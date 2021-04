Union monetario ta disponé di márgen sólido pa garantisá stabilidat di florin

Willemstad/Philipsburg – Den e último dianan, a surgi un debate públiko tokante maneho

di e reserva di oro di e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten, despues ku

parlamentario Cooper a hasi algun pregunta na minister di Finansa di Kòrsou relashoná

ku un posibel benta di oro. Ta asina ku CBCS ta konsiderando e posibilidat di remplasá

un parti limitá den e reserva di oro ku un otro tipo di aktivo pa asina optimalisá

komposishon i efektividat di e reserva ofisial. IMF ta e eksperto mundial riba e tereno akí

i ta pa e motibu ei CBCS a pidi asistensia di e organisashon akí. Segun CBCS ta premirá,

lo kaba di tuma un desishon al respekto rònt di e temporada di yüni pa sèptèmber.

Mediante e komunikado akí, CBCS ke suprayá ku e instituto akí lo no tuma ningun

desishon ku lo nifiká ku stabilidat di florin lo no ta garantisá.

Un di CBCS su ophetivonan prinsipal ta di promové stabilidat di balor di florin (Centrale BankStatuut, artíkulo 3, insiso 1a). Pa logra esei, CBCS ta hiba un maneho monetario (Centrale BankStatuut, artíkulo 4, insiso 1) dirigí riba mantené stabilidat di florin. Básikamente, esei ta enserá

mantené florin su tasa di kambio fiho ku dòler estadounidense. Pa esei por ta e kaso, semper mester

tin sufisiente reserva di divisa pa e transakshonnan ku estranheria por tuma lugá sin ningun

opstákulo. E norma internashonal ku CBCS ta apliká pa garantisá un nivel adekuá di reserva di

divisa ta ku e reserva ofisial di divisa (esta, e divisanan ku CBCS ta manehá) mester por kubri a lo

ménos tres luna di importashon di produkto i servisio. E nivel di kubrimentu aktual di 7,3 luna ta

kómodamente mas haltu ku e norma ei. E faktornan prinsipal ku a kontribuí na e nivel haltu akí di

kubrimentu ta e entrada di divisa kuantioso ku tabatin komo resultado di e sosten di likides ku

Kòrsou i Sint Maarten a risibí for di Hulanda i e restrikshonnan di kapital ku CBCS a introdusí na

inisio di e krísis di COVID-19, na mart 2020, pa limitá fuga di kapital relashoná ku e insertidumbre

grandi ku e krísis a trese kuné. Pues, union monetario ta disponé di un márgen (òf buffer) sólido,

garantisando stabilidat di balor di florin.

Meskos ku e reserva di divisa, e reserva di oro ta parti di e reserva ofisial. No opstante, e reserva

di oro su funshon ta otro for di e reserva di divisa, ya ku e reserva di oro ta fungi komo un márgen

di último rekurso den kaso ku e ekonomianan di e union monetario enfrentá un shòk eksterno

grave i esei hiba na un kaida rápido di e reserva di divisa. Den kaso ku e balansa di pago enfrentá

un krísis eksepshonal asina, e reserva di oro por sirbi komo garantia pa Banko Sentral atraé divisa

pa por sigui finansiá e importashonnan indispensabel. Den un kaso asina, na mes momento,

gobièrnunan lo tin ku formulá i implementá un programa di ahuste ekonómiko struktural pa por

sali na un manera duradero for di e krísis.

Sin embargo, reserva den forma di oro ta mará na un nivel haltu di instabilidat di preis riba

merkado. Ademas, e último añanan, e potensial di rendimentu optenibel ku invershon aktivo di

oro ta sumamente abou.

CBCS ta enkargá ku maneho di e reserva ofisial (Centrale Bank-Statuut, artíkulo 9, insiso 1). E

maneho akí tin tres ophetivo. Di esun mas te esun ménos importante, nan ta 1) mantené e balor

di e reservanan (e riesgo di pèrdida di invershon mester ta mínimo), 2) likides (e mester ta

disponibel pa transakshon internashonal ku un mínimo di kosto) i 3) rendimentu (generá ganashi

pa kubri e gastunan di CBCS). E komishon interno di invershon ta monitoriá maneho di e reserva

ofisial. E komishon akí ta reuní por lo ménos seis biaha pa aña. Hunta di Komisario tin su propio

‘Investment Oversight Committee’ ku ta reuní por lo ménos kuater biaha pa aña pa papia riba

maneho di e reserva ofisial.

CBCS ta evaluá efektividat di e maneho di e reserva ofisial riba un base regular. Na 2019, esei a

sosodé ku asistensia di Banko Mundial. Resientemente, a aserká IMF pa asistí den e evaluashon.

Loke CBCS ke evaluá ta kon por oumentá rendimentu di e maneho di e reserva ofisial na un

manera duradero i na mes momento reforsá e dos otro ophetivonan, relashoná ku balor i likides

di e reserva. Den e evaluashon akí, ta tene kuenta ku e reserva di oro tambe. P’esei mes, un posibel

resultado di e evaluashon lo por ta un rekomendashon pa bende parti di e reserva di oro i invertí

e entrada den aktivo ku ta duna rendimentu i ku, no opstante, tin un riesgo di krédito abou for di

punto di bista prudensial, pero ku ta ofresé ménos instabilidat di preis i un rendimentu mas haltu

pa Banko. Esei ta nifiká ku, si akaso bende un parti di e oro, tòg e kantidat total di e reserva ofisial

lo keda meskos. Fuera di esei, e kantidat di aktivo ku ta fungi komo márgen di último rekurso, ku

aktualmente ta solamente den forma di oro, tampoko lo no kambia. E úniko kos ku lo kambia ta

komposishon di e aktivonan ku ta forma e márgen ei, ya ku, ademas di oro, lo tin mas tipo di

aktivo, ku un riesgo abou for di punto di bista prudensial, kumpliendo ku e funshon ei. Kompará

ku algun otro banko sentral di tamaño komparabel, e parti di CBCS su reserva ofisial ku ta konsistí

di oro ta muchu mas grandi.

Si sosodé ku e komposishon di e reserva ofisial kambia debí ku a bende oro, esei lo no bai a kosto

di stabilidat di e tasa di kambio fiho di florin ku dòler estadounidense. E stabilidat ei ta keda

garantisá. Un bentaha adishonal di kambia komposishon di e reserva ofisial ta ku CBCS su

resultado di entrada i gastu lo mehorá. Esei lo ta na benefisio di Kòrsou i Sint Maarten tambe, ya

ku e lo redusí e chèns ku e paisnan akí lo tin ku kubri posibel pèrdida di CBCS (Centrale BankStatuut, artíkulo 34, insiso 3). Echo ta ku, debí ku ya pa basta tempu e nivel di interes riba e

merkadonan finansiero internashonal ta sumamente abou, e rendimentu ku ta optené via maneho

di e reserva ofisial ta bou di hopi preshon. Komo resultado, entrada di CBCS a baha

konsiderablemente. Pa aña 2020, ainda e resultado positivo di 2019 por a kompensá esaki i asina

evitá un resultado negativo. Pa e añanan benidero, CBCS ta trahando riba un plan stratégiko pa

prevení pèrdida. Kambia komposishon di e reserva ofisial via benta di oro por bira parti di e plan

akí.

Si opta pa kambia komposishon di e aktivonan ku ta fungi komo márgen di último rekurso, esei lo

sosodé den konsulta ku Hunta di Komisario. Ademas, konforme artíkulo 24 di Centrale BankStatuut, un posibel kambio di komposishon di e aktivonan ku ta fungi komo márgen di último

rekurso lo ser tratá ku e ministernan di Finansa di e dos paisnan promé ku yega na kualke desishon.

Willemstad, 28 di aprel 2021

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN