Segun Lysaira Ortela kandidato nr. 9 riba lista di Partido MAN

SI NOS KE MAS DESAROYO ANTO A BIRA ORA PA MODERNISA E LEI DI ZONIFIKASHON EOP

Willemstad – Lysaira Ortela, kandidato nr. 9 riba lista di Partido MAN, ta kere firmemente ku si di bèrdat nos ke logra mas desaroyo di nos pais, awor sí mester pone man na obra i modernisá e lei di zonifikashon EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao, A.B. 1995 no. 36.). Ortela, un profeshonal ku preparashon na nivel akadémiko i eksperensia amplio riba tereno bankario, ta debutá den polítika riba lista di Partido MAN pa e próksimo elekshon. Su lema #Pens’é, hasié, logr’é… Ban Bib’é ta ilustrá klaramente su konvikshon ku bienestar, un bida digno i desaroyo pa nos pueblo mester ta nos úniko prioridat i p’esei nos mester logra esaki. E determinashon aki ta pone tambe ku Lysaira tin adaptashon di EOP komo un akshon importante pa nos realisá pa asina logra desaroyo, pero adaptá na e eksigensia i realidat di e yu di Kòrsou di awe kaminda mester trese un balansa entre protekshon i konsolidashon di nos ekosistema i e posibilidat pa fasilitá un ekonomia produktivo ku ta buta ku “Kòrsou t’ei krese”.

Lysaira Ortela a bin bek Kòrsou despues di su estudio i a kwe eksperensia di trabou den eksterior pa duna di su parti na desaroyo di nos isla. Lysaira den bida diario ta un Mama, un profeshonal ku konosementu i eksperensia, kulturista, amante di bon músika, karnavalista i sobre todo un Patriótiko. Su rason pa uní na MAN ta bini for di su infansia kaminda el a lanta konosé Partido MAN di aserka, un partido ku semper tin dignidat humano i hustisia sosial komo puntonan di prinsipio. Komo polítiko Ortela ta para pa un Parlamento ku ta funshona optimal,bon gobernashon, finansa públiko salú i determinashon pa desaroyo di talento di kada siudadano i oportunidatnan nobo pa nos hendenan. Su esfuersonan ta tuma lugá manera semper el a hasi den kontakto ku e hende den bario, pero tambe den diálogo ku esnan ku ta representá gruponan di interes den nos komunidat.

Desaroyo Ekonómiko ta importante pa bienestar di un pais! Pa stimulá desaroyo ekonómiko mester di invershonista lokal i internashonal. Tereno ta un di e rekursonan importante i hopi biaha un empresario mester di tereno pa por establesé su negoshi! Henter e zonifikashon di Kòrsou, esta riba kua tereno por konstruí kas, negoshi i kua ta destiná pa zona turístiko i tambe área di naturalesa e.o., ta keda reglá den e asina yama EOP. EOP ta e promé plan di desaroyo ku a keda aprobá pa Teritorio Insular di Kòrsou na Ougùstùs 1995, ku e intenshon pa e keda adaptá kada 5 aña. E úniko amienda ku a keda hasí ta na 2017 i despues di esei nada mas. Mirando e nesesidat pa mehorá nos klima pa atraé invershonista, pero tambe pa desaroyo ta den harmonia ku e pensamentu di nos hendenan, ta importante pa mas pronto posibel kuminsá ku e proseso pa adaptá EOP. Kòrsou meresé un akshon signifikante ku di bèrdat ta duna nos mas desaroyo ekonómiko, ku e hende ta partisipá den dje i ku ta duna nos di bèrdat mas progreso. Esaki ta un di e puntonan di lansa importante pa Lysaira Ortela.

Volgens Lysaira Ortela kandidaat nr. 9 op de lijst van de politieke partij MAN

INDIEN WIJ MEER ONTWIKKELING WILLEN DAN WORDT HET TIJD VOOR MODERNISERING VAN DE WETGEVING INZAKE EOP

Willemstad – Lysaira Ortela, nummer 9 op de lijst van de politieke partij MAN partij, gelooft er heilig in dat indien we meer ontwikkeling voor ons eiland wensen, we nu echt de handen ineen moeten slaan en de wetgeving inzake het EOP, (Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao, A.B. 1995 no. 36) moeten moderniseren. Mevr. Ortela, een professional met een academische achtergrond en uitgebreide kennis op het gebied van bancaire zaken, debuteert voor de komende verkiezingen op de lijst van de politieke partij MAN. Met haar leuze #Pens’é, hasié, logr’é… Ban Bib’é [Letterlijk vertaald: Bedenk het, Doe het, Realiseer het .. Beleef het] maakt zij haar overtuiging dat welzijn, het leiden van een waardig leven en ontwikkeling van ons volk prioriteit nummer 1 is en we om die redenen dit dan ook moeten waar maken, overduidelijk. Het is deze zelfde overtuiging die er toe leidt dat Lysaira de aanpassing van het EOP als een belangrijke actiepunt ziet om ontwikkeling te realiseren maar dan wel een ontwikkeling die aangepast is aan de eisen en de realiteit van de ‘Yu di Kòrsou’ van tegenwoordig en waarbij er een balans gevonden dient te worden tussen aan de ene kant bescherming en waarborging van ons ecosysteem en de andere kant het faciliteren van een productieve economie, waardoor Curaçao kan gaan groeien ( “Kòrsou t’ei krese” de leuze van de politieke partij MAN).

Lysaira Ortela, is na haar studie en werk teruggekeerd naar Curaçao. Haar buitenlandse werkervaring maakt het hierdoor makkelijk om te kunnen bijdrage aan de ontwikkeling van haar eiland. In het dagelijks leven is Lysaira moeder, een ervaren en kundige professional, een cultuur-, muziek en karnaval liefhebber en bovenal patriottisch. Haar beweegredenen om deel uit te maken van de MAN partij is dat ze hiermee is opgegroeid en de partij van dichtbij heeft kunnen meemaken; een partij die een menswaardig bestaan en sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt.

Als politica gelooft Lysaira in het optimaal functioneren van het parlement, een behoorlijk bestuur en gezonde overheidsfinanciën, en is ze vastberaden om talenten te ontwikkelen van onze inwoners en hun zodoende betere kansen te kunnen bieden. Haar inspanningen gaan altijd via direct contact met (buurt)bewoners maar tevens met vertegenwoordigers van verschillende groeperingen die een belangrijke rol spelen in onze maatschappij.

Economische ontwikkeling is van groot belang voor het welzijn van ons eiland. Hiervoor hebben we zowel lokale als internationale investeerders nodig. Grond is één van de bronnen die van groot belang is en vaak hebben ondernemers dit nodig om zich te kunnen vestigen. De zonering van Curaçao waarbij de bestemmingen van de terreinen geregeld zijn zoals bijvoorbeeld gebieden met woon-, commerciële-,toeristische- en landbouwkundige doeleinden, is opgenomen in het EOP. Het EOP is het eerste ontwikkelingsplan dat destijds in augustus 1995 werd goedgekeurd door het Eilandgebied Curaçao. Dit plan zou elk 5 jaar gereviseerd moeten worden echter, naast de wijziging van 2017 is er verder nooit meer iets aan gedaan. Gezien het feit dat het investeringsklimaat aantrekkelijker moet worden gemaakt maar altijd in balans moet zijn met het gedachtengoed van de bevolking, is het van groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met het proces voor het aanpassen van het EOP.

Curaçao verdient namelijk positieve acties die daadwerkelijk leiden tot economische ontwikkeling, waar de bevolking in kan participeren en die echt leiden tot vooruitgang. Het aanpassen van het EOP is één van de speerpunten die voor Lysaira Ortela van groot belang is.