379 habitante a pasa nan promé angua kontra corona sin sita den bario

Kralendijk – E último tres simannan 379 habitante di bario a pasa nan promé angua kontra corona sin sita den sentronan di bario. Departamento di Salubridat Públiko a bini ku #BANBAKUNÁDENBOBARIO pa hasi pasamentu di angua kontra corona mas fásil posibel pa nos habitantenan di bario. Ku ayudo di Krus Korá habitantenan di bario a pasa angua den Amboina, Antriol, Nort’i Saliña, Rincon i Tera Kòrá. Den e siman di 24 di mei habitantenan di bario por pasa nan di dos angua kontra corona den e mesun barionan.

Tabatin diferente kos di grasia pa e habitantenan di bario ku a bai pasa angua. Na Antriol e habitantenan di bario despues di a pasa angua a haña un tapapoka ku e inskripshon ‘Much’i Antriol’. Fundashon Antriol Avanti a pone e tapabokanan disponibel. Den tur bario e habitantenan ku a pasa angua por a saka potret ku un leshi di #BANBAKUNA. Hopi habitante a hasi esaki.

Pa haña vírùs di corona bou di kontròl ta importante ku 85% di hende den edat di 18 aña bai ariba a pasa angua. Ta trata di 18.944 habitante fiho i temporal. Ta kalkulá e kantidat di habitante temporal na 1.500 hende. Awor akí en total 68% di e 18.944 hendenan a pasa nan promé angua.

Den e simannan binidero suidadanonan por pasa nan promé angua kontra corona na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas ku òf sin sita. Riba página di Facebook di Entidat Públiko Boneiru tin un bista general di e orario di pasa angua na e kompleho deportivo.

379 bewoners halen eerste coronaprik bij vrije inloop in de wijken

Kralendijk – De afgelopen drie weken hebben 379 buurtbewoners de eerste coronaprik gehaald bij de vrije inloop in de wijkcentra. #BANBAKUNÁDENBOBARIO is door de afdeling Publieke Gezondheid opgezet om het prikken tegen corona voor wijkbewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met de hulp van het Rode Kruis en de buurtbewoners is er geprikt in Amboina, Antriol, Nort’i Saliña, Rincon en Tera Kòrá. In de week van 24 mei kunnen buurtbewoners in dezelfde wijken hun tweede coronaprik halen.

Er waren verschillende extraatjes voor de buurtbewoners die zich lieten prikken. In Antriol hebben de wijkbewoners na het prikken een mondkapje met de opdruk ‘Much’i Antriol’ gekregen. De mondkapjes zijn door Fundashon Antriol Avanti beschikbaar gesteld. In alle wijken konden de gevaccineerde bewoners op de foto met een speciaal ontworpen fotolijst van #BANBAKUNÁ. Veel bewoners hebben dat gedaan.

Om het coronavirus onder controle te krijgen, is het belangrijk dat 85% van mensen in de leeftijd van 18 jaar en ouder gevaccineerd is. Het gaat om 18.944 vaste en tijdelijke bewoners. Het aantal tijdelijke bewoners is ruim geschat op 1.500 mensen. In totaal heeft nu 68% van de 18.944 mensen de eerste prik gekregen.

De komende weken kunnen burgers bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas de eerste coronaprik met of zonder afspraak halen. Op de Facebookpagina van het OLB is een overzicht van de priktijden bij het sportcomplex.

