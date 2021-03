Laga nan tèst bo si bo tin keho di corona, despues di bakunashon tambe / Laat je testen als je coronaklachten hebt, ook na vaccinatie

Laga nan tèst bo si bo tin keho di corona, despues di bakunashon tambe

Kralendijk – Si bo tin keho ku por ta un indikashon di corona, laga nan tèst bo mesora! Esei ta e yamada ku departamento di Salubridat Públiko ta hasi un biaha mas, despues ku e último simannan e kantidat di tèst a bira hopi ménos. Hopi biaha hendenan ku keho manera tosamentu,fèrkout i kentura ta bai hasi tèst despues di algun dia òf nan no ta bai tèst mes. Ku esaki e riesgo riba infekshon ku corona ta bira mas grandi. Solamente si bo laga tèst bo mes bo por ekskluí ku bo tin corona! Por hasi tèst grátis tur dia na e drive-thru na departamento di Salubridat Públiko. Yama 0800 – 0800 pa un sita.

For di dia ku a habri registrashon departamento di Salubridat Públiko ta haña hopi pregunta si bo por haña corona ainda despues di e promé bakunashon. Tin hende tambe ku ta puntra nan mes si bo por haña corona pa medio di e bakuna òf ku ainda bo por pega ku e vírùs no opstante bakunashon. Dòkter di Salubridat Públiko Marian Luinstra ta splika: ‘Sigur ta posibel ku djis promé ku e bakunashon, sin ku bo mes a ripará algu di esaki, bo a infektá ku e vírùs di COVID. Den un kaso asina despues di bakunashon tòg bo por haña síntoma i bo tin ku laga nan tèst bo. Despues di bakunashon tambe bo por keda infektá ainda i – sin ku bo mes ta bira malu – bo ta infektá otronan.

Pa e motibu aki ta importante ku hendenan ta keda tene distansia, bisti un tapaboka, laba man frekuentemente i traha mas tantu posibel na kas. Esaki pasobra e vírùs ta na nos isla ainda i ta nos mes komo hende ta sòru ku e ta sigui plama ketu bai. Loke en todo kaso no por, ta ku bo ta keda infektá pa medio di e bakunashon. Esei ta imposibel pasobra e bakuna no ta kontené e vírùs.

Gezaghèber Edison Rijna ta enfatisá: ‘Ta te ora ku por lo ménos 70% di nos hendenan haña bakunashon, nos ta bai triunfá riba e vírùs. Tanten ku esei no ta e kaso, e vírùs di corona ta keda presente na Boneiru. Pues mi konseho ta: tene bo mes na e medidanan, laga nan tèst bo ora bo tin keho i kontribuí asina na un Boneiru ku ta liber di vírùs!’

Laat je testen als je coronaklachten hebt, ook na vaccinatie

Kralendijk – Heb je klachten die kunnen wijzen op corona, laat je direct testen! Dat is de oproep die de afdeling Publieke Gezondheid (PG) opnieuw doet nadat de laatste weken het aantal testen flink is teruggelopen. Mensen met klachten als hoesten, verkoudheid en koorts laten zich vaak pas na enkele dagen of helemaal niet testen. Hiermee wordt het risico op besmetting met corona vergroot. Alleen als je je laat testen kun je uitsluiten dat je corona hebt! Testen kan dagelijks gratis bij de drive-thru bij PG. Bel 0800-0800 voor een afspraak.

PG krijgt sinds de opening van de registratie veel vragen over of je na de eerste vaccinatie nog corona kunt krijgen. Er zijn ook mensen die zich afvragen of je door het vaccin corona kunt krijgen of dat je nog besmet kunt worden met het virus ondanks vaccinatie. Arts Publieke Gezondheid Marian Luinstra legt uit: ‘Het is zeker mogelijk, dat je net voor de vaccinatie, zonder dat je er zelf iets van gemerkt hebt, besmet bent geraakt met het COVID-virus. In zo’n geval kun je na vaccinatie toch verschijnselen krijgen en moet je je laten testen. Ook na vaccinatie kun je nog besmet worden en – zonder zelf ziek te worden – anderen besmetten.

Daarom is het belangrijk dat mensen afstand blijven houden, een mondkapje dragen, handen vaak wassen en zoveel mogelijk thuis werken. Het virus is immers nog op het eiland en wij mensen zelf zorgen ervoor dat het zich nog steeds verspreidt. Wat in ieder geval niet kan, is dat je besmet raakt door de vaccinatie. Dit is onmogelijk omdat het vaccin geen virus bevat.’

Gezaghebber Edison Rijna benadrukt: ‘We gaan het virus pas overwinnen, als minstens 70% van de mensen gevaccineerd is. Zo lang dat niet het geval is blijft het coronavirus op Bonaire aanwezig. Dus mijn advies is: houd je aan de maatregelen, laat je testen als je klachten hebt en laat je vaccineren. Dus 60+-ers, meld u aan, online of telefonisch en draag zo bij aan een virusvrij Bonaire!’