Debat over verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 11 mei over de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het wetsvoorstel gaat over een tijdelijke beperking van de toegestane CO2-uitstoot als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Rechtszaak

Het wetsvoorstel is in december 2020 ingediend door toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes. Dit deed hij na een rechtszaak tussen de Nederlandse staat en Stichting Urgenda over het beperken van de CO2-uitstoot. De Hoge Raad oordeelde in 2019 dat de staat het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990.

Wetsvoorstel

Ook na 2020 zal de staat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland moeten reduceren. In reactie daarop heeft het kabinet aangekondigd forse CO2-vermindering te willen realiseren door de komende jaren de elektriciteitsproductie met kolen in grote mate terug te dringen.

Hier leest u meer over het wetsvoorstel. U vindt er de tekst met een uitleg en de stukken die zijn opgesteld ter voorbereiding van het wetsvoorstel, bijvoorbeeld vergaderingen die al over dit onderwerp zijn gevoerd.

Stemmingen

Na het debat wordt er over de wet gestemd. Als de meerderheid van de Kamerleden voor het wetsvoorstel stemt, gaat het naar de Eerste Kamer. Lees hier meer over hoe een wet tot stand komt.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...