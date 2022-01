Presidente di Parlamento di Kòrsou

Señora Ch. America-Francisca

Wilhelminaplein # 4

PRESENTE

Willemstad, 10 di januari 2022

Tópiko: Petishon pa dirigí pregunta na Minister Hustisia

Señora America-Francisca,

Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di órden di Parlamento, mi

kier pidi bo persona pa dirigí e karta athunto na Minister di Hustisia, seño Gilmar Pisas.

Danki pa e koperashon.

Atentamente,

David Seferina

Parlamentario pa

frakshon di MFK

P A R L A M E N T O D I K Ò R S O U

Parliament of Curaçao Parlamento de Curazao Staten van Curaçao

Minister di Hustisia

Señor Gilmar Pisas

PRESENTE

Kòrsou, 10 di januari 2022

Tópiko: Landsverordening van de 20ste desèmber 1961 tot regeling van de dienstplicht

Apresiabel señor Minister,

Mirando enkuenta di un relato fecha di dia 27 di novèmber 2021 den e korant Vigilante Mi a

tuma nota ku Milisia di Kòrsou lo wòrdu profeshonalisá, mi a lesa ku ta tini un

kombersashon pa fortalesé “Estado di Derecho” den e “landspakket” ekspanshon di wardakosta

i profeshonalisashon di wardakosta i profeshonalisashon di Milisia.

Alabes nos ker a ilustrá ku ainda Pais Kòrsou ta usando un lei ku ta hopi antikuá ku ta un

ordenansa data for di aña 1961 “Landsverordening regeling van de dienstplicht”. Hasiendo

uso di artíkulo 96 di nos reglamentu di òrdu, mi ker a hasi minister algun pregunta.

1. Minister por splika kiko òf kon e situashon aktual di dienstplichtverordening ta?

2. Minister por bisa òf splika si a instalá un komishon,Si ta si ken tur ta forma parti di e

komishon, i si ta no, dikon no a instalá komishon?

3. Minister por duna un bista di e eindverslag.

4. A komprondé ku aktualmente tin un konsepto di lei nobo, kual mi ker sa ta kuantu

tempu ta bai dura pa esaki por kana su kaminda, i moda ku por pasa e lei aki ?

5. Tambe mi ker a sa si a huzga e konsepto di lei aktual ku ta bezig ku ne, ku e karta ku

a risibí di defensie di dia 18 augustus 2010?

Sperando ku Minister lo kontesta nos karta den e tempu definí den e protokòl firma entre

gobiernu di Kòrsou i Parlamento.

Atentamente

David Seferina

Parlamentario pa

frakshon di MFK

