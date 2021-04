Notisia di polis di djabièrnè 23 di aprel te ku djárason 28 di aprel 2021/Politieberichten van vrijdag 23 april tot en met woensdag 28 april 2021

Notisia di polis di djabièrnè 23 di aprel te ku djárason 28 di aprel 2021

Aksidentenan

Alrededor di 10 or di anochi riba djadumingu 25 di aprel, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Sorobon. Un outo a kore drenta mondi i a bai dal den un palu. Dor ku e mondi tabata basta sera e shofùr no por a baha for di e outo. E no tabatin herida visibel. Brantwer a bin na e sitio pa kita e palunan pa asina e por a Sali for di e outo i ambulans a transporte pa hospital pa kòntròl médiko.

Riba djamars 27 di aprel, pa mas o ménos 8 or di anochi un aksidente entre tres outo a tuma lugá riba Kaya Korona. Di e tres víktimanan, ambulans mester a transportá unu pa hospital pa tratamentu médiko. ‘Takelwagen’ a kita e outonan for di e sitio.

Detenshonnan

Riba djadumingu 25 di aprel a detené un dama di inisial A.L.M.W. di 41 aña di edat en konekshon ku buracheria públiko i menasa na un kas situá na Tera Kòrá. E sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl i a menasa un mucha. A bai ku su outo warda.

Riba djamars 28 dia aprel a detené un hòmber di inisial S.S.G.B. di 33 aña di edat Kaya Commerce en konekshon ku maltrato.

Kiebronan

Riba djadumingu 25 di aprel a drenta keho di kiebro den un outo ku tabata stashoná na un kas situá na Kaya Simadan. Entre djabièrnè 23 di aprel i djadumingu 25 di aprel, deskonosínan a bai ku vários hèrmènt for di den e outo. Ta investigando e kaso.

Den e mardugá di 26 di aprel pa 27 di aprel, deskonosínan a bai ku dos lèptòp i un telefòn selular for di un kas situá na Kaya Zircon. E kiebro a tuma lugá entre 12 or di mardugá i 4.30 or miéntras e habitantenan tabata drumi.

Kòntròl di tráfiko plania

Riba djaluna 26 di aprel a tene un kòntròl di tráfiko plania na Kaya Industria. Aki a kontrolá un total di 32 vehíkulo, di kua 5 shofùr a haña un prosèsferbal. Kuater prosèsferbal tabata pa manehá sin faha di seguridat bisti i un tabata pa manehá sin reibeweis i seguro bálido.

A hiba bròmernan warda dor ku nan no tabatin dokumentunan bálido

Den oranan trempan di anochi riba djadumingu 25 di aprel, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin skuter ta buta ‘fever’ na Kaya Hoba na Rincon. Na momentu ku patruya a yega na e sitio, tabatin sinku bròmer, pero nan no tabata butando ‘fever’. A hasi un kòntròl e ora ei riba dokumentunan bálido. Niun no por a mustra esaki i a bai ku e bròmernan warda te ora ku e doñonan por mustra e dokumentonan bálido.

Klikonan na kandela na bich públiko

Riba djasabra 24 di aprel sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin un kandela na un bich na Bulevar E.E.G. Na yegada di patruya a resultá ku ta dos kliko tabata a kandela. Brantwer ku ya kaba tabata na e sitio, a paga e kandela. No tabatin herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 23 april tot en met woensdag 28 april 2021

Aanrijdingen

Omstreeks 22.00 uur op zondag 25 april vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Sorobon. Een auto reed de mondi in en kwam tegen een boom tot stilstand. Door de dichtbegroeide mondi zat de bestuurder klem in de auto. Hij had geen zichtbaar letsel. De brandweer kwam ter plekke om de bomen te verwijderen om de bestuurder te bevrijden waarna hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische controle.

Op dinsdag 27 april vond omstreeks 20.00 uur een aanrijding tussen drie auto’s plaats op de Kaya Korona. Van de drie slachtoffers, werd één naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Een takelwagen heeft de auto’s verwijderd.

Aanhoudingen

Op zondag 25 april werd een vrouw met initialen A.L.M.W. van 41 jaar aangehouden wegens openbare dronkenschap en bedreiging bij een woning in Tera Kòrá. Zij had een kind bedreigd. De vrouw was onder invloed van alcohol. Haar auto werd in bewaring genomen.

Op dinsdag 28 april werd een man met initialen S.S.G.B. van 33 jaar aan de Kaya Commerce aangehouden wegens mishandeling.

Inbraken

Op zondag 25 april werd aangifte gedaan van inbraak in een auto die voor een woning aan de Kaya Simadan geparkeerd stond. Tussen vrijdag 23 april en zondag 25 april hebben onbekenden onder andere diverse gereedschappen weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

In de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 april hebben onbekenden onder andere twee laptops en een mobiele telefoon vanuit een woning aan de Kaya Zircon weggenomen. De inbraak vond plaats tussen 00.00 en 04.30 uur terwijl de bewoners aan het slapen waren.

Geplande verkeerscontrole

Op maandag 26 april werd een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Industria. Er werden in totaal 32 voertuigen gecontroleerd, waarbij vijf bestuurders een proces-verbaal kregen. Vier van de processen verbaal waren voor het rijden zonder veiligheidsgordel om en één was voor het rijden zonder een geldig rijbewijs en zonder verzekering.

Motoren in bewaring voor het niet hebben van geldige documenten

In de vroege avonduren op zondag 25 april, kreeg de politiecentrale melding dat er met scooters gefeverd werd aan de Kaya Hoba in Rincon. Toen de patrouille ter plekke kwam, trof men 5 motoren aan. De bestuurders werden gecontroleerd op geldige documenten. Zij konden geen verzekeringsbewijs tonen waarna de motoren naar het politiebureau werden meegenomen ter bewaring totdat er geldige documenten kunnen worden overlegd.

Kliko’s op openbare strand in brand

Op zaterdag 24 april kreeg de politiecentrale melding dat er brand was bij een strand aan de E.E.G. Bulevar. Bij aankomst van de patrouille bleek dat er twee kliko’s in brand stonden. De brandweer was al ter plekke en bluste de brand. Er raakte niemand gewond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.