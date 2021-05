Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 12 di mei 2021

Kralendijk – Despues di un periodo di preokupashon ku hopi kaso di kontagio i lamentablemente tambe kaso di morto, porfin nos tin masha tiki kaso di kontagio. Aworakí no tin pashènt di Covid den hòspital mas. Pero nos no a yega ainda! Ainda tur dia tin un òf mas hende ta tèst positivo. Ta trata di hendenan di afó, pero tambe di abitantenan di Boneiru.

Ta remarkabel ku den e último simannan spesialmente hóbennan a tèst positivo. Siman pasá tabatin un grupo di hóben mas yòn ku 20 aña. Ya pa kuater siman no tin kontagio den e grupo di hendenan ku tin mas ku 60 aña. Hóbennan ku a bini for di Hulanda i hóbennan di Boneiru a fiesta huntu na diferente resort i na kas di hende. Esei a kondusí na vários kaso di kontagio serka stazjèr i hóben ku ta bini pa traha pa un temporada na Boneiru.

Tambe nos a ripará ku algun hende ku a tèst positivo tabatin kontakto estrecho ku otro. Tur e kontaktonan akí mester a bai den karentena despues. Hopi bia hendenan ku a bakuná kaba ta pensa ku tur kos ta posibel atrobe. Lamentablemente esei no ta e kaso! Tin gruponan di hende na Boneiru ku no a bakuná ainda. