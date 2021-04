Notisia di polis di djabièrnè 16 di aprel te ku djaluna 19 di aprel 2021/Politieberichten van vrijdag 16 april tot en met maandag 19 april 2021

Notisia di polis di djabièrnè 16 di aprel te ku djaluna 19 di aprel 2021

Kòntròlnan multidisiplinario den wikènt tras di lomba

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense den kolaborashon ku Koninklijke Marechaussee (KMAR) i e direktorado di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, e dianan tras di lomba a tene kòntròlnan multidisiplinario en konekshon ku kumplimentu ku toke di keda i e ordenansa di emergensia vigente.

Djabièrnè 16 di aprel

A duna un total di 31 prosèsferbal pa violashon di toke di keda. Na dos adrès a duna esnan presente prosèsferbal pa aglomerashon. Un persona a haña prosèsferbal pa manehá bou di influensia di alkohòl.



Djasabra 17 di aprel

Diesdos persona a haña un prosèsferbal pa violashon di toke di keda I pa aglomerashon. A duna un prosèsferbal pa manehá bou di influensia di alkohòl. Durante di kòntròl riba kumplimentu ku toke di keda riba djasabra 17 di aprel, a detené un hòmber di inisial R.S. en konekshon ku violashon di Lei di Arma BES. Durante su detenshon dos dama a bin intervení. A detené e dama di inisial C.S. pa maltrato di un agente polisial i intento di asesinato komo ku el a manda outo riba e agentenan polisial presente. E dama S.N. a detené pa menasa. Durante e detenshon a lòs algun tiru di atvertensia.

Djadumingu 18 di aprel

A duna tres prosèsferbal pa violashon di toke di keda i un prosèsferbal pa manehá bou di influensia di alkohòl. Alrededor di 12.15 or di mardugá riba djaluna 19 di aprel a hasi un detenshon riba Kaya Korona en konekshon ku no duna oido na òrdu di polis i pa insultá un ámtenar den funshon. Doño di un kunuku den besindario di Rincon a haña prosèsferbal pa aglomerashon. Tabatin un grupo di mas o ménos 40 pa 50 hende presente. Nan tur a kore bai na yegada di polis.

E tim multidisiplinario lo sigui kontrolá di forma aktivo e periodo benidero. Na momentu ku no ta kumpli ku e ordenansa di emergensia lo duna un prosès ferbal.

Un biaha mas ta hasi un yamada na un i un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Desviamentu pa buriku ta pone ku outo ta bòltu

Den oranan di mainta riba djadumingu 18 di aprel sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un outo di bòltu, sin tayer den e mondi na Kaya Ir. R. Statius van Eps. No tabatin niun hende den e outo. Testigunan a deklará ku un dama a sali for di e outo i a bai en buska di su kachó. Algun ratu despues e shofùr a yega bek na e sitio i a deklará ku ta pa un buriku el a bai desviá dor di kua el a pèrdè control riba su stür. E kachó, ku tambe tabata den e outo, a sali bai durante di e aksidente i a lanta kore bai despues. E shofùr tabata ileso. ‘Takelwagen’ a tou e outo bai kuné.

Aksidente ku skuter

Riba djadumingu 18 di aprel alrededor di 12.35 or di mardugá, un patruya a bin topa ku un mucha muhé kara tur na sanger riba Kaya Nikiboko Nort. El a kai for di skuter. Kousa di e aksidente no ta konosí. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

