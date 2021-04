60 aña di eksistensia di Fekoskan / 60-jarig bestaan Fekoskan

60 aña di eksistensia di Fekoskan

Willemstad – Dia 18 di aprel próksimo Federashon di Kooperativanan di Spar i Krédito (Credit Union) di Kòrsou mihó konosí komo Fekoskan ta kumpli 60 aña di eksistensia. Pa e okashon aki Fekoskan lo presentá su afiliadonan i públiko en general su bachi nobo ku ta konsistí entre otro di un logo nobo i atraktivo i un wèpsait kompletamente adaptá na e eksigensianan di e tempu aki. Di e forma aki por yega mas fásil na informashon tokante kooperativa i kon pa djòin un credit union.

Defuntu Mgr. Dr. Amado Römer ta un di personanan ku a lanta Fekoskan i a registrá esaki riba 18 di aprel 1961. Te na fin di aña 2020 Fekoskan tin seis (6) afiliado esta, ACU, KEP, Credit Union San Pedro (CUSP), Kooperativa di Spar i Krédito di Aviashon, UCU i KOBATA, ku ta duna servisio na mas o ménos 35.000 sosio i tin 160 trahadó den servisio.

Aworakí mas ku nunka ta un momento pa reflekshoná riba meta di lantamentu di e federashon i e balor ku e tin pa desaroyo ekonómiko di Kòrsou en general i definí e direkshon ku Fekoskan mester bai pa por sigui sostené, fasilitá, i fortifiká su afiliadonan.

Vishon di Fekoskan pa 2025 ta pa krea un ekosistema kooperativo ku bon koperashon entre e kooperativanan di spar i krédito i tur otro tipo di kooperativa. Den kuadro di realisashon di e ekosistema aki Fekoskan a yuda lanta diferente kooperativa di peska i agrikultura den último añanan. Enfoke den e añanan ku ta bini lo ta riba gruponan di interes manera hende muhé i hóbennan. Fekoskan lo instituí riba término korto un Konseho di Hóben ku lo yuda forma futuro dirigentenan kooperativista.

Fekoskan ta konsistí aktualmente di 3 entidat. E asosashon Fekoskan ku ta proyektá su mes komo representante di e sektor di kooperativa di spar i krédito i ta ofresé nan kliente produktonan finansiero. E di 2 entidat ta fundashon Curaçao Cooperative Academy (CCA) ku for di 2018 ta responsabel pa programa i proyektonan di edukashon, formashon i informashon. E di 3 ta Cooperative Shared Service Center ku pronto lo brinda kooperativanan en general diferente tipo di servisio manera atministrativo, maneho-interino, konsulta èts.

Den su afan pa yega na un desaroyo duradero di kooperativanan na Kòrsou Fekoskan a duna su aporte tambe na formulashon di un maneho pa desaroyo di kooperativa. E proyekto di maneho di kooperativa di gobièrnu ta un bon ehèmpel di un Public Private Partnership.

Fekoskan lo sigui duna su aporte na desaroyo di e moveshon kooperativa na Kòrsou i atraves di esaki krea trabou, kombatí pobresa i traha riba hustisia sosial i desaroyo ekonómiko duradero di nos pais.

Pa mas informashon tokante e modelo di negoshi kooperativa, Fekoskan i su servisionan por tuma kontakto via www.fekoskan.coop, www.facebook/fekoskan, www.instagram/fekoskan, info@fekoskan.coop i academy.fekoskan.coop (registrashon di kurso) òf na number di telefòn 4623670/4623658.

60-jarig bestaan Fekoskan

WILLEMSTAD – De ‘Federashon di Kooperativanan di Spar i Krédito (Credit Union) di Kòrsou’ (Federatie van Curaçaose Spaar- en Kredietcoöperaties), beter bekend als Fekoskan, bestaat op 18 april 2021, 60 jaar.



Bij deze gelegenheid zal Fekoskan de organisaties die bij haar aangesloten zijn en het algemene publiek haar nieuwe imago tonen, met een aantrekkelijk, nieuw logo en een website dat totaal is afgestemd op de eisen van deze tijd. Zo is het makkelijker om aan informatie over coöperatieve organisaties te komen en om tot deze toe te treden.



35.000 leden

Wijlen Mgr. dr. Amado Römer is één van de personen die Fekoskan oprichtten en op 18 april 1961 registreerden. Eind 2020 telde Fekoskan zes (6) geaffilieerde organisaties, te weten: ACU, KEP, Credit Union San Pedro (CUSP), Kooperativa di Spar i Krédito di Aviashon, UCU en KOBATA, die samen zo’n 35.000 leden bedienen en 160 medewerkers in dienst hebben.



Meer dan ooit tevoren is nú het moment om na te denken over het doel van de oprichting van de federatie, de waarde die het heeft voor de economische ontwikkeling van Curaçao in het algemeen en het bepalen van de koers die Fekoskan moet volgen om de aan haar geaffilieerde organisaties te blijven ondersteunen, faciliteren en versterken.

Ecosystemen

De visie van Fekoskan voor 2025 is om een ecosysteem-coöperatieve organisatie te worden met een goede samenwerking tussen spaar- en kredietcoöperatieven en alle andere soorten coöperatieven. De komende jaren zal de focus liggen op doelgroepen zoals vrouwen en jongeren. Fekoskan zal op korte termijn een Jeugdraad instellen dat toekomstige coöperatieve leiders zal helpen vormen.



Voor de realisatie van ecosystemen hielp Fekoskan de afgelopen jaren diverse vis- en landbouwcoöperatieven op te richten. Fekoskan bestaat nu uit drie entiteiten. De vereniging Fekoskan, die als vertegenwoordiger van de spaar- en kredietcoöperatieve sector optreedt die haar cliënten financiële producten aanbiedt. De tweede entiteit is de fundashon Curaçao Cooperative Academy (CCA), dat sinds 2018 verantwoordelijk is voor programma’s en projecten op het gebied van educatie, vorming en informatie. De derde entiteit is de Cooperative Shared Service Center, dat binnenkort coöperatieven in algemene zin verschillende soorten diensten zal aanbieden: van administratieve aard, voor interim-management, op het gebied van consultancy, enzovoort.

Beleid

In haar streven naar een duurzame ontwikkeling van coöperatieve organisaties op Curaçao, heeft Fekoskan een bijdrage geleverd aan het schrijven van beleid voor de ontwikkeling van coöperatieven. Het overheidsproject voor coöperatievenbeleid is een goed voorbeeld van Public Private Partnership.



Fekoskan zal haar deel blijven doen voor de verdere ontwikkeling van de coöperatieve beweging op Curaçao om hiermee werkgelegenheid te blijven scheppen, armoede te blijven bestrijden en te blijven werken aan sociale rechtvaardigheid en duurzame economische ontwikkeling in ons land.

Voor meer informatie over het coöperatieve ondernemingsmodel, Fekoskan en haar diensten, kan contact worden opgenomen via www.fekoskan.coop, www.facebook/fekoskan, www.instagram/fekoskan, info@fekoskan.coop en academy.fekoskan.coop (inschrijving voor cursussen) of op de telefoonnummers 4623670/4623658.