“Aktitut ta reflehá liderazgo”

Willemstad, 1 di Mart 2021 – “Aktitut ta reflehá liderazgo” (Attitude reflects leadership), un ekspreshon ku segun Miles Mercera, lider polítiko di VISHON, mas ku nunka ta aplikabel den e tempu akí. Ku esaki Miles ke indiká ku komportashon di siudadano i kompania ta un refleho di e liderazgo di nos pais. E medidanan ku nos gobièrnu ta implementá riba nivel (sosio)ekonómiko pa yuda saka nos for di e krísis di COVID-19, ta determiná e nivel di konfiansa i ta indikativo na e pregunta si e siudadano yu di Kòrsou i e empresanan ta dispuesto pa hasi e invershonnan nesesario.

Aunke IMF i nos Banko Sentral kontinuamente ta publiká análisis, por lo pronto lo ta difísil indiká den ki grado realmente e krísis di Covid-19 lo afektá ekonomia, i na ki momento Kòrsou lo bolbe para riba pia. Kon no mester hasié ta mas fásil pa bisa ku kon si mester hasié, un kos ta sigur: ekonomisashon no ta e solushon. Ekonomia di Kòrsou mester rekuperá mas pronto posibel, pero banda di esaki gabinete Rhuggenaath mester implementá diferente solushon pa e problemanan ku tabat’ei promé ku e krísis di COVID-19. E medidanan ya tabata deskribí den e strategia di kresementu (groeistrategie) i awor ta forma parti di e landspakket. Gabinete mester pone man na obra i bin ku plan riba tereno di restrukturashon fiskal, digitalisashon, sostenibilidat (energia i ekonomia sirkular); enbehesimentu i diversidat riba merkado laboral. Segun Miles Mercera, e krísis mas ku nunka a pone lus riba kon importante ta un bon strategia i un ehekushon ku e koutela nesesario.

Komo ehèmpel di un maneho no bon pensá, Miles Mercera ta referí na e plannan di minister di desaroyo ekonómiko Steven Martina. Lider di VISHON no ta komprondé ku minister ke implementá ekonomisashon den e industria di turismo. Despues ku ya a anunsiá ku ta kòrta 6 mion florin den supsidio di CTDB, a disidí di dupliká e redukshon. Na aña 2019 CTDB por a konta ku un supsidio di 36 mion florin. Na 2021 esaki a bira únikamente 24 mion, un redukshon di 33%. “Kon ta posibel? “Kon un medida manera esaki mester aportá na rekuperashon (recovery) di e pilá di mas importante di nos ekonomia? Kon e minister por spera awor ku e industria akí ta den posishon pa hasi e invershonnan nesesario pa tene kabes riba awa? Esaki ta prueba di falta di vishon di e minister di desaroyo ekonómiko”, segun Miles Mercera.

Pa por sali for di krísis gobièrnu mester tuma inisiativa i duna e ehèmpel korekto. Analisá e gastunan innesesario den e aparato gubernamental, pero invertí prinsipalmente den e industria di turismo. VISHON ta mustra riba e echo ku apénas a duna kontenido na e Masterplan pa Turismo (2015 – 2020). Sinembargo, e plan ta kontené konseho balioso ku te ainda por aportá na desaroyo di e industria akí. Tin masha poko sektor ku riba término kòrtiku tin un return of investment asina grandi manera e industria di turismo. Investigashon a mustra ku pa kada 44 bishitante di nos isla, ta krea un kupo di trabou. Tambe investigashon a mustra ku di kada 30 sèn ku Kòrsou invertí, e tin un ganashi/ta haña bèk di por lo mínimo 1 florin.

Miles Mercera: “Mustra liderazgo i invertí den e asuntunan korekto di manera ku Kòrsou por sali mas fuerte for di e krísis akí. E ora ei sektor privá por tin konfiansa pa huntu invertí den kresementu duradero di nos ekonomia.”

Nos programa di partido ta kontené un deskripshon amplio di nos vishon i intenshon di maneho pa e próksimo 4 pa 10 aña, tambe riba tereno di turismo. Por haña nos programa polítiko riba nos wèpsait www.vishon.cw òf nos página di facebook.

