Ekspanshon liñanan di callcenter pa sita pa bakunashon

Hopi yamada riba e promé dia pa registrá

Kralendijk – Ta bai ekspandé e liñanan di e callcenter pa traha un sita pa e angua di corona. Asina diputado Nina den Heyer ta laga sa. ,,Djaluna 22 di febrüari, e promé dia pa registrashon di personal den kuido i hendenan riba 60 aña, un kantidat grandi di hende a bèl. Pa e motibu ei, hendenan no a haña reakshon i a kere e ora ei ku e callcenter no tabata den uso. Pero henter ora e trahadónan a kontestá telefòn. Komo ku asina tantu hende a yama, ta habri liña èkstra,” asina Den Heyer a deklará.

Den Heyer ta komprondé ku e personal di kuido i hendenan riba 60 aña ke registrá rápidamente. ,,Mi ta kontentu ku asina tantu hende ke registrá. Nos ta mira kon e registrashon ta bai awor ku ta habri liña èkstra. Si mester, nos ta ekspandé ku ainda mas liña.”

Ora risibí un registrashon telefóniko, e empleado di e callcenter ta hasi e persona ku yama pregunta tokante su salú, e chekeo di sakú. Despues di esaki e registrashon a kaba i ta traha un sita pa e promé i di dos angua. Ta konfirmá e sita via meil. Si un hende no tin un adrès di meil di su mes, e por duna e adrès di meil di un miembro di famia òf konosí. Por usa solamente ún adrès di meil pa ún registrashon. Pues si e miembro di famia òf konosí registrá su mes tambe, e hende ei no por bolbe usa su mes adrès di meil. Ta asina ku e sistema ta registrá si un adrès di meil ta den e fail kaba.

Por sosodé ku un hende no ta haña un sita mesora òf no por traha un sita online pa e bakunashon. Esaki pasobra e persona tin ku bai dòkter di kas promé pa motibu ku por ehèmpel e tin un alergia. Solamente ora den un kaso asina un hende a bai dòkter di kas, e por traha un sita pa angua telefónikamente via 0800 0800.

Ora un hende registrá via http://www.bonairecrsisis.com, e persona ta haña via meil konfirmashon ku a prosesá e registrashon. Den e meil akí ta menshoná ku si e di tres dia e persona no a risibí konfirmashon ainda pa un sita, e persona ei por bèl 0800 0800. Por alkansá e callcenter di djaluna te djasabra di 08:00 te 12.00 i di 13.00 te 20:00. Pues e callcentrum ta será di 12:00 – 13:00. Djadumingu e callcentrum ta habrí di 10:00 – 12.00 i di 13.00 te 16:00.

Uitbreiding lijnen callcenter afspraak vaccinatie

Veel telefoontjes op eerste dag voor afspraak voor coronaprik

Kralendijk – De lijnen van het callcenter voor het maken van een afspraak voor de coronaprik worden uitgebreid. Zo laat gedeputeerde Nina den Heyer weten. ,,Op maandag 22 februari, de eerste dag voor de aanmelding van zorgpersoneel en 60-plussers, liep het storm. Mensen kregen daardoor geen gehoor en dachten toen dat het callcenter niet in gebruik was. Maar de medewerkers hebben de hele tijd telefoontjes beantwoord. Omdat het zo storm liep, worden er extra lijnen geopend,” zo heeft Den Heyer verklaard.

Als iemand niet meteen een medewerker van het callcenter aan de lijn krijgt, is het advies om het op een later tijdstip te proberen. Den Heyer begrijpt dat het zorgpersoneel en de 60-plussers zich snel willen aanmelden. ,,Ik ben blij dat zoveel mensen zich willen aanmelden. We bekijken hoe de aanmeldingen gaan nu er extra lijnen worden geopend. Als het moet, breiden we uit met nog meer lijnen.”

Bij een telefonische aanmelding stelt de medewerker van het callcenter vragen aan de beller over zijn gezondheid, de gezondheidscheck. Hierna is de registratie rond en wordt een afspraak gemaakt voor de eerste en de tweede prik. De afspraak wordt via de mail bevestigd. Als iemand geen eigen mailadres heeft, dan kan hij/zij het mailadres van een familielid of bekende opgeven. Eén emailadres kan maar voor één aanmelding gebruikt worden. Dus als het familielid of bekende ook zichzelf aanmeldt, kan die persoon zijn eigen mailadres niet nog een keer gebruiken. Het systeem registreert namelijk of een mailadres al in het bestand zit.

Het kan gebeuren dat iemand niet meteen een afspraak krijgt of online een afspraak kan maken voor de vaccinatie. Dit komt omdat de persoon eerst naar de huisarts moet omdat hij bij voorbeeld een allergie heeft. Pas wanneer iemand in zo’n geval bij de huisarts langs is geweest kan hij/zij telefonisch een prikafspraak maken via 0800 0800.

Wanneer iemand zich via http://www.bonairecrsisis.com aanmeldt, krijgt de persoon via de mail de bevestiging dat de aanmelding is verwerkt. In deze mail staat dat als de persoon na drie dagen nog geen bevestiging voor een afspraak heeft gekregen, die persoon 0800 0800 kan bellen. Het callcenter is van maandag tot zaterdag 08:00 tot 12.00 en van 13.00 tot 20:00 uur bereikbaar. Het callcentrum is dus van 12:00 – 13:00 uur dicht. Op zondag is het callcentrum van 10:00 – 12.00 en van 13.00 tot 16:00 uur open.