sportactiviteiten buiten zijn toegestaan, daarbij mag 100% van de capaciteit worden benut. Voorwaarde is wel dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor de rest gelden voor het sporten in de openlucht dezelfde regels als sporten binnen. Het is weer mogelijk om wedstrijden te houden, maar nog zonder publiek.

Het blijft ook in deze fase heel belangrijk om bij klachten je direct te laten testen. Bescherm jezelf en de mensen om je heen. Voor een volledig overzicht van de maatregelen : www.bonairecrisis.com