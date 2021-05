Speach di Presidente nobo di Parlamento sra. Charetti America – Francisca

Un felis dia na tur mi koleganan ku awe a tuma e enkargo sagrado aki di representá nos pueblo. Un danki na kada unu di boso ku a konfiami ku boso voto, lo mi no defrauda boso.

Un felis dia tambe na miembronan di Griffie, esnan ku ta hasi posibel pa e instituto aki funshoná.

Un Felis dia na miembronan di prensa, i muy spesial e pueblo ku ta skucha nos atraves di boso.

Kolega nan, awe e parlamento nobo pa e próksimo kuater añanan ta bini huntu pa promé biaha.

Un parlamento ku ta reflehá e deseo di nos pueblo. Un deseo pa pas, un deseo pa kambio pero tambe un deseo pa unidat.

Unidat di un pais ta e resultado máksimo di mentenan elevá. E mente ku no elevá lo buska den su diferensianan un motibu pa resistí unidat.

E mente elevá ta mira diferensia komo komponente pa logra mas.

Bini huntu no nesesariamente ta nifiká unidat. E ta bai kosta nos muchu mas pa logra esaki.

Unidat no ta nifiká ku bo ta pèrdè bo identidat, mas bien bo ta agregá bo sabor na e totalidat.

Unidat ta nifiká ku bo no ta skohe pa isolashon ni polarisashon, pero bo ta bini huntu, pa esnan ku a kere den bo, tambe, wòrdu representá.

Unidat ta bai eksiguí madures, algu ku no tur biaha ta produkto di edat.

Unidat ta bai rekerí pa nos laga lòs. Asta ora bo hala rosea aden bo tin ku lagé lòs bèk despues. Un di e promé kosnan ku bo ta ripara ora bo subi un seru ta, ku e airu ku bo ta respirá a kambia. Esei ta e resultado di elevá, bo ta laga lòs na loke bo tin, pa risibí algu nobo.

Kòrsou tin mester di e airu nobo aki. Skucha nos pueblo, nan ta anhelá pas, nan tin un deseo pa kambio i unidat, i esaki no mester wòrdu ignorá.

No tin un interes, ni diferensia òf konflikto ku ta bal mas ku e prosperidat di nos pais.

Pero no konfundí, no ta un hende ta bai trese prosperidat, no ta un partido ta bai kambia e pais aki. Ta ora nos tur kuminsá skucha, respetá i balorá otro nos ta kuminsá bai dilanti.

Koleganan tin hopi kos ku nos a hala aden i tene na kurason e último añanan. Tin diferente kaminda ku nos mes a herida otro, ku palabra, of ku akshon, awe mi ke pidi bo pa laga lòs.

Laga lòs, pa bo por haña bo mes, laga lòs pa bo por sigui krese, laga lòs pa nos por bini huntu sin e kosnan ku ta dividí nos.

Parlamento no ta un ekstenshon di Gobièrnu. Meskos ku Korte i Gobièrnu, Parlamento ta un piesa klave pa garantisá nos demokrasia. Nos akshon i tur loke nos bisa ta bai tin un efekto riba nos pais. Ku un bon ehèmpel nos por kontagiá nos pais ku e mente nobo ku nos mester pa bai dilanti.

Pa logra esaki nan nos mester hiba un polítika madurá.

Tin hopi ku ta kere ku polítika ta sinónimo di falta otro rèspèt. Pero e manera ku bo ta trata un otro, ta bisa mas di bo mes ku di e otro.

Polítika no ta sinónimo di tira palabra, polítika ta e vehíkulo pa trese kambio den nos pais.

Niun hende no ta bai invertí den bo, dor di vota pa bo, duna bo un salario tur luna, pa sinta wak kon bo ta skor òf purba laga bo kolega laf. E pueblo ke mas,e ke Kambio, e ke pa su yunan haña trabou, e ke pa su nashon prosperá.

Madures polítiko tin ku remplasá e manera di hasi polítika antikuá ku no a sirbi e kousa. Madures lo pone nos kooperá ku otro, en bes di kibra otro.

Madures lo hasi bo krese asta mei mei di bo kontrinkantenan.

E presidensia aki lo wòrdu karakterisá pa e tres puntonan ei : ELEVÁ – LAGA LÒS – i MADURÁ

Mi ta presidente di 20 miembro den e órgano bunita aki, i pa ami boso tur ta igual.

Despues di kuater aña mi ke bira wak patras, i mira honor riba parlamento.

Mi ke yama danki na e presidente saliente, pa tur loke bo a hasi, sigur mirando e momento difísil ku bo mester a tuma e enkargo.

Danki na mi famia kompletu ku ta sostenemi, spesialmente mi kasa ku a bin ta funshoná pa mas ku 20 aña komo mi shofùr i bodiguard.

Mi ke konkluí ku e palabra nan aki di nos Preámbulo:

“Ku nos fe den Dios nos lo disfrutá di Su

protekshon, paso bendishoná ta e pueblo ku tin Señor komo su Dios”

Dios Bendishoná KÒRSOU

Goedemorgen aan al mijn collega’s die vandaag deze heilige taak aanvaarden; om ons volk te vertegenwoordigen. Ook bedankt dat u mij met uw stem hebt vertrouwd als voorzitter. Ik zal jullie niet teleurstellen.

