KOMUNIKADO DI PRENSA 136 / 2021

7 aprel 2021

Algun punto di atenshon den kuadro di medidanan polisial.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Manera anteriormente anunsiá durante di un konferensia di prensa, Kuerpo Polisial ya kaba

a kuminsá hasi su medidanan pa loke ta kontròl, mas intensivo. Esaki ku e meta, pa den

kuadro di òrdu públiko redusí e tráfiko di personanan riba kaya i asina evitá mas tantu

posibel e rísiko di infekshon.

Ménos trafikashon indudablemente ta nifiká tambe ménos posibilidat pa aksidente ku na su

turno lo sòru tambe pa ménos preshon riba institutonan di kuido médiko.

Kuerpo Polisial den e dianan aki ta risibiendo diferente yamada di siudadanonan ku

preguntanan aklaratorio. P’esei ta nesesario pa splika un bia mas algun punto ku ta

importante pa tur siudadano tene kuenta kuné.

Un persona so den vehíkulo:

E idea o pensamentu tras di e ekspreshon aki, ta pa ménos hende ta riba kaya. Si un

persona so ta sufisiente pa p.e. bai supermerkado òf bai botika, no ta nesesario pa henter e

famia mester drenta outo i bai.

Opviamente tin kasonan ku p.e. un persona no ta stür i e mester wòrdu hibá dor di un otro

persona òf kasonan kaminda ta tur dos persona mester bai hasi e diligensia ei. Den e

kasonan ei, outomátikamente tur dos òf kisas te asta tres persona mester ta den outo.

Pero un bia mas, e punto di salida ta, ménos moveshon i ménos hende riba kaya.

Personanan ku ta traha na un kompania/establesimentu vital i ku ta wòrdu hibá i buská:

Pa personanan ku ta traha na un instansia òf na un establesimentu vital ku mester bai

trabou i no ta disponé di propio transporte, pero ta dependé di otro persona pa hiba i buska

nan ta konta lo siguiente.

E persona ku ta traha na e kompania òf establesimentu vital ta disponé di un karta di

eksonerashon ku su doño di trabou a pidi p’e.

E persona ku ta buska i hiba e persona aki trabou, mester kore ku un kopia di e

eksonerashon aki ku adishonalmente riba e kopia, tin un kopia di e sédula tantu di e doño di

e eksonerashon (e empleado) komo e portadó (pues e shofùr ku ta hiba i trese).

Si e doño di e eksonerashon ta traha warda, e portadó mester tin un kopia di e roster

tambe di e empleado huntu kuné di manera ku polis por averiguá na punto di kontròl.

Tin algun di e kompanianan aki ku ta sumamente vital di kua nan no ta haña un karta di

eksonerashon pero ta usa nan karnèt di trabou.

Den e kaso ei ta konta meskos, ku e shofùr ku ta hiba i buska e empleado mester kore ku un

kopia di e karnèt aki huntu ku kopia di sédula di e empleado i di e shofùr mes.

Karchi di kùr bálido i eksonerashon na puntonan di kontròl:

Ta importante pa na puntonan di kontròl na unda ‘roadblocks’ ta wòrdu tené, e shofùr tene

su karta di eksonerashon i su karchi di kùr bálido na man, pa asina polis por kontrolá si e

shofùr tin un motibu bálido pa ta riba kaya, pero tambe ku e number di outo ta pertenesé

na e vehíkulo.

No ta un sekreto, ku tin personanan di mala fe ku ke despistá outoridat dor di kambia

plachinan di number riba e mesun vehíkulonan pa asina ei nan por move riba kaya tur dia.

Polis ta bon konsiente di esaki i p’esei mes lo hasi e kontròl mas a fondo.

Ku bo karchi di kùr i eksonerashon na man, bo ta fasilitá e trabou di outoridat i ta pone ku e

fila por kore muchu mas rápido.

Aksesibilidat pa personanan ku ta bai bakuná:

E outoridatnan na e puntonan di kontròl lo tene kuenta ku personanan ku ta bai bakuná i lo

no bira nan bèk.

Sinembargo nos sa tambe ku tin hende ku ta usa e preteksto di bakunashon, simplemente

pa por sigui nan rumbo i ta innesesariamente riba kaya.

P’esei no opstante ku bo ta bai bakuná, tene na kuenta ku na e punto di kontròl polis lo por

hasi bo algun pregunta pa verifiká esaki. Karga ku nos i kontestá e preguntanan aki sin duna

resistensia.

E siudadano mester proba outoridat mas tantu posibel su nesesidat i urgensia di ta riba

kaya:

Un siudadano ku mester ta riba kaya pa un situashon di urgensia i/o importansia, mester

proba i konvensé outoridat di esaki.

Si bo no ta pertenesé na un proseso vital òf bo eksonerashon a wòrdu temporalmente

posponé, pero bo mester duna servisio direpente na un proseso vital, bo mester por proba

esaki di un manera òf otro na e puntonan di kontròl.

Esaki ta konta tambe pa den kaso ku kisas bo no mester duna servisio na un proseso vital,

pero bo tin algu importante di bai hasi.

Kiko ta pone ku ami komo siudadano mester ta riba kaya:

Pa tur hende, loke ku nan tin di hasi ta importante i nesesario. Esei ta komprendibel.

Pero nos ta den un situashon di krísis i lamentablemente nos mester pone prioridat asta

den loke ku ta nesesario.

Esei ta nifiká, ku pa nos komo Kuerpo Polisial por tene e situashon riba kaya kontrolabel i

manehabel, mester fiha un kuadro di referensia fo’i kua nos tur ta sali i tambe e komunidat

ku nos ta sirbi.

Pa abo komo siudadano sa ku realmente bo mester ta riba kaya i no kore rísiko di haña un

but òf pèrdè bo vehíkulo temporalmente, promé ku bo subi kaya, hasi bo mes e tres

siguiente preguntanan aki:

1. Loke ku mi ta bai hasi ta urgente?

2. Loke ku mi ta bai hasi ta importante?

3. Loke ku mi ta bai hasi por wòrdu posponé?

Si e promé dos preguntanan ta NO i e último pregunta ta SI, deshasí di bo idea i keda kas.

Plachi di dia:

Plachi di dia no ta un motibu pa bo sali kas riba e dia ei sin mas. Ketu bai ta konta riba e dia

ei ku ta pa bo hasi diligensia importante i nesesario.

No ta un dia pa bai kore keiru rònt Kòrsou, pasobra polis ta tene kontròl tambe vehíkulonan

di kua nan plachi por kore riba e dia ei.

911:

Nos ta urgi tur siudadano pa no yama e number di emergensia 911 pa informashon.

Sierto servisionan di Kuerpo Polisial tambe ta sintiendo efekto di e vírus aki i ta traha ku

limitashon di personal.

P’esei fabor di usa e liña aki únikamente pa kasonan di emergensia.

Kuerpo Polisial durante di e krísis aki, tin e obligashon pa medio di su tarea prinsipal di

mantenshon di òrdu públiko, yuda salubridat públiko baha e infekshonnan, baha e preshon

riba kuido den hospital i yuda nos komunidat yega na e normal nobo bèk.

Pa realisá esaki nos tin mester di koperashon di kada unu di boso.