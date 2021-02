Importante pa sigui tèst

Kralendijk – Último tempu e kantidat di kaso di COVID-19 a baha hopi, pero ta keda hopi importante ku ora tin keho hendenan ta laga tèst nan mes. Asina dòkter Marian Luinstra-Passchier di departamento di Salubridat Públiko a deklará. ,,Nos ta kontentu ku e kantidatnan ta baha. Pero nos ta preokupá tambe. Nos sa ku tin hende no ta laga tèst nan mes miéntras nan tin keho.”

Salubridat Públiko ta hasi un yamada na tur hende pa laga tèst nan mes tambe ora nan tin keho leve. ,,Nos tur ke pa e kantidat di infekshon keda abou. Pero esei por solamente si nos sigui tèst. Aunke un hende ta pensa “ta djis un tiki fèrkout,” òf “esaki mi tin tur aña” òf “esaki ta santu di Sahara,” tòg laga tèst bo mes. Hasi esaki pa bo propio salú i salú di otro.”

Luinstra–Passchier a enfatisá tambe e importansia ku tur hende ta tene su mes na e distansia di 1,5 meter, ta evitá grupo i tene su mes na e regla pa tosa òf nister den èlebog. ,,Solamente si tur hende tene nan mes na regla, i laga tèst nan mes, nos por pèrkurá ku e kantidat di infekshon ta keda abou, ” asina e dòkter a deklará.

,,E ora ei Salubridat Públiko tin mas bista riba e vírùs. I mas mihó nos por evitá ku e vírùs ta plama. Mas mihó nos hasi esei nos tur huntu, mas lihé nos por kanta, balia i brasa otro.”

Belangrijk om te blijven testen

Kralendijk – Het aantal gevallen van COVID-19 is de laatste tijd flink gedaald, maar het blijft heel belangrijk dat mensen zich bij klachten laten testen. Zo heeft dokter Marian Luinstra-Passchier van de afdeling Publieke Gezondheid, PG, verklaard.,, We zijn blij dat de aantallen dalen. Maar we zijn ook bezorgd. We weten dat er mensen zijn die zich niet laten testen terwijl ze wel klachten hebben.”

Publieke Gezondheid roept iedereen op om zich ook bij milde klachten te laten testen. ,,We willen allemaal dat het aantal besmettingen laag blijft. Maar dat kan alleen als we blijven testen. Ook al denkt iemand “het is maar een verkoudheidje,” of “dit heb ik elk jaar” of “dit is Saharazand,” laat je toch testen. Doe het voor je eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.”

Luinstra–Passchier benadrukte ook het belang dat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand houdt, groepen vermijdt en zich aan de regel houdt om in de elleboog te hoesten of niezen. ,,Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, en zich laat testen, kunnen we ervoor zorgen dat het aantal besmettingen laag blijft, ” zo heeft de dokter verklaard.

,,Dan heeft Publieke Gezondheid meer zicht op het virus. En kunnen we nog beter de verspreiding van het virus tegengaan. Hoe beter we dat met ons allen doen, hoe eerder we weer kunnen zingen, dansen en knuffelen.”