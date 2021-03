VISHON: “Un aserkamentu mas amplio pa atendé ku e krísis di COVID-19”

Willemstad, 11 Maart 2021 – Segun lider di partido VISHON, Miles Mercera, a yega tempu pa atendé na un manera mas amplio ku e krísis di COVID-19. Dia 30 di Mart próksimo ta eksaktamente un aña ku gobièrnu di Kòrsou a anunsiá un lockdown, despues ku Kòrsou riba 13 di mart 2020 a konosé e promé persona infektá ku e vírus di corona. Ta nesesario pa, banda di dediká na e problema di salú, tambe trata na un manera mas amplio e problemanan ku a surgi for di e krísis, i dediká atenshon na e problemanan ekonómiko i sosial.

For di inisio e parti médiko a haña hopi atenshon. Pero banda di esaki, e kantidat di hende ku a pèrdè trabou i e kantidat di famia ku tin ku biba di pakete di kuminda ta sumamente grandi. A yega ora pa nos enfoká mas riba e efektonan no médiko di e krísis. Kiko tabata e impakto di e krísis riba enseñansa i kiko ta e retrasonan real ku a surgi? Ki impakto e krísis tin riba salú mental di hóben i esnan di mas edat ku ta esnan ku mas tabatin ku dil ku e kontakto sosial limitá i den sierto kaso un isolashon kompleto? Kon ta pará ku gastu di e empresarionan i persona ku ta lora man ku no a spar niun esfuerso pa tene kabes riba awa? Kon ta pará ku esnan ku ekonómikamente no a logra sobrebibí esaki?

E siudadano Yu di Kòrsou a prueba di por biba hopi tempu ku medida ekstenso. Pero pokopoko ta yega na e punto ku hende ya no ta dispuesto pa sigui kumpli fielmente ku tur medida. E nesesidat pa generá entrada adishonal, aunke ta ku un trabou di lora man, ta obligá hende mas i mas na bai mas suave ku e medidanan. Hende ku kasi un aña ta dependé di sosten di entre otro pakete i karchi di kuminda mester di perspektiva. Meskos ta konta pa empresario ku ta haña sosten pa mantené kupo laboral i kubri gastu fiho.

Pokopoko mester bai hasi e pregunta: kon nos por reaktivá ekonomia, kon nos ta bai gana sèn e próksimo aña i ku ki tipo trabou? E ekonomia di despues di corona mundialmente lo ta diferente for di esun promé ku esei. Nos ekonomia lo no por a sobrebibí e sla di corona sin sosten di Hulanda. Esaki ta nifiká ku, ku bista pa futuro, nos mester hasi skohensia fuerte i tin kurashi kaminda ta nesesario pa bòltu timon. Nos mester mobilisá tur konosementu riba nos isla (i kisas tambe den reino) pa sali for di e krísis. E landspakket ta ofresé parsialmente posibilidat pa esaki.

Segun Miles Mercera, ta prudente si banda di e tim aktual di krísis tambe forma un tim ekonómiko i sosial. E timnan akí por konsehá gobièrnu na momento di krea e perspektiva nesesario pa nos siudadano- i empresarionan.

[NL]

VISHON: “Aanpak COVID-19 breder trekken”

Willemstad, 11 Maart 2021 – Partijleider van VISHON, Miles Mercera, is van mening dat het tijd wordt om de aanpak van de COVID-19 crisis en de maatregelen hieromtrent breder te trekken. Op 30 maart aanstaande is het precies een jaar geleden dat er een totale lockdown werd afgekondigd door de overheid van Curaçao, nadat op 13 maart 2020 Curaçao haar eerste corona geïnfecteerde persoon kende. Het breder trekken van de aanpak is nodig om naast de gezondheidsproblemen nu ook aandacht te schenken aan de economische- en sociaal-maatschappelijke problemen die voortvloeien uit de crisis.

De medische kant heeft van meet af aan veel aandacht gekregen. Maar daarnaast ligt het aantal mensen die hun banen kwijt zijn geraakt en het aantal families die moeten leven van voedselpakketten enorm hoog. Het wordt tijd dat we ons nu meer gaan bezighouden met niet medische effecten van de crisis. Wat is de impact geweest op het onderwijs en wat zijn de reële achterstanden die zijn ontstaan. Welke impact heeft de crisis op de geestlijke gesteldheid van jongeren en ouderen die het meeste te kampen hebben gehad met beperkte sociale contacten en in sommige gevallen, een volledig isolement. Hoe staat het met de ondernemers en met zzp-ers die kosten nog moeite hebben bespaard om het hoofd boven water te houden? Hoe staat het met diegenen die het economisch niet hebben overleefd?

De Curaçaose burger heeft aangetoond lang te kunnen leven met de verregaande maatregelen. Maar langzaamaan ontstaat het punt dat mensen niet mee bereid zijn om alle maatregelen strak na te leven. De noodzaak om, zij het door ongeregistreerde arbeid, wat extra inkomen te genereren, dwingt mensen steeds losser om te gaan met de maatregelen. Mensen die bijna een jaar afhankelijk zijn van steun middels voedselpakketten en voedselkaarten zijn toe aan perspectief. Datzelfde geld voor ondernemers die steun ontvangen om arbeidsplaatsen veilig te stellen en vaste lasten te kunnen dekken.

Langzaam moet de vraag worden gesteld hoe we de economie weer aanzwengelen, hoe we komend jaar geld gaan verdienen en met welke banen? De economie van na corona gaat er wereldwijd anders uit zien dan ervoor. Onze economie had de klap van corona zonder Nederlandse steun niet overleefd. Dat wil zeggen dat we met het oog op de toekomst harde keuzes moeten maken en het lef moeten hebben om, waar dat nodig is, het roer om te gooien. We moeten alle kennis op het eiland (en wellicht binnen het Koninkrijk) mobiliseren om uit de crisis te komen. Het landspakket biedt hier ten dele de mogelijheid toe.

Volgens Mercera is het verstandig als we naast het huidige crisis-team ook een economisch- en sociaal-maatschappelijk team vormen. Deze teams kunnen de overheid adviseren bij het creëren van het nodige perspectief voor onze burgers en ondernemers.