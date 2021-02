Dia internashonal di idioma materno

Kralendijk – Dia 21 di febrüari próksimo ta Dia Internashonal di Idioma Materno. Papiamentu ta un idioma usá den tur gremio di nos komunidat i ta papiá pa un mayoria grandi na Boneiru, sea nasé aki òf nò. Papiamentu a sa di surpasá tur lucha i kolonialismo. Gobièrnu ta hasi uso di Papiamentu e idioma ofisial den korespondensia ku su pueblo. Ta komuniká na Papiamentu den gobièrnu pero tambe prensa i den korte ta hasi uso di nos dushi idioma Papiamentu.

Nos mester ta hopi orguyoso di nos idioma materno i keda stimulá bon uso di Papiamentu.

E aña aki pa motibu di reglanan vigente relashoná ku COVID-19, SKAL huntu ku Fundashon Akademia Papiamentu ta selebrá Dia Internashonal di Idioma Materno na un manera adaptá.

Dia 25 di febrüari próksimo SKAL huntu ku Fundashon Akademia Papiamentu ta organisá un diktado eskolar entre skolnan básiko, esaki ta tuma lugá den oranan di trai mèrdia na Hòfi kultural.

Pa públiko general tin un kues online, https://akademiapapiamentu.com/quiz/story.html, ku ta

reta e partisipante den su konosementu di ortografia di papiamentu.

Meta prinsipal di e diktado ta pa krea konsientisashon pa Papiamentu i pa skirbimentu di Papiamentu segun ortografia ofisial. P’esei un invitashon na e pueblo di Boneiru pa partisipá na e kues.

Gobièrnu di Boneiru pa medio di su diputado di kultura, sra. Nina den Heyer ta felisitá Boneiru ku su dia Internashonal di Dia Internashonal di idioma Materno.

Internationale dag van de moedertaal

Kralendijk – Op 21 februari a.s. is het de Internationale Dag van de Moedertaal. Papiamentu is een taal die in alle groepen binnen onze gemeenschap gebruikt wordt en gesproken door een grote meerderheid op Bonaire, hetzij hier geboren of niet. Papiamentu is erin geslaagd alle strijd en het kolonialisme te overwinnen. Het eilandbestuur maakt gebruik van het Papiamentu als officiële taal in de correspondentie met de bevolking. Op bestuursniveau wordt gecommuniceerd in het Papiamentu, maar ook in de pers en in de rechtszaal wordt gebruik gemaakt van onze geliefde taal Papiamentu.

Wij kunnen trots zijn op onze moedertaal en wij moeten het correcte gebruik van het Papiamentu blijven stimuleren.

Vanwege de geldende maatregelen in verband met COVID-19 viert de SKAL, samen met Fundashon Akademia Papiamentu, dit jaar de Internationale Dag van de Moedertaal op een aangepaste wijze.

Op 25 februari a.s. organiseert de SKAL, samen met Fundashon Akademia Papiamentu, een dictee voor de basisscholen. Het dictee vindt plaats in de middaguren in Hòfi Kultural. Voor het grote publiek is er een online-quiz op https://akademiapapiamentu.com/quiz/story.html, die de deelnemer uitdaagt voor wat betreft zijn kennis van de spelling van het Papiamentu.

Het belangrijkste doel van het dictee is om bewustwording te creëren met betrekking tot het Papiamentu en het schrijven van het Papiamentu volgens de officiële taal. Daarom worden alle inwoners van Bonaire uitgenodigd om mee te doen met de quiz.

Namens het Bonairiaanse eilandbestuur feliciteert de cultuurgedeputeerde Nina den Heyer ons eiland Bonaire met de Internationale Dag van de Moedertaal.