[NL]

“Attitude reflects leadership”.

Willemstad, 1 Maart 2021 – “Attitude reflects leadership”, een quote die volgens Miles Mercera, politiek leider van VISHON, nu meer dan ooit van toepassing is. Miles wil ermee aangeven dat het gedrag van burgers en bedrijven een reflectie is van het leiderschap van ons land. De maatregelen die onze overheid op (sociaal)economisch gebied implementeert om ons uit de COVID-19 crisis te helpen, bepalen het niveau van vertrouwen en zijn leidend in de vraag of Curaçaose burgers en bedrijven bereid zijn de nodige investeringen te doen.

Alhoewel het IMF en onze Centrale bank voortdurend analyses publiceren, is het vooralsnog onduidelijk hoe zwaar de economie daadwerkelijk zal worden getroffen door de COVID-19 crisis en wanneer Curaçao weer uit het dal kruipt. Hoe dat moet gebeuren is dus nog lastig te zeggen. Hoe het niet moet, is makkelijker: bezuinigen is niet de oplossing. De Curaçaose economie moet zo snel mogelijk herstellen, maar daarnaast moet kabinet Rhuggenaath oplossingen implementeren voor problemen die al vóór de COVID-19 crisis speelden. Deze maatregelen stonden reeds beschreven in de groeistrategie en maken nu onderdeel uit van het landspakket. Het kabinet moet aan de slag met plannen op het gebied van fiscale hervormingen; digitalisering; verduurzaming (energie en circulaire economie); vergrijzing en diversiteit op de arbeidsmarkt. Volgens Miles Mercera heeft de crisis meer dan ooit duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede strategie en een zorgvuldige uitvoering hiervan is. .

Als voorbeeld van ondoordacht beleid refereert Miles Mercera naar de plannen van de Minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina. Het gaat er bij de leider van VISHON niet in, dat notabene de Minister van Economische Ontwikkeling bezuinigingen wil doorvoeren in de toeristische industrie. Nadat reeds een korting van de subsidie van CTB was aangekondigd van ANG 6 miljoen, is besloten de korting te verdubbelen. In 2019 kon de CTB nog rekenen op een subsidie van ANG 36 miljoen. In 2021 blijft hier nog maar 24 miljoen van over, een korting van maar liefst 33%. “Hoe is dit mogelijk? Hoe moet een dergelijke maatregel bijdragen aan de ‘recovery’ van de belangrijkste pilaar van onze economie? Hoe kan de Minister nu nog van de industrie zelf verwachten dat zij wèl de nodige investeringen doet om het hoofd boven water te houden? Dit getuigt van een gebrek aan visie van onze Minister van Economische Ontwikkeling”, aldus Miles Mercera.

Om uit de crisis te komen dient de overheid het voortouw te nemen en het juiste voorbeeld te geven. Neem onnodige uitgaven binnen het ambtelijk apparaat onder de loep, maar investeer vooral in te toeristische industrie . VISHON wijst erop dat er nauwelijks invulling is gegeven aan het Masterplan voor Toerisme (2015-2020). Het plan bevat echter waardevolle adviezen die ook nu nog kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze industrie. Er zijn maar weinig sectoren die op de korte termijn zo’n hoge ‘return of investment’ hebben als de toeristische industrie. Aan de hand van onderzoek van …. blijkt dat per 44 bezoekers aan ons eiland 1 werkplek gecreëerd kan worden. Onderzoek wijst ook uit dat Curaçao elke 30 cent die zij investeert, maar liefst 1 gulden terugverdient.

Miles Mercera: “Toon leiderschap en investeer in de juiste zaken zodat Curaçao sterker uit deze crisis komt. Pas dan zal de private sector het vertrouwen hebben om mee te investeren in duurzame groei van onze economie”.

Ons partijprogramma bevat een heldere beschrijving van onze visie en beleidsintenties voor de komende 4 tot 10 jaar, ook op het gebied van Toerisme. Ons partijprogramma is te vinden op www.vishon.cw of en onze facebook page.