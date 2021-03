Deklarashon di Gezaghèber Edison Rijna riba 11 di mart 2021 / Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 11 maart 2021

Deklarashon di Gezaghèber Edison Rijna riba 11 di mart 2021

Kralendijk – Bon tardi tur hende,

Mi a kaba di reuní ku e tim di maneho insular, Eilandelijke Beleids Team, EBT, tokante e situashon di COVID-19 na Boneiru. Mi por anunsiá ku despues di a reuní, nos a disidí ku nos no ta bai kambia e medidanan ku tin awor. E tim multidisiplinario di polis, direktorado di Supervishon i Mantenshon i KMar esta mareshosé lo sigui kontrolá si tur hende ta tene nan mes na e medidanan. Nos a disidí tambe ku mirando e situashon nos ta bai duna mas atenshon na salú mental i komunikashon. E kondishonnan pa biaha bini Boneiru no ta kambia. Kisas e kantidat di kaso lo sigui oumentá. Esaki ta pasobra tin hende a infektá promé ku nos a bini ku e medidanan nobo di fase 5.

Mi a nota ku tin pregunta kon bin ku tantu kaso di COVID-19 awor na Boneiru, tòg nos no ta pasa pa un nivel di riesgo mas haltu ku medida mas drástiko. Tin pregunta tambe kon ta posibel ku aña pasá ora no tabatin niun kaso di COVID-19, Boneiru a bai den lockdown, i awor ku tin un oumento di kaso, nos no ta hasi esei.

Aña pasá Boneiru tabata den lockdown pa tene e vírùs afó. Esei tabata un medida drástiko ku konsekuensia serio pa nos ekonomia. Den e tempu ei mundu henter tabata sa ménos di e vírus di loke nos sa awor. Durante algun luna a logra tene e vírùs di corona pafó di Boneiru.

Ku tempu e vírùs a yega tòg na nos isla. I meskos ku na otro parti di mundu, el a bini pa keda. Nos a siña biba ku e realidat akí. P’esei nos a kuminsá bakuná na Boneiru. Pa si mayan nos pega ku e vírùs, nos no ta bira masha malu ku konsekuensia ku esei ta pone basta preshon riba sektor di kuido.

Medidanan drástiko tin konsekuensia grandi pa nos ekonomia, empleo i forma di biba. Promé ku por tuma nan, departamento di Salubridat Públiko ta konsiderá diferente kos. Por ehèmpel e kantidat di kaso di infekshon, i e kantidat di grupo di infekshon, esta cluster. Ta wak tambe e kantidat di kaso ku fuente konosí. Si tin un brote grandi na Boneiru ku fuente deskonosí, esei ta un problema serio.

Ta wak tambe si e kantidat di kaso ta pone preshon riba nos sektor di kuido. Bon mirá promé ku disidí pa bini ku medida mas severo, e pregunta ta si nos ta kapas pa kontrolá e situashon. Despues di konsiderá tur kos, departamento di Salubridat Públiko ta konsehá pa tuma medida mas severo òf nò.

Siman pasá nos a pasa di nivel di riesgo 3 pa nivel 5. Nos ta konvensí ku e medidanan nobo ta sufisiente pa kontrolá e vírùs awor. Tene kuenta sí ku ta dependé di abo, ami i nos tur si nos ta logra. Ta nos tur mester tene nos mes na e reglanan pa nan tin e efekto deseá. Ke men keda kas ora bo no ta sinti bo kurpa bon i bai tèst. Por yama 0800 0800 pa hasi esei. Ta importante pa sigui mantené 1,5 di distansia i evitá di ta den grupo grandi di hende.

Si mi haña e konseho pa bai un nivel di riesgo mas haltu, mi ta hasi esei. Pero tanten no tin motibu pa esei, i abo i ami tene nos mes na e reglanan, no tin nodi di tuma medida drástiko. Direktorado di Supervishon i Mantenshon, kuerpo polisial KPCN i KMar lo sigui aktua severo si siudadano i empresario no ta tene nan mes na regla.

Laga nos tur sigui kuida nos mes i hende rònt di nos.

Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 11 maart 2021

Kralendijk – Goedemiddag,

Ik heb net vergaderd met het Eilandelijk Beleids Team, het EBT, over de situatie rondom COVID-19 op Bonaire. Ik kan u meedelen dat we tijdens de vergadering hebben besloten, dat de huidige maatregelen niet worden gewijzigd. Het multidisciplinaire team van de politie, de directie Toezicht en Handhaving en KMar, blijven streng controleren om te kijken of iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt. We hebben ook besloten dat we op grond van de situatie meer aandacht gaan besteden aan de geestelijke gezondheid en communicatie. De voorwaarden om naar Bonaire te reizen veranderen niet. Het kan zijn dat het aantal besmettingen nog oploopt. Dit komt omdat er al mensen besmet zijn geraakt voordat de nieuwe maatregelen ingingen.

Ik merk dat er vragen zijn hoe het komt dat we, met zoveel gevallen van COVID-19 op Bonaire, nu toch niet naar het hoogste risiconiveau gaan met meer ingrijpende maatregelen. Men vraagt zich af hoe het kan dat Bonaire vorig jaar in lockdown ging toen er geen enkel geval van COVID19 was. En dat we nu, nu er een toename is van het aantal gevallen, we niet in lockdown gaan.

Vorig jaar ging Bonaire in lockdown om het virus buiten het eiland te houden. Dat was een ingrijpende maatregel met ernstige gevolgen voor onze economie. In die tijd wist de hele wereld minder over het virus dan we nu weten. We zijn toen erin geslaagd om het coronavirus een paar maanden buiten Bonaire te houden.

Met de tijd heeft het virus ons eiland toch bereikt. En net zoals in andere delen van de wereld, is het virus gekomen om te blijven. We hebben daarmee leren leven. Daarom zijn we met vaccineren begonnen op Bonaire. Zodat als we morgen besmet raken met het virus, we niet erg ziek worden en de zorgsector daardoor onder druk komt te staan.

Ingrijpende maatregelen hebben grote gevolgen voor onze economie, werkgelegenheid en onze manier van leven. Voordat ze genomen worden, neemt de afdeling Publieke Gezondheid verschillende dingen in overweging. Bijvoorbeeld het aantal gevallen van besmetting, en het aantal groepen met besmettingen , de clusters dus. Er wordt ook gekeken naar het aantal gevallen waarvan de bron bekend is. Als er een grote uitbraak is op Bonaire met onbekende bron, dan is dat een ernstig probleem.

Er wordt ook gekeken of het aantal gevallen druk legt op onze zorgsector. Voordat we strengere maatregelen nemen, gaat het om de vraag of we in staat zijn de situatie onder controle te houden. Nadat alles is afgewogen, adviseert Publieke Gezondheid om strengere maatregelen te nemen of niet.

Vorige week gingen we van risiconiveau 3 naar niveau 5. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe maatregelen voldoende zijn om het virus nu onder controle te houden. Hou er wel rekening mee dat het van u, van mij en van ons allen afhangt of we daarin gaan slagen. We moeten ons allemaal aan de regels houden om het gewenste effect te bereiken. Blijf dus thuis als u zich niet goed voelt en laat u testen. U kunt 0800 0800 bellen om dat te laten doen. Het is belangrijk om 1,5 meter afstand te blijven houden en grote groepen mensen te vermijden.

Als ik het advies krijg om naar een hoger risiconiveau te gaan, dan doe ik dat. Maar zolang daar geen redenen voor zijn, en u en ik ons aan de regels houden, is het niet nodig om ingrijpende maatregelen te nemen. De directie Toezicht en Handhaving, KPCN en de KMAR blijven streng optreden als burgers en ondernemers zich niet aan de regels houden.

Laten we allen goed voor onszelf blijven zorgen en voor de mensen om ons heen.