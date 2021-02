Maneho di kobransa di Ontvanger

WILLEMSTAD – Pa ehersé su tarea di kobransa Ontvanger ta disponé di un kuerpo di kobradó i deurwaarder ku na tur momentu ta tene kuenta ku nos leinan i maneho di kobransa. Den nos leinan di kobransa ta pará bon kla ku den kaso di un bibienda no ta pone beslag riba entre otro kama. Di otro banda, un di e puntonan masha importante den nos maneho tambe ta ku Ontvanger ta tene debidamente kuenta ku e posishon di e debedó di belasten. Es desir ku kaminda no tin nada mas, no por kobra nada mas tampoko. Ontvanger ta konsiente ku si sigui ku un kobransa kaminda no tin ningun forsa mas pa paga e debe, e por bai hasi mas daño ku bon. Pa kasonan asina nos maneho konosé un prosedura kaminda no ta bai molestiá e debedó mas, pero ta disidí di pone e debe un banda.

Ta un echo ku en prinsipio tur hende mester para responsabel pa nan debe di belasten. No tin diskushon den esaki. Ontvanger su trabou ta kobra belasten. E penshonado meskos ku e fundashon ku ta manehá kas di ansiano tambe ta obligá pa paga nan belasten. Si no paga, Ontvanger tin e derechi pa buska un manera pa e kobra e belasten. Esaki por sosodé tambe via un beslag. E ponementu di beslag ta masha bon reglá den nos leinan. Por ehèmpel ora ku no por otro ku no ta pone beslag riba un penshun, nos lei ta preskribí ku Ontvanger ta obligá di tene su mes na sierto parti di e penshun; e no mag pone beslag riba mas tantu ku 1/6 parti di e penshun. Pa loke ta trata penshun di behes (AOV): nos lei i nos maneho di kobransa ta prohibí pa mishi ku penshun di behes. Ontvanger no ta pone beslag riba penshun di behes.

Ta sosodé ku tin di nos hendenan grandi ku ta kobra penshun di behes (AOV) i tin un belasten pa paga, ta aserká Ontvanger pa pagamentu di su debe ku su AOV via di SVB. Den e kaso akí e penshonado ta firma un akuerdo ku Ontvanger pa duna SVB un mandato pa retené un suma palabrá. SVB ta manda e suma ku a retené pa Ontvanger pa asina paga debe di penshonado. Pa kita tur konfushon, esaki no ta un beslag.

Resientemente a sali un komunikado kaminda ta kategorisá e maneho di Ontvanger komo inhumano. Ta di lamentá ku ta trese un komunikado den publisidat sin ta debidamente na altura di leinan i e maneho di kobransa. Pa kolmo, kontrario na loke ta trese dilanti den e komunikado, Ontvanger ta kumpli kabalmente ku lei na momentu di ehersé su trabou.

E komunikado ta karesé di konosementu di henter e proseso di kobransa i dor di esaki e ta hasi hopi daño. I no ta duna bon informashon na nos komunidat. Pa trese argumento dilanti, ku no ta kargá dor di sano huisio, djis pa sekundá entrega di un proyekto di lei, ta hopi inapropiá na e momentu akí.