Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 18 di febrüari 2021 / Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 18 februari 2021

Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 18 di febrüari 2021

Kralendijk – Bon tardi tur hende,

Mi ta hopi preokupá ku e último sifranan di COVID-19 na Boneiru. Algun dia pasá, nos tabatin tres kaso di infekshon ku e vírùs di corona. Pero esei a subi awor yega 18 hende infektá.

E vírùs ta presente na Boneiru, esei ta sigur. Tur e último infekshonnan ta tuma lugá bou di habitantenan di Boneiru. Pa sa kuantu hende ta infektá, ta nesesario pa hopi hende laga tèst nan mes. Último tempu nos a mira ku ménos hende ta laga tèst nan mes.

Ta keda importante ku bo ta laga tèst bo mes mesora ora bo tin fèrkout, kentura, doló di garganta, tambe ora e kehonan ta leve òf a kaba kuminsá. Si bo no laga tèst bo mes, miéntras podisé bo tin corona, bo por infekta otro hende. E ora ei hopi hende tin ku bai den karentena, sigur si bo no a tene bo mes na e medidanan di distansia i higiena. I si nos sigui haña mas i mas kaso di COVID-19, mester adaptá e medidanan.

Nos a eksperensiá awor algun biaha, ku tòg tin hende ku ta bishitá nos isla, ta infektá. Miéntras nan tabatin un resultado di tèst negativo di PCR. Manera boso sa, e tèst di PCR i e tèst antígeno no ta duna 100% di siguransa ku un hende no ta infektá. E chèns ta grandi ku bishitantenan a bini ku e vírùs ingles òf un otro forma di e vírùs kambiá. Nos ta investigando esei awor.

Si bo ta haña bishita di pafó di Boneiru, tene kuenta ku podisé tòg nan ta infektá. Aunke nan tabatin un resultado di tèst negativo. Tene distansia. Tambe di bo bishitantenan. No brasa nan ora nan yega. E mihó kos ta pa bo yama bo bishitantenan bonbiní riba distansia. Splika bo bishitantenan ku nan ta bonbiní. I ku nan tin ku tene kuenta ku podisé tòg nan tin e virùs. P’esei ta keda konsehabel pa tene distansia i evitá grupo grandi di hende. Pa seguridat di e bishitantenan i seguridat di habitantenan di Boneiru.

For di otro siman, por bakuná kontra corona. Miéntras nos tur no a bakuná, ta keda importante pa tene nos mes na reglanan di corona. Solamente asina nos ta tene e kantidat di infekshon abou i protehá esnan ku un salú vulnerabel. E vírùs no ta move, ta hende ta plama e vírùs. Nos mester di otro pa prevení esei.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 18 februari 2021

Kralendijk – Bon tardi tur hende,

Ik maak me veel zorgen om de laatste cijfers van COVID-19 op Bonaire. We hadden kort geleden drie gevallen van besmetting met het coronavirus. Maar dat is nu opgelopen tot 18 personen.

Het is duidelijk, het virus is aanwezig op Bonaire. De laatste besmettingen vinden allemaal plaats onder bewoners van Bonaire. Om te weten hoeveel mensen besmet zijn, is het nodig dat veel mensen zich laten testen. De laatste tijd zien we dat juist minder mensen zich laten testen.

Het is en blijft belangrijk dat u zich meteen laat testen bij verkoudheid, verhoging, keelpijn, ook als de klachten licht zijn of pas beginnen. Als u zich niet laat testen, terwijl u misschien corona heeft, kunt u anderen besmetten. Dan moeten veel mensen in quarantaine, zeker als u zich niet aan de maatregelen van afstand en hygiëne hebt gehouden. En als we steeds meer gevallen van COVID-19 krijgen, moeten de maatregelen worden aangepast.

We hebben nu een paar keer meegemaakt dat mensen die ons eiland bezoeken toch besmet blijken te zijn. Terwijl ze een negatief PCR testresultaat hadden. Zoals u weet bieden de PCR test en ook de antigeentest geen 100% zekerheid dat iemand niet besmet is. De kans is groot dat bezoekers de Britse of een andere gewijzigde vorm van het coronavirus naar Bonaire hebben gebracht. We doen daar verder onderzoek naar.

Als u gasten van buiten Bonaire krijgt, hou er daarom rekening mee dat ze misschien toch besmet zijn. Ook al hadden ze een negatief testresultaat. Hou afstand. Ook van uw gasten. Geef hen geen ‘brasa’ als ze aankomen. U kunt het beste uw gasten op afstand welkom heten. Leg uw gasten uit dat ze bon biní zijn. En dat ze rekening moeten houden dat ze het virus misschien bij zich hebben. Daarom is en blijft het verstandig om afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. Voor de veiligheid van de bezoekers en de veiligheid van de bewoners van Bonaire.

Vanaf volgende week kunnen mensen ingeënt worden tegen corona. Zo lang we niet allemaal ingeënt zijn, blijft het belangrijk om ons aan de coronaregels te houden. Alleen zo houden we het aantal besmettingen laag en beschermen we de mensen met een kwetsbare gezondheid. Door ons te houden aan de regels verspreiden we het virus niet. Het virus verspreidt zich niet zelf, het zijn de mensen die dat doen. We hebben elkaar nodig om dat te voorkomen!