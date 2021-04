Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 22 di aprel 2021

Kralendijk – Bon dia,

Mi ta kontentu ku danki na boso koperashon i bon komportashon, awe mi por anunsiá ku nos ta bai sigui suavisá e medidanan. Nos ta pasa entrante mayan 23 di aprel di nivel di riesgo sinku pa nivel di riesgo kuater. Entrante mayan tambe lo no tin toke de keda mas i no tin prohibishon pa bebe alkohòl den lugá públiko mas. E medidanan ta konta pa tres siman, pero naturalmente lo evaluá si por sigui suavisá mas trempan.

E kantidat di hendenan ku Covid-19 na Boneiru a baha drástikamente i ta premirá ku e kantidat lo sigui baha. Awe nos ta konta 34 kaso aktivo. Espesialmente e sifra di persona ku ta den hospital a baha, poniendo asina ménos preshon riba kuido médiko. E otro motibu pa suavisá e medidanan ta ku mas i mas hende den nos komunidat a bakuná i asina ta protehá kontra e virùs. Un djis mi ta duna mas detaye di e logro akí.

Nivel di riesgo kuater ta nifiká ku hopi kos ta posibel atrobe pero ku límite, pasó tur dia ainda ta konstatá kontagio ku e vírùs di corona. Mi ta menshoná en breve kiko algun di e medidanan na nivel di riesgo 4 ta enserá. Pa tur informashon i detaye wak riba http://www.bonairecrisis.com . Algun di e medidanan en breve ta: Ku Hendenan ku ta biba ku otro den kas por bishitá un otro kas ku un máksimo di dies hende. Negoshinan kaminda tin kontakto dirèkt ku kliente, manera kapsalòn i barbershop, por habri atrobe. Tur negoshi i pakus por ta habrí atrobe.

Establesimentunan di hóreka por ta habrí te 22 or i nan tin mag di sirbi alkohòl atrobe. Casino por ta habrí, kantor di number tambe i gym. Ta posibel tene misa i sirbishi. Tene kuenta ku na nivel di riesgo kuater kétubai tin regla i restrikshon! Wak esakinan riba http://www.bonairecrisis.com

Mirando ku ainda e vírùs di corona ta na nos isla i nos mester tene kuenta ku e variantenan, ainda no ta permití pa tene òf organisá evento. Esaki pa protehá nos mes pa nos no tin ku bai bèk na medidanan mas severo i un nivel mas haltu di riesgo. P’esei e aña akí nos lo no tin selebrashon di Dia di Rei i Dia di Rincon i tur otro festividat relashoná ku esakinan. Manera mi a menshoná siman pasá nos ta investigando sí pa wak si por tene evento komo tèst na un forma sigur den e periodo benidero.

Tin mientrastantu 11.416 hende ku a pasa nan di promé angua den nan tin 4.175 hende ku a haña e promé i e di dos angua. Ke men 60% di hende a pasa e promé angua kontra corona kaba. Nos komunidat a demonstrá di ta solidario ku otro. Pero nos no ta kla ainda. Mas tantu hende bai bakuná mas lihé nos por bai bèk na un bida normal. E siman akí i otro siman ta posibel pa pasa e promé angua kontra corona sin sita den bo bario mes. Si bo ta duda si bo ta bai bakuná , òf si bo tin pregunta, bo por pasa tambe na sentro di bario. Ta posibel pa pasa e promé angua sin sita na Fundashon Mariadal i Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Pa mas informashon bishitá http://www.bonairecrisis.com òf yama 0800 0900.

Mi ke bolbe gradisí un i tur un biaha mas pa nan koperashon i komportashon i ta spera ku nos ta keda riba e bon kaminda.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 22 april 2021

Kralendijk – Bon dia,

Ik ben blij dat dankzij jullie goede medewerking aan de maatregelen, ik vandaag verdere versoepelingen aan kan kondigen. We gaan morgen van risiconiveau 5 naar risiconiveau 4. Morgen zullen ook de avondklok en het alcoholverbod in de openbare ruimte worden opgeheven. Deze nieuwe maatregelen gelden voor drie weken, en we evalueren regelmatig of we eerder kunnen versoepelen.

Het aantal besmettingen op Bonaire is drastisch gedaald en we zien dat dit zal blijven dalen. Vandaag hebben we nog maar 34 actieve besmettingen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen is gedaald, daardoor is de druk op de medische zorg minder geworden. De andere reden is dat een steeds groter deel van onze samenleving is gevaccineerd en op die manier is beschermd tegen het virus. Ik geef zo meer details hierover.

Risiconiveau 4 betekent dat heel veel weer mogelijk is, maar met restricties. Omdat er iedere dag nog gevallen van besmetting met het virus worden vastgesteld, moeten we voorzichtig blijven. Kijk voor meer informatie en details op bonairecrisis.com naar de maatregelen van risiconiveau 4. Ik noem een aantal versoepelingen op hoofdlijnen. We kunnen elkaar weer gaan bezoeken met twee huishoudens, en een maximum van 10 personen. Bedrijven voor contactberoepen zoals kapsalons, en kapperszaken mogen weer open. Alle winkels mogen weer open. Horecazaken mogen tot 22.00 uur open zijn, en mogen ook weer alcohol schenken. Casino’s en loterijkantoren, en ook gyms en kerken mogen weer open. Hou er rekening mee dat voor al deze plekken en sectoren nog wel maatregelen en restricties gelden. Kijk hiervoor op onze website bonairecrisis.com.

Aangezien het virus nog steeds op het eiland is, en wij met alle varianten rekening moeten houden, is het nog niet toegestaan om evenementen te organiseren. Dit is om onszelf te beschermen zodat we niet weer terug hoeven te gaan naar strengere maatregelen en een hoger risiconiveau. Daarom kunnen we dit jaar niet de feestdagen vieren zoals Dia di Rincon en Koningsdag en andere festiviteiten die in deze tijd gebruikelijk zijn. Wel onderzoeken we de mogelijkheden voor proefevenementen in de komende periode, die veilig zijn.

11.416 mensen hebben zich inmiddels gevaccineerd, waarvan 4.175 personen twee keer zijn gevaccineerd. Ongeveer zestig procent van de bevolking heeft daarmee de eerste prik gehad, en daarmee gaan we in de goede richting. De samenleving heeft laten zien solidair te zijn met de ander. Maar we zijn er nog niet. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we terug kunnen naar een normaal leven. Deze week en volgende week is het mogelijk om in je wijk de eerste prik te halen, zonder afspraak. Als je nog twijfels of vragen hebt, kun je ook bij die wijkteams terecht. Ook kun je in Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas en bij Fundashon Mariadal zonder afspraak terecht voor een vaccinatie. Kijk voor meer informatie op bonairecrisis.com of bel 0800-0900.

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie goede medewerking en hoop dat we samen voort blijven gaan op deze goede weg.