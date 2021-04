Akohida pa mucha i skol ta habri atrobe 12 di aprel 2021 / Kinderopvang en scholen op 12 april 2021 weer open

Akohida pa mucha i skol ta habri atrobe 12 di aprel 2021

Kralendijk – 12 di aprel 2021 akohida pa mucha i skol ta habri atrobe, asina gezaghèber Edison Rijna a disidí riba konseho di Tim di Maneho Insular. Pa desaroyo di mucha ta importante ku nan por bai skol pa siña, pa desaroyá nan mes i topa nan kompañeronan di edat. E departamento di Salubridat Públiko a bini ku regla i konseho nobo pa skol den tempu di corona. Awor ku Boneiru ta na nivel di riesgo 6, mester duna lès di gemnastik pafó. Na enseñansa avansá ta organisá lèsnan di tal manera ku muchanan por tene distansia di 1,5 meter. Na skol básiko esei no ta nesesario.

E vírùs di corona ta plama na Boneiru, e isla tin awor prinsipalmente e tipo britániko di e vírùs. Ta transmití e vírùs akí mas fásil. Mucha ta kontagiá otro i adulto ménos rápido ku adultonan entre nan. E último simannan durante e tempu ku skol tabata será, a bakuná dosentenan pa redusí e posibilidat pa e vírùs plama i oumentá siguridat na skol.

Ta importante pa na skol tur hende tene nan mes na e reglanan di corona. Kaminda ta posibel, adultonan i alumnonan riba 12 aña ta tene 1,5 meter di distansia, nan mester laba man regularmente, no mishi ku wowo i nanishi i nister òf tosa den èlebog. Mayornan no por ta na skol mas ku ta estriktamente nesesario.

Skolnan i akohidanan pa mucha mes ta informá mayornan di alumnonan ku nan ta habri atrobe. Ademas kada skol mes ta determiná di ki manera e skol ta habri atrobe. Banda di e reglanan general di corona, e skol por pone otro regla tambe ku ta pas ku e skol ei. Último tempu nos ta mira ku e kantidat di infekshon ta baha na Boneiru. Ora skolnan habri atrobe, por sosodé tòg ku tin infekshon na skol. Pero ku e eksperensia ku skolnan i Salubridat Públiko a haña kaba, ta posibel pa aktua rápidamente.

Den kaso di un kontagio por tuma e medidanan korekto sin bai na sera klas òf skol si no ta nesesario. Salubridat Públiko a pone riba papel pa skolnan kiko nan por hasi si por ehèmpel un dosente ta infektá, òf ora un mucha tin fèrkout. E departamento ta keda den kontakto ku skolnan.

Kinderopvang en scholen op 12 april 2021 weer open

Kralendijk – Op 12 april 2021 gaan de kinderopvang en scholen weer open, zo heeft gezaghebber Edison Rijna besloten op advies van het Eilandelijk Beleidsteam. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze naar school kunnen om te leren, om zich te ontwikkelen en hun leeftijdgenoten daar te ontmoeten. De afdeling Publieke Gezondheid heeft nieuwe regels en adviezen voor scholen in coronatijd opgesteld. Nu Bonaire in risiconiveau 6 zit, moeten de gymlessen buiten worden gegeven. In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat de kinderen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig.

Het coronavirus verspreidt zich op Bonaire, het eiland heeft nu vooral het Britse type van het virus. Dit virus wordt gemakkelijker overgedragen. Kinderen besmetten elkaar en volwassenen minder snel dan volwassenen onderling. Docenten zijn de afgelopen weken tijdens de sluiting van de scholen gevaccineerd om de kans van verspreiding van het virus te verkleinen en de veiligheid op school te vergroten.

Het is belangrijk dat op school iedereen zich aan de coronaregels houdt. Volwassenen en leerlingen boven 12 jaar houden waar mogelijk 1,5 meter afstand, ze moeten de handen regelmatig wassen, de ogen en de neus niet aanraken en niezen of hoesten in de ellenboog. Ouders mogen niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

De scholen en de kinderopvang informeren de ouders van leerlingen zelf dat ze weer open gaan. Iedere school bepaalt daarbij zelf op welke manier de school weer open gaat. Naast de algemene coronaregels kan de school ook andere regels opstellen die bij die school passen. De laatste tijd zien we het aantal besmettingen op Bonaire dalen. Wanneer de scholen weer open gaan, kan het toch nog gebeuren dat er besmettingen op school plaatsvinden. Maar met de al opgedane ervaring van de scholen en Publieke Gezondheid, is het mogelijk om snel te handelen.

In geval van een besmetting kunnen de juiste maatregelen worden genomen zonder tot sluiting van klassen of school over te gaan als dat niet nodig is. Publieke Gezondheid heeft voor de scholen op papier gezet wat ze kunnen doen als er bij voorbeeld een leerkracht besmet raakt, of wanneer een kind verkouden is. De afdeling blijft in contact met de scholen.