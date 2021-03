Kolegio Ehekutivo ta otorgá krédito pa finansiá gastunan diario na kurátòr di BOPEC pa salbaguardiá siguridat

Kralendijk – Kolegio Ehekutivo a disidí pa otorgá un krédito pa finansiá gastunan diario na kurátòr di e kompania BOPEC ku siman pasá korte a deklará fayit. E desishon aki ta hasi posibel pa den e temporada binidero sòru pa siguridat riba tereno di e kompania i monitoriá e instalashonnan.

Laga e tereno sin vigilansia no ta un opshon pa Kolegio Ehekutivo, pasobra esaki lo trese riesgonan di siguridat iresponsabel kuné. Pa e motibu aki a disidí pa reakshoná positivamente riba súplika di e kurátòr pa pone un suma di en total $ 250.000 disponibel den forma di un krédito pa gastunan diario, konosí tambe komo ‘boedelkrediet’.

‘Siguridat ta bini na promé lugá’, segun gezaghèber Edison Rijna, kende ta enfatisá ku ta trata di un krédito ku nan tin ku paga bèk atrobe tambe. A base di lei di bankarota Entidat Públiko Boneiru tin un státùs preferente i pues lo tin preferensia na momentu di repartishon di benta, den kaso di likidashon di e propiedatnan na su debido tempu.

Kurátòr mr Van Liere a konfirmá por eskrito na Kolegio Ehekutivo ku por spera pago bèk kompleto. Den e tankinan di BOPEC tin un stòk grandi di zeta krudo na balor di miones di dòler. Ora ku bende esei e kurátòr por depositá e krédito pa gastunan diario bèk.

‘Finansa i regulashon di Entidat Públiko Boneiru ta pèrmití nos pa hasi esaki. Hopi mas grandi ta mi preokupashon tokante e empleadonan ku tabata den servisio di BOPEC òf ku tabata traha via supkontratista. Seramentu di e kompania ta un sla duru pa e hendenan aki i nan famia. Komo Kolegio Ehekutivo nos lo duna nos koperashon kompleto na inisiativanan pa realisá empleo remplasante’, segun gezaghèber Rijna.

Resientemente tambe Konseho Insular, den un dekreto di Konseho Insular di 4 di mart último, a instruí Kolegio Ehekutivo pa den koperashon ku gobièrnu di Reino, hasi esfuerso pa mantené BOPEC operashonal riba un base ekonómiko empresarial salú, teniendo kuenta ku siguridat di personal i medio ambiente konforme standartenan internashonal. Den e kuadro aki tambe mester mira otorgamentu di e krédito pa gastunan diario.

Datum: 24 – 03 – 2021

Bestuurscollege verstrekt boedelkrediet aan curator BOPEC om veiligheid te waarborgen

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft besloten een boedelkrediet te verstrekken aan de curator van het vorige week door de rechtbank failliet verklaarde BOPEC. Dit besluit maakt het mogelijk het bedrijfsterrein de komende tijd te beveiligen en de installaties te monitoren.

Het terrein onbeheerd laten is voor het Bestuurscollege geen optie, want dat zou onverantwoord grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Om die reden is besloten positief te reageren op het verzoek van de curator om een bedrag van in totaal $ 250.000 beschikbaar te stellen in de vorm van een boedelkrediet.

“Veiligheid komt op de allereerste plaats”, aldus gezaghebber Edison Rijna die benadrukt dat het gaat om een krediet dat ook weer moet worden terugbetaald. Het openbaar lichaam krijgt op basis van de faillissementswetgeving een preferente status en dus bij het tezijnertijd te gelde maken van de boedel voorrang bij de verdeling van de opbrengst.

Curator mr. Van Liere heeft het Bestuurscollege schriftelijk bevestigd dat volledige terugbetaling mag worden verwacht. In de tanks van BOPEC bevindt zich een grote voorraad olie ter waarde van enkele miljoenen. Bij verkoop daarvan kan de curator het boedelkrediet terugstorten.

“De financiën en regelgeving van het openbaar lichaam laten het toe dat wij dit doen. Veel groter zijn mijn zorgen over de werknemers die in dienst waren van BOPEC of er via onderaannemers werkten. De sluiting van het bedrijf is een hard gelag voor deze mensen en hun gezinnen. Als Bestuurscollege zullen wij onze volledige medewerking geven aan initiatieven om vervangende werkgelegenheid te realiseren”, aldus gezaghebber Rijna.

De Eilandsraad heeft ook recent, in een raadsbesluit van 4 maart j.l., het Bestuurscollege geïnstrueerd om zich, in samenwerking met de Rijksregering, in te spannen om BOPEC weer op een gezonde bedrijfseconomische basis met inachtneming van de veiligheid voor personeel en milieu conform internationale standaard eisen operationeel te houden. Het overgaan tot verstrekken van het boedelkrediet moet dan ook in dit kader gezien worden.