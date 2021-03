INFORMASHON GENERAL DI NOS SELEKSHON NASHONAL!

Regreso di nos selekshon nashonal:



Despues di a regresá Kòrsou awe marduga for di Guatemala unda nos a optené nos di 2 viktoria pa e weganan klasifikatorio pa mundial Qatar 2020, nos hungadónan i staf tékniko di nos selekshon nashonal a inisiá nan biahe di regreso pa e pais unda nan ta hungando i bibando.



Siman di FIFA:

FFK ta informá ku despues di a komprondé 20 di mart último ku Gobièrnu di Kòrsou lo introdusí ‘lock down’ i para deporte den grupo, FFK a drenta den kontakto, konsulta i deliberashonnan intensivo ku Gobièrnu, Minister Algemene Zaken, Minister di Deporte, Departamento di Kalamidat, TAC Team i Epidemiologia pa evitá ku ta para e weganan klasifikatorio di FIFA ku mester tuma lugá na Kòrsou. Danki na e preparashon di esnan envolví den e parti operashonal di nos seleskshon nashonal ku mes ora a ‘schakel in’ un eksperto riba ‘sportrecht’ i e protokòl médiko di FIFA, FFK a logra mediante un ‘Ministeriele Ontheffing’ spesífikamente pa weganan di FIFA. FFK ke gradesí Gobièrnu i tur otro instansia enbolbí, pa e konfiansa i desishon tumá.

Promesa na Gobièrnu pa hiba futbòl kas, pa e pueblo:



Konforme protokòl di FIFA huntu ku e protokòl di Kòrsou ku a enforsá esun di FIFA pa ku maneho di Covid pafó i den stadion, no tabata pèrmití niun persona den stadion pa transmité e weganan.

A logra pa laga komprondé ku e instansia internashonal ku ta na Kòrsou na nòmber di e kompania ku tin e derechinan di transmishon pa laga un radio emisora lokal tambe transmití, kual radio Z-86 a akseptá pa ta e radio base pa un transmishon nashonal.

Konforme palabrashon ku Gobièrnu pa e señal di e wega na Kòrsou di Kòrsou, FFK a sede tur 3 planta di televishon e señal grátis pa por a transmití e wega i asina hiba e wega pa nos pueblo i a perkurá pa nan por risibí e señal di tal forma ku e wega por keda transmití for di nan propio studio.

Pa ku e wega na Guatemala di Cuba vs Kòrsou, FFK no ta tin e derechi di transmishon i a pone e plantanan di televishon lokal den kontakto ku e kompania doño di señal pa nan mes negoshá.

FFK a trata di ta mediadó den e negosashon pa por fasilitá tur planta di televishon. FFK no por tuma niun responsabilidat riba e echo ku e planta en kuestion a logra optené e señal di e doño di señal.



Komunikashon lokal i internashonal:

FFK tumando na kuenta di eksigensia di FIFA pa mantené un ‘bubble’ a diseñá un sistema digital, mediante un ‘link’, kual lo mester a sirbi prensa lokal i internashonal pa risibí informashon ku imáhennan kontinuamente pa nan por hasi nan trabou.

Despues di a kompronde ku e ‘link’ no a traha òf no a funshoná i tambe a keda risibí lat pa por hasi uso korekto di e ‘link’, FFK a buska otro forma digital pa por fasilitá prensa ku informashon di nos selekshon nashonal ku a keda apliká for di Guatemala. E di dos ronda a traha bon i FFK a haña rekonosementu global pa ku e retnan di medianan sosial.



Biahe di Guatemala:

E buelo pa Guatemala, ku retraso di 2 ora, tabata bon i na yegada di nos selekshon nashonal, for na aeropuerto a enkontrá ku diferente situashon ku no tabata kumpli ku protokòl di FIFA pa ku Covid i transportashon di hungadó i e staf di nos selekshon nashonal.

Na momentu ku tabata ‘check in’ den hotèl, Cuba huntu ku e representante di Guatemala a laga Kòrsou kompronde ku nan a stipulá orario di entrenamentu pa Kòrsou segun nan, den konsultá ku e ‘match commissioner’ sin ku Kòrsou ta involukrá. E orario ku a wordu konfirmá promé ku nos selekshon a biaha pa Guatemala no a wòrdu respetá i a krea un situashon kaminda nos selekshon lo no por train mas den e oriarionan stipulá.



Basá riba e informashon aki, a start un diskushon inmediatamente pa logra e mihó posibel pa nos hungadónan, pa proteha nan interes i interes di futbòl di Kòrsou.

Tambe a sali na kla ku Kòrsou no ta tin oportunidat pa train na e orario di wega su training ofisial un dia promé ku e wega mester tuma lugá den e stadion unda e wega ta keda efektuá, riba e tereno di wega. Pa motibu ku e stadion a keda di hür na Federashon di Atletismo pa un Pentatlon for di dezèmber aña pasá. Di tur forma a trata di pasa ‘fastball’ pa ku nos selekshon.

Kòrsou no a akseptá esaki, unda Concacaf den representashon di FIFA, e ‘match commissioner’ i FIFA a keda aserká ku diferente diskushon i deliberashon ku a dura te mardugá i ku siguiente mainta a kontinuá. Ku aprobashon di Guus Hiddink a akseptá pa train djasabra na mes un ora ku e wega mester hunga djadumingu riba un otro tereno di mesun kalidat, ku ta pertenesé na e Federashon di Futbòl di Guatemala. Semper na promé lugá a tene kuenta pa kumpli ku regla i protokòl di FIFA i e bienestar di nos seleskhon stimá.

Guatemala, Cuba, i e ‘match commissioner’ a komprondé e forma skèrpi ku a sali na defensa di nos selekshon, ku FFK ta bon informá di e reglanan di FIFA i ku FFK lo eksihí semper lo máksimo pa nos seleskhon.

Selekshon di Kòrsou, despues di e 2 viktorianan aki ta na promé lugá riba e tabla di posishon di su grupo ku 6 punto i un saldo di 6 gol na fabor.

Wardando nos próksimo kompromisonan na luna di yüni 2021.

29 mart 2021