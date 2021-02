Den kuadro di Dia Nashonal di Lenga Materno Papiamentu Minister Croes a bishitá dos baluarte riba tereno di Papiamentu.

Willemstad 7 februar 2021- Minister di Enseñansa Siensia Kultura i Deporte (ESKD) Minister Steven Croes den wikènt tras di lomba a bishitá dos persona ku a dediká nan karera i bida na desaroyo di Papiamentu, esta sra. Lucille Berry- Haseth i sr. Sidney Joubert.

Dia 8 di febrüari ta dia Nashonal di Lenga Materno Papiamentu. Riba e dia aki ta rekordá ku 63 aña pasá sr. Modesto A. ‘Chano’ Margaretha komo miembro di frakshon di Partido Demokrat a usa Papiamentu pa trese su disertashon den e di dos tanda di e reunion den Konseho Insular di Kòrsou. Internashonalmente ta konsiderá 21 di febrüari komo dia Internashonal di Lenga Materno. Na Kòrsou a bira un kustumber pa den e periodo di 8 te ku 21 febrüari duna atenshon speshal na Papiamentu. Den kuadro di esei Minister Steven Croes a kombersá ku dos baluarte riba e tereno aki.

Sra. Lucille a mustra Minister varios buki i asta a deklamá i kanta himno den diferente idioma pe. Ela duna Minister diferente konseho tambe. Por ehèmpel, no papia di nos dushi papiamentu kada be, kada be, ta muchu klishé. I no yama niun hende defuntu. Hende ku a biba i a kontribuí positivamente na e mundu akí ta meresé pa tene nan memoria bibu. “Ta kon mi ke papia di defuntu Kennedy, defuntu doktor da Costa Gomez o di defuntu Miguel Pourier? Pais Kòrsou tabata bon pa 10-10-10. Niun otro pais no ta papia asina. No ta papia di ‘Pais Hulanda’, Pais Italia ni Pais Spaña. Nos tin di papia di Kòrsou, nos pais, nos lugá, nos tera, nos isla.”Tambe sra. Lucille a rekomendá diferente baluarte mas pa Minister hasi un bishita i kombersá tokante desaroyo di Papiamentu. Finalmente ela konta tokante e proyekto di Fundashon di Léksiko Papiamentu. Un grupo di yu di e tera akí for di 2013 kompletamente pro patria ta trahando riba nos dikshonario splikativo di papiamentu.

Sr. Sidney Joubert a kombersá mas tantu tokante Papiamentu den enseñansa. Ela apresiá mashá ku Minister Croes ta skucha no solamente esnan ku awe ta den enseñansa pero tambe otronan para pafó pa e haña un bista di nos enseñansa. Ela papia tokante e problema di métodonan ku a traha mas ku 20 aña pasámanera Mosaiko ku te ainda no a evaluá ni revisá, lokual no ta usual pa un método. Ela hasi un petishon fuerte na Minister Croes pa laga revisá e métodonan ku tin aktual pa Papiamentu. Tambe ela mustra riba e ortografía mes ku no ta fásil, spesialmente pa mucha i e diferente palabranan no muchu komun ku un alumno mester siña na skol. Ela mustra riba importansia pa siña un otro idioma banda Papiamentu, den e kaso aki Hulandes. Den kuadro di esei ela mustra riba problema ku tin ku e EFO toets. Despues di splika ela pidi Minister pa evaluá e posibilidat di un ‘herkansing’ pa EFO teniendo kuenta ku e pandemia. Na final ela regalá Minister Croes su dikshonario. Minister Croes a keda hopi gradisido ku tur informashon valioso ku ela haña i e aporte grandi di e dos personanan aki na desaroyo di Papiamentu.

Minister Croes ta felisitá pueblo di Kòrsou ku e dia importante akí pa nos komo nashon i ta hasi un yamada na komunidat pa spesial den e periodo aki pone atenshon na bon uzo di nos Lenga Materno Papiamentu.