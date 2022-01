Asosashon di Restorant (CRA) a reuní ku Meo / CRA in gesprek met MEO Team

Asosashon di Restorant (CRA) a reuní ku Meo

Resientemente, algun miembro di direktiva di Asosashon di Restorantnan a tene un reunion na ofisina di MEO. Aki a delibera ku algun representante di e tim di MEO riba estado di legalisashon nobo di petishon di pèrmit, guianan kla pa legalisashon i aplikashon, oumento di preisnan i posishon kompetitiva di Kòrsou, kompará ku e region/otro isla nan den Karibe. Tambe a trese dilanti e sistema di kontrol (handhaving) kual ta tumando luga.

E tim di MEO a duna un splikashon ekstenso i a interkambiá diferente idea ku e tim di MEO. Tambe a palabrá ku ta sigui reuní kada kuartal. E bishita tabata un ameno i CRA ta gradisí e Tim di MEO pa por a risibí nos.

CRA in gesprek met MEO Team

Het MEO Team van Curacao heeft onlangs bezoek gehad van enkele bestuursleden van de Curacao Restaurant Association (CRA). Het doel van het gesprek was o.a. aanpassing vergunning Horeca, de te volgen vergunning procedures, status van de nieuwe Wetgeving vergunning aanvraag, duidelijke richtlijnen van de wetgeving en handhaving, steiging van priizen van produkten en concurentie positie van Curacao ten opzichte van regio/andere Caribische Eilanden. Ook werd gesproken over de manier waarop de controles worden uitgevoerd.

CRA heeft verschillende ideeën met hen uitgewisseld en zijn tot toekomstige plannen gekomen. Voor beide partijen was het een productieve bijeenkomst en tevens is er afgesproken dat we minimaal per kwartaal weer zullen samenkomen . CRA bedankt het Meo Team voor hun samenwerking, openheid en gastvrijheid.