Een goedemorgen aan de Griffie leden, die het mogelijk maken dat dit instituut daadwerkelijk functioneert.

Aan de leden van de pers, en speciaal een goedemorgen aan het volk dat ons via uw zender volgt.

Collega’s, het parlement voor de komende vier jaren komt vandaag voor het eerst bijeen.

Een parlement dat de wens van ons volk weerspiegeld. Een wens voor vrede, verandering, maar ook een wens voor eenheid.

Eenheid van een land is het maximale resultaat van een verheven manier van denken. Een kleingeestig verstand zult in haar verschillen, een reden zoeken om eenheid te weerstaan. Terwijl een verheven manier van denken verschil eerder ziet als een component om meer te kunnen bereiken.

Bij elkaar komen betekent niet per se eenheid. Het zult ons veel meer kosten om deze eenheid te bereiken.

Eenheid betekent niet dat u uw identiteit verliest. Integendeel u voegt uw smaak aan het geheel toe.

Eenheid betekent dat u niet voor isolement en polarisatie kiest, maar dat u bij elkaar komt, zodat degenen die in u geloofden, ook vertegenwoordigd kunnen worden. Eenheid eist volwassenheid, wat niet altijd een bij product van leeftijd is.

Eenheid eist dat wij los moeten laten. Zelfs als u inademt moet je het ingeademde lucht weer loslaten. Het eerste wat u merkt wanneer u een berg op klimt, is, dat de lucht dat u inademt anders is. Dat is het resultaat van opklimmen naar een ander niveau. U laat los van wat u hebt, om de nieuwe te kunnen ontvangen.

Curaçao heeft deze frisse lucht nodig. Luister naar ons volk, het verlangt naar vrede, het volk snak naar verandering en eenheid en dit mag niet buiten beschouwing gelaten worden. Er bestaat geen belang, noch een verschil of een conflict die meer waarde heeft dan de welvaart van ons land.

Vergis u niet, het is niet één persoon die welvaart zal brengen, het is ook niet een partij dat dit land zult veranderen. Het is wanneer we allemaal naar elkaar gaan luisteren, respecteren en waarderen dat we vooruit zullen gaan.

Collega’s er zijn veel dingen die we de afgelopen jaren in ons hart hebben opgenomen en bewaard. Er zijn verschillende momenten geweest waarop we elkaar pijn hebben gedaan met woorden of handelingen. Vandaag wil ik u uitnodigen om los te laten.

Laat los, zodat u uzelf kunt vinden. Laat los, zodat u kunt blijven groeien. Laat los, zodat we samen kunnen komen zonder deze dingen die ons verdelen.

Het parlement is niet een uitbreiding van de overheid. Maar net zoals het rechtelijk macht en de overheid, is het parlement een belangrijk onderdeel om democratie te garanderen. Onze acties en alles wat wij verklaren zullen een gevolg hebben op ons land. Met een voorbeeldig gedrag kunnen we ons land beïnvloeden, met de nieuwe manier van denken die we nodig hebben, om vooruit te gaan.

Om dit te kunnen bereiken moeten we een volwassen politiek voeren. Er zijn velen die denken dat politiek het synoniem is van elkaar beledigen. Maar de manier waarop u iemand behandeld, zegt meer over u dan over die persoon.

Politiek is geen synoniem voor elkaar met modder gooien. Politiek is een middel om verandering in ons land voort te brengen.

Niemand gaat in u investeren, voor u stemmen, u een maandelijks salaris geven met als doel, om te zien hoe u uw collega beledigt. Het volk wil meer, het volk wil daadwerkelijke verandering, het wil dat zijn kinderen een baan krijgen, het wil dat zijn natie bloeit.

Deze ouderwetse manier van politiek voeren, die geen bijdrage heeft geleverd, moet vervangen worden door een volwassen politiek. Volwassenheid zal ervoor zorgen dat we met elkaar samen kunnen werken in plaats van elkaar af te breken.

Volwassenheid maakt dat je ondanks tegenstand toch groeit.

Dit voorzitterschap zal gekenmerkt worden door deze drie punten: VERHEFFEN – LOSLATEN- en VOLWASSENHEID

Ik ben sinds vandaag voorzitter van 20 leden in dit mooie orgaan en voor mij zijn jullie allemaal gelijk. Over vier jaar wil ik terugkijken en wil ik ere zien op het parlement.

Aan de vertrekkende voorzitter, bedankt voor alles wat u hebt gedaan, zeker gezien de moeilijke situatie waarin u de leiding moest nemen.

Een dank aan mijn familie die mij ondersteunt, met name mijn man die voor meer dan 20 jaren als mijn chauffeur en persoonlijke lijfwacht fungeert.

Ik wil met deze woorden uit de preambule van onze staatsregeling concluderen:

“Met ons geloof in God zullen wij genieten van Zijn bescherming, want gezegend is het volk dat de Heer als God heeft”.

God zegen CURAÇAO

