Kòntròl riba kumplimentu ku toke de keda ta kontinuá/Controle op naleving avondklok gaat door

Kòntròl riba kumplimentu ku toke de keda ta kontinuá



Kuerpo Polisial Hulanda Karibense den kolaborashon ku Koninklijke Marechaussee (KMAR) i e direktorado di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, wikènt tras di lomba a tene un kòntròl multidisiplinario en konekshon ku toke di keda.

Djabièrnè i djasabra

Durante di dia doño di un kas a haña un prosès ferbal komo e no tabata kumpli ku e ordenansa di emergensia; el a permití formashon di grupo na su kas. Na un kunuku a papia estriktamente ku un grupo di hende i pidi nan pa bandoná e sitio. Algun establesimentu tabata habrí ainda despues di 8 or di anochi pa benta di kuminda i/òf bebida alkohóliko. Direktorado di Supervishon i Mantenshon a sera e establesimentunan aki te un otro aviso. E tim a konstatá ku, no opstante e toke di keda di 9 or di anochi, tòg tabatin hende den outo riba kaya. Un total di 13 persona a haña un prosès ferbal pa no kumpli ku e toke de keda. Tambe a detené dos persona ku no a kumpli ku e toke di keda.

Djadumingu

For di 4.30 or di atardi a kontrolá bichnan tambe pa aglomerashon i konsumo di alkohòl. A duna vários prosès ferbal i a konfiská un kantidat di bebida alkohóliko. A detené un persona tambe pa violashon di e Lei di estranhero BES. Despues di e orario di sera pa 8 or di anochi, direktorado di Supervishon i Mantenshon a sera un establesimentu. A duna un total di 14 prosès ferbal pa no kumpli ku e toke di keda.

E tim multidisiplinario lo sigui kontrolá di forma aktivo e periodo benidero. Na momentu ku no ta kumpli ku e ordenansa di emergensia lo duna un prosès ferbal.

Un biaha mas ta hasi un yamada na un i un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Controle op naleving avondklok gaat door



Het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, hebben afgelopen weekeinde multidisciplinaire controles uitgevoerd in verband met de avondklok.

Vrijdag en zaterdag

Gedurende de dag kreeg de eigenaar van een woning een proces verbaal voor overtreding van de noodverordening door groepsvorming toe te laten. Bij een knoek werd een groep streng toegesproken en weggestuurd. Enkele horecagelegenheden waren nog open na 20.00 uur voor verkoop van voedsel en/of drank De gelegenheden werden tot nader orde door het personeel van Toezicht en Handhaving gesloten. Het team constateerde dat ondanks de avondklok van 21.00 uur, er toch mensen in hun auto’s op straat waren. Een totaal van 13 personen kreeg een proces verbaal voor het overtreden van de avondklok. Ook werden twee personen aangehouden wegens overtreding van de avondklok.

Zondag

Vanaf 16.30 uur werden ook stranden gecontroleerd op samenscholingen en alcoholconsumptie. Er werden verschillende processen verbaal gegeven en een hoeveelheid alcoholische drank in beslag genomen. Ook werd een persoon aangehouden wegens overtreding van de Vreemdelingenwet BES. Na sluitingstijd om 20.00 uur werd een horeca gelegenheid gesloten door Toezicht en Handhaving. Er werden 14 processen verbaal gegeven voor het overtreden van de avondklok.

Het multidisciplinair team zal de komende periode actief blijven handhaven. Bij het niet naleven van de noodverordening zal er een proces verbaal worden uitgeschreven.

Er gaat nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.