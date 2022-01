Un paso grandi mas den digitalisashon i prosesonan bankario: Banco di Caribe ta partner ku Sentoo pa ofresé pagonan direct-debit online / Opnieuw een grote stap op gebied van digitalisering en bancaire processen: Banco di Caribe gaat samenwerking aan met Sentoo om direct-debit onlinebetalingen aan te bieden

Un paso grandi mas den digitalisashon i prosesonan bankario:

Banco di Caribe ta partner ku Sentoo pa ofresé pagonan direct-debit online

WILLEMSTAD: Resientemente Banco di Caribe i Sentoo a selebrá un logro importante den historia di servisionan finansiero. Sr. Dito de Kort, Direktor Komersial i Managing Director di Banco di Caribe ta splika ku Banco di Caribe a skucha merkado i a kumpli ku e deseo pa fasilitá pago ‘online’ i direkto di e konsumidó pa produkto i servisio di e kliente komersial. “Nos ta kere den nos kompanianan lokal. Sentoo lo trese un kambio importante pa futuro di servisionan finansiero. Pagonan via Sentoo ta fásil, lihé i kumbiniente ku komprobante inmediato. Ku e servisio aki Banco di Caribe ta posishoná su mes banda di proveedónan internashonal, manera Paypal, den área di pago digital pa komersiante lokal”.

Pago digital direkto ku Banco di Caribe:

Klientenan di Banco di Caribe awor por eksperensia e fasilidat i kumbinensia di Sentoo su servisio di ‘online direct-debit’, usando nan kuenta koriente di Banco di Caribe. Ántes e kliente a wòrdu limitá di hasi kompra, òf tuma suskripshon ‘online’ pa motibu ku e wèpsait ta pidi pa selektá e forma di pago PayPal, òf iDEAL. Awor, Kòrsou tin su propio método di pago direkto konektá na e usuario su kuenta di Banco di Caribe. Esaki ta un paso inovativo i pionero den prosesonan di pago ‘digital’ pa nos isla. Banco di Caribe ta e promé i aktualmente e úniko banko ku ta ofresé e servisio di pago online pa kompania lokal.

Tokante Sentoo:

Sentoo ta hasi posibel pa klientenan hasi pago online usando nan kuenta di banko lokal, sin mester di un tarheta di krédito òf e asina yamá ‘wallets’. Ademas, Sentoo ta integrá direktamente ku bankonan lokal den Caribe. Pagonan via Sentoo ta keda prosesá real-time, esaki ta hasi ku produkto òf servionan por wòrdu entregá mesora na kliente. No tin gastu mensual, e kliente ta paga pa kada transakshon. Di akuerdo ku Vincent van Rutten di Sentoo; “Nos ta kere ku pagonan ‘online’ mester ta aksesibel na tur hende ku un kuenta di banko lokal i e gastunan di transakshon pa komersiante mester ta ekonómiko. Nos mishon ta pa amplia nos servisionan pa henter Kòrsou i region, invitando mas komersiante afiliá. Nos ta masha agradesido na Banco di Caribe pa djòin nos den e trayekto inovativo aki i kompartí nos vishon di implementá servisionan finansiero di klase mundial!”

Digitalisashon ta Futuro!

Pa klientenan empresarial, ku ta deseá di ofresé mas opshon di pago pa nan produkto òf servisionan por aserká nan ‘account manager’ pa apliká pa e servisio di Sentoo. Si bo no ta kliente komersial di Banco di Caribe ainda i ke bini na remarke pa e servisio aki, por traha un sita ku Corporate Support na corporatesupport@bancodicaribe.com. Bishitá e wèpsait di Sentoo na www.sentoo.io pa mas informashon.

Opnieuw een grote stap op gebied van digitalisering en bancaire processen:

Banco di Caribe gaat samenwerking aan met Sentoo om direct-debit onlinebetalingen aan te bieden

WILLEMSTAD: Banco di Caribe en Sentoo hebben onlangs een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van financiële dienstverlening behaald. Dhr. Dito de Kort, de Commerciële directeur en Managing Director van Banco di Caribe legt uit dat Banco di Caribe naar de markt heeft geluisterd en voorziet in de wens door directe online betalingen voor producten en diensten voor commerciële klanten te faciliteren. “Wij geloven in onze lokale bedrijven. Sentoo zal een belangrijke verandering teweegbrengen in de toekomst van financiële diensten. Betalingen via Sentoo zijn makkelijk, snel en voordelig met een direct betaalbewijs. Met deze service positioneert Banco di Caribe zich naast internationale providers zoals iDEAL voor wat betreft digitale betalingen voor de lokale ondernemer.”

Directe digitale betaling met Banco di Caribe:

Klanten van Banco di Caribe kunnen nu het gemak ervaren van de ‘online direct-debit’-service van Sentoo terwijl ze gebruik maken van hun lopende rekening bij Banco di Caribe. Voorheen werd de klant beperkt bij het online shoppen, omdat webshops vragen om via PayPal of iDEAL te betalen. Nu heeft Curaçao een eigen online betaalmethode die verbonden is aan de rekening bij Banco di Caribe. Dit is een innovatieve en pioniersstap op het gebied van digitale betalingen voor ons eiland. Banco di Caribe is de eerste en momenteel enige bank die de service voor online betalingen voor lokale bedrijven biedt.

Over Sentoo:

Sentoo heeft de mogelijkheid gecreëerd voor klanten om online betalingen te verrichten met hun lokale bankrekening zonder hierbij een creditcard of de zogeheten ‘wallets’ nodig te hebben. Sentoo integreert direct met lokale banken in het Caribisch gebied. Betalingen via Sentoo worden in real-time verwerkt, waardoor producten of diensten direct bij de klant kunnen worden afgeleverd. Volgens Vincent van Rutten van Sentoo: “Wij vinden dat ‘online’ betalen toegankelijk moet zijn voor iedereen met een lokale rekening en dat de transactiekosten voor de aangesloten bedrijven laag moeten zijn. Onze missie is om onze dienstverlening uit te breiden voor heel Curaçao en de regio. We nodigen hierbij alle ondernemers uit zich bij ons aan te sluiten. We zijn Banco di Caribe dankbaar voor de samenwerking in dit innovatieve traject en voor het delen van onze visie om financiële diensten van het allerbeste niveau te implementeren!”

Digitalisering is de toekomst!

De zakelijke klanten die meer betaalopties wensen voor hun producten of diensten kunnen hun accountmanager benaderen om zich aan te melden voor de service van Sentoo. Wie nog geen commerciële klant is van Banco di Caribe en wel in aanmerking wil komen voor deze dienstverlening, kan een afspraak maken met Corporate Support via corporatesupport@bancodicaribe.com. Meer informatie over de dienstverlening van Sentoo kunt u op http://www.sentoo.io vinden.

