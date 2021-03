Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Entrevista cu Lindy y Julisa riba Dia Internacional di Hende Muhe:

TA DEN NOS MAN PA SIÑA PROTEHE NOS MES PA NO LAGA COSNAN NEGATIVO AFECTA NOS

Mundialmente, hende muhe a bin ta tuma posicionnan clave y importante den tur area. Aki na Aruba, den e ultimo añanan por wordo mira y apresia mas y mas. Dia 8 di maart mundo ta duna reconocemento na hende muhe pa e lucha y logronan obteni den tur aspecto, entre otro den economia, cultura, politica y innovacion. E hende muhe Arubiano tambe dia pa dia ta progresando den tur aspecto, algun den stapnan grandi y otronan den stapnan menos grandi. Gobierno di Aruba ta reconoce e progreso di hende muhe na Aruba. Apesar cu ainda hopi biaha ta bin hopi critica negativo, e hende muhe tin e abilidad di protehe su mes pa no laga esakinan afecta nan.

Riba Dia Internacional di Hende Muhe, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a wordo entrevista pa dos dama potencial tambe den nos comunidad, Lindy y Julisa, den un programa special live di Hey, Girl, Hey, di Lindy Boutique y di Top Morning Show cu Julisa. For di e damanan aki, Prome Minister a haya e pregunta con e ta maneha cu critica negativo y hopi biaha hasta ofensivo. Riba esaki Prome Minister a contesta:

“Pa prome, realisa cu riba e planeta aki ningun hende ta mes mescos. Pues no ta tur hende ta gusta e mesun cosnan. Semper tin hende cu no ta gusta algo cu bo bisa of haci, y cu no ta tur hende tin mesun bon manera pa expresa kico nan ta pensa of sinti di loke bo a bisa, haci, bisti etc. Pues semper, semper ta bay tin critica. Biba cu ne y scucha nan critica. Analisa nan critica. Si e ta berdad of tin parti berdad, abo mes por dicidi si bo ta haci algo na dje den futuro. Dus realisa cu SEMPER ta bay tin hendenan critico.

Pa di dos, e grado di negativismo cu e otro hende expresa su mes di bo, si ta djis un ‘sweet remark’ of un lastramento baho, no ta den bo man. Ta den nan man. Pero ta abo ta dicidi si abo ta permiti e grado di bahesa ey, afecta bo si of no. Pues, abo mester siña protehe bo mes pa no laga e cosnan ey afecta bo. Pasobra nan lo sigui bin semper”.

Esaki sigur ta un bon conseho di Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa tur hende muhe na Aruba pa deal cu criticanan. Premier a elabora tambe riba su maneho di e crisis di Corona virus.

Prome Minister a gradici Lindy y Julisa pa e entrevista hopi ameno y basta profundo. E entrevista aki por wordo haya riba pagina di Facebook di Lindy Boutique y Top Morning Show-Julisa.