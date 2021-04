Eerste commissiedebat over Europese financiële raad

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer voert op woensdag 14 april van 10.15 uur tot 13.15 uur een commissiedebat over de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën op vrijdag 16 april. Het is voor het eerst dat de Kamer een commissiedebat voert sinds de invoering van de nieuwe vergaderregels.

Wat is een commissiedebat?

Een commissiedebat is de meest voorkomende vorm van overleg in een commissie. Tot voor kort heette dit ‘algemeen overleg’. De naam is veranderd om duidelijker het verband met de commissie te leggen. Een van de redenen om het Reglement van Orde te veranderen, is om de positie van de commissies te versterken.

Eurogroep en Ecofinraad

De commissie praat met minister Hoekstra van Financiën over de inbreng van Nederland in de (digitale) bijeenkomst van komende vrijdag. De Europese ministers van Financiën komen dan bijeen in het kader van de Eurogroep en de Ecofinraad. In de Eurogroep stemmen de lidstaten van de eurozone hun fiscaal en economisch beleid af. In de Ecofinraad zijn zowel de ministeries van Financiën als die van Economische Zaken vertegenwoordigd.

Coronacrisis

In de Ecofinraad spreken de lidstaten onder andere over de economische situatie in de Europese Unie als gevolg van de coronapandemie. De economische situatie in Europa blijft als gevolg van de aanhoudende maatregelen ter bestrijding van het COVID-19-virus zorgelijk. Het kabinet acht het daarom van belang dat landen hun economieën voldoende ondersteunen.

Live volgen

U kunt het commissiedebat live volgen via de livestream van deze site of de app Debat Direct. Bekijk hier de agenda van het commissiedebat voor de gespreksonderwerpen.