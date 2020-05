Frakshon di Movementu Progresivo Dr. Marilyn Moses Miembro di Parlamento Preguntana pa Minister di Desaroyo Ekonomiko

Minister di Desaroyo Ekonómiko

Señora Giselle Mc William

Fort Amsterdam 17

Presente

Willemstad, 12 mei 2020

Tópiko: Preguntanan tokante NOW

Apresiabel señora Mc William,

Frakshon di Movementu Progresivo den Parlamento ta sinti hopi falta di transparensha konkreto

den e gastunan ku ta relashoná ku medidanan tumá rondó di e krísis di COVID-19.

Mirando ku pueblo ta pidiendo konstantemente mas informashon i nan ta risibí kontestanan ku

lei di privasidat ta na vigor, nos ke duna di konosé ku den nos opinion, e motibu aki ta unu

inkorekto i inbálido. I ademas e ta krea mas insiertitut den pueblo ku ta sinti ku ta kos di skonde

tin den Gobièrnu.

Frakshon di Movementu Progresivo den Parlamento ta hasi e siguiente preguntanan:

1. Kon e proseso di desishon i akshon a bai pa yega na e funshonamentu di NOW?

2. E lei pa aktivá NOW ofisialmente ta kla i implementá?

3. Si e lei no ta implementá ainda, a base di kua kuadro hurídiko ta ehekutando NOW

promé ku e lei drenta na vigor?

4. Kua komishon i ken ta den e komishon ku a atendé e lantamentu i ehekushon di

akshonnan pa yega na NOW?

5. Ken òf kua kompania ta metí ku e ehekushon di NOW?

6. Kuantu e kompania aki ta risibí den forma finansiero o den otro forma?

7. Kuantu plaka NOW a risibí pa ehekutá su meta?

8. Ken ta kontrolá e kompania ku ta risibiendo plaka pa NOW i unda nan ta aportá?

9. I den ki frekuensia nan ta aportá? Pa siman?

10. A base di ki reglanan i normanan ta evaluá si un kompania mester risibí ayudo finansiero

di gobièrnu òf no?

11. Kuantu kompania a pidi pa por hasi uso di un sosten finansiero menshoná?

12. Kuantu kompania a keda aprobá i kuantu a risibí plaka kaba?

13. Nos ke risibí un lista di e kompanianan ku a risibí sosten di Gobièrnu i e kantidat ku nan

a risibí.

14. Tambe nos ke komprondé kiko ta e plan di eksistensia di NOW. Pa kuantu tempu NOW

ta keda implementá?

15. Kua instansha di Gobièrnu, a keda nombrá pa kontrolá e kompanianan si despues ku nan

a risibí nan sosten di gobièrnu ku nan a kumpli ku nan empleadonan?

Atentamente,

Frakshon di Movementu Progresivo

Marilyn Moses

Miembro di Parlamento