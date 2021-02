A prolongá medidanan di COVID-19 ku dos siman / Coronamaatregelen met twee weken verlengd

A prolongá medidanan di COVID-19 ku dos siman

Kralendijk – Ta prolongá e medidanan di corona ku ta na vigor awor for di 19 di febrüari 2021 ku dos siman te ku 4 di mart 2021. Esei gezaghèber Edison Rijna ta laga sa. ,,Na prinsipio di febrüari e kantidat di infekshon tabata bou. Nos ta mira awor ku e kantidat di infekshon ta oumentá atrobe pa 18 di persona ku ta malu. P’esei a skohe pa no suavisá awor, sino prolongá e medidanan ku dos siman,” asina gezaghèber a deklará. “Si e sifranan subi mas, tin chèns ku mester intensifiká e medidanan mas.”

Boneiru ta keda den fase tres di riesgo ku e medidanan ku tin huntu ku nan. A ekspandé e plan di eskalashon. A agregá algun medida na e fase akí. Eseinan ta e siguiente medidanan:

Durante seremonia di kasamentu i ora di entiero por tin maksimalmente 100 persona presente si e espasio ta pèrmití esei. E espasio mester ta asina grandi si ku tur e 100 personanan presente por tene distansia di 1,5 meter for di otro. E medidanan no ta konta pa fiesta di kasamentu. Pa esei ta konta ku por usa maksimalmente 50% di kapasidat ku un máksimo di 50 persona. Bishitantenan mester registra i no ta pèrmití pa kanta òf balia. Pasadia pa hende grandi por tuma lugá si ta usa maksimalmente 50% di e kapasidat.

Ta pèrmití evento deportivo ku públiko for di awor den e fase akí. Esaki por solamente si e evento ta tuma lugá den aire liber i tin registrashon i un chekeo di salú. Tin mag di usa 50% di kapasidat, i tin mag di tin maksimalmente 50 persona den públiko. No ta pèrmití pa bende bibida alkohóliko. Ta hasi un yamada na organisadónan pa den e fase aki anda ku reserva ku atmishon di públiko. E sifranan no ta stabil abou ainda i p’esei por surgi un brote kualke momentu atrobe.

Coronamaatregelen met twee weken verlengd

Kralendijk – De coronamaatregelen die nu gelden worden vanaf 19 februari 2021 met twee weken verlengd tot en met 4 maart 2021. Dat laat gezaghebber Edison Rijna weten. ,,Begin februari was het aantal besmettingen laag. We zien nu dat het aantal besmettingen weer toeneemt naar 18 personen die nu ziek zijn. Daarom is er gekozen om nu niet te versoepelen maar de maatregelen met twee weken te verlengen,” zo heeft de gezaghebber verklaard. “Als de cijfers verder stijgen, is er mogelijk een aanscherping van de regels nodig.”

Bonaire blijft in risicofase drie zitten en de maatregelen die daarbij horen. Het opschalingsplan is uitgebreid. Aan deze fase is een aantal maatregelen toegevoegd. Dat zijn de volgende maatregelen:

Bij de ceremonie van huwelijken en bij uitvaarten mogen als de ruimte dat toestaat maximaal 100 mensen aanwezig zijn. De ruimte moet dan wel zo groot zijn dat alle 100 aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De maatregel geldt niet voor huwelijksfeesten. Daarvoor geldt dat maximaal 50% van de capaciteit mag worden gebruikt met een maximum van 50 personen. Gasten moeten zich registreren en het is niet toegestaan om te zingen of te dansen. De dagbesteding voor ouderen mag plaatsvinden als maximaal 50% van de capaciteit wordt benut.

Sportevenementen met publiek zijn vanaf nu in deze fase toegestaan. Dit mag alleen als het evenement buiten plaatsvindt en er registratie en een gezondheidscheck plaatsvindt. Er mag 50% van de capaciteit worden benut, en er mogen maximaal 50 mensen in het publiek zijn. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen. Organisatoren worden opgeroepen in deze fase terughoudend te zijn met het toelaten van publiek. De cijfers zijn niet stabiel laag en daarom kan een uitbraak zo weer ontstaan.