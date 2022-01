Koninklijke Marechaussee  4 mannen aangehouden voor mensensmokkel Ter Apel

De vreemdelingen werden in 2 busjes gesmokkeld. 5 van hen waren minderjarig. De jongste vreemdeling was 4 jaar oud. De 50-jarige bestuurder en 47-jarige bijrijder van 1 van de busjes komen uit Litouwen. De 47-jarige chauffeur en 46-jarige bijrijder van het andere busje komen uit Oekraïne.

De chauffeurs en bijrijders zijn aangehouden. De vreemdelingen hebben asiel aangevraagd in Nederland. De Marechaussee in Coevorden doet onder leiding van het OM Noord-Nederland verder onderzoek in de zaak.