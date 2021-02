A habri registrashon pa bakunashon na callcenter i wèpsait

Personal den kuido i hendenan riba 60 aña na bùrt

Kralendijk – For di djaluna 22 di febrüari personal den kuido i hendenan riba 60 aña por traha un sita telefónikamente òf online pa bakuná. E number grátis 0800 0800 di e callcenter di Salubridat Públiko ta alkansabel di djaluna te ku djasabra di 08:00 – 20:00 i djadumingu di 10:00 – 16:00. Riba http://www.bonairecrisis.com ta posibel pa traha un sita 24 ora pa dia. Si por, Salubridat Públiko ta preferá ku hendenan ta registrá online.

Boneiru a haña e bakuna di Pfizer. Pa e bakuna aki funshoná bon, mester di dos angua. Ora ta registrá telefónikamente i online, esnan ku ta hasi esaki mester kontestá pregunta tokante nan salú. Ta posibel ku ta manda nan nan dòkter di kas promé pa mira si nan por haña e bakuna. E ora ei numá ta planea e sita pa bakunashon despues ku e persona a bai dòkter di kas. Esei por via 0800 – 0800.

Si hendenan no mester bai dòkter di kas promé, nan ta haña dos sita, unu pa e promé i e otro pa e di dos angua. E tempu entre e promé i e di dos angua ta minimalmente tres siman. Despues di e registrashon telefóniko i online ta konfirmá e dos sitanan via imeil. Hendenan ku nan mes no tin imeil, por duna un adrès di imeil di un miembro di famia òf konosí.

Riba e wèpsait http://www.bonairecrisis.com hende or klek riba e kònòpi ‘registrashon bakunashon Covid’ pa traha un sita. Online nan mester yena un chekeo di salú. Despues ta trata e petishon. Dentro di dos dia di trabou ta meil e sitanan pa e dos anguanan.

No ta posibel pa ora registrá duna un preferensia pa un fecha òf ora. Sí por indiká e sitio deseá. Den e meil pa konfirmá e sitanan, tin e lugá i ora di bakunashon. Riba e dia di e sita mester bai ku un prueba di identidat bálido (reibeweis, pasaporte òf sédula).

Despues di e promé angua tur hende ta haña un tarheta di bakunashon ku nòmber di e bakuna, e number di ‘batch’ i e fecha ku a pasa e angua. Ta pasa e informashon tambe pa dòkter di kas si un hende a duna pèrmit pa esei den e chekeo di salú. E bakunanan di corona ta skars i karu. Si pa motibu di sirkunstansianan hendenan no por bai nan sita, nan mester tuma kontakto mesora ku e callcenter 0800-0800.

Djaluna 22 di febrüari e bakunashon ta kuminsá pa personal den kuido na e sitio di prek Fundashon Mariadal. Djaluna promé di mart hendenan riba 60 aña ta na bùrt. Por planea nan bakunashon riba djaluna, djamars, djaweps i djabièrnè di 8.30 – 16.30 na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas na Kaya Amsterdam. Riba djárason e tim di bakunashon ta na e sitio di prek Fundashon Cocari na Rincon.

PERSBERICHT

Afdeling Communicatie van het openbaar lichaam Bonaire

Telefoon: 715-5330 | Email: communicatie@bonairegov.com

Datum: 21 – 02 – 2021

Aanmelding voor vaccinatie bij callcenter en website geopend

Zorgpersoneel en 60-plussers aan de beurt

Kralendijk – Vanaf maandag 22 februari kunnen het zorgpersoneel en 60-plussers telefonisch of online een afspraak maken om te vaccineren. Het gratis 0800 0800 nummer van het callcenter van Publieke Gezondheid is van maandag tot en met zaterdag van 08:00 – 20:00 uur bereikbaar en op zondag van 10:00 – 16:00 uur. Op http://www.bonairecrisis.com is het mogelijk om 24 uur per dag een afspraak te maken. Als het even kan, heeft Publieke Gezondheid liever dat mensen zich online aanmelden.

Bonaire heeft het Pfizer vaccin gekregen. Voor een goede werking van dit vaccin zijn twee prikken nodig. Bij de telefonische en online aanmelding moeten aanmelders vragen beantwoorden over hun gezondheid. Het kan zijn dat ze eerst naar hun huisarts worden verwezen om te kijken of ze het vaccin mogen hebben. Afspraken voor de vaccinatie worden dan pas ingepland nadat iemand bij de huisarts is geweest. Dat kan via 0800 – 0800.

Als mensen niet eerst naar de huisarts moeten, krijgen ze twee afspraken, een voor de eerste en de andere voor de tweede prik. De tijd tussen de eerste en tweede prik is minimaal drie weken. Na de telefonische en de online aanmelding worden de twee afspraken via de mail bevestigd. Mensen die zelf geen email hebben, kunnen een emailadres van een familielid of bekende opgeven.

Op de website http://www.bonairecrisis.com kunnen mensen op de knop ‘aanmelden Covid-vaccinatie’ klikken om een afspraak te maken. Ze moeten online een gezondheidscheck invullen. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen. Binnen twee werkdagen worden de afspraken voor de twee prikken gemaild.

Het is niet mogelijk om bij de aanmelding een voorkeur voor een datum of tijd op te geven. Wel kan de gewenste locatie worden opgegeven. In de mail om de afspraken te bevestigen, staat de plaats en tijd van de vaccinatie. Op de dag van de afspraak moeten mensen een geldig legitimatiebewijs meenemen (rijbewijs, paspoort of sédula).

Na de eerste prik krijgt iedereen een vaccinatiekaart mee met de naam van het vaccin, het batchnummer en de datum van de prik. De informatie wordt ook aan de huisarts doorgegeven als iemand bij de gezondheidscheck daar toestemming voor heeft gegeven. De coronavaccins zijn schaars en duur. Als mensen door omstandigheden niet op hun afspraak kunnen komen, moeten zij direct contact opnemen met het callcenter 0800-0800.

Maandag 22 februari begint de vaccinatie van het zorgpersoneel op priklocatie Fundashon Mariadal. Maandag 1 maart zijn de 60-plussers aan de beurt. Hun vaccinatie kan ingepland worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas aan de Kaya Amsterdam in Playa. Op woensdag is het vaccinatieteam bij de priklocatie Fundashon Cocari in Rincon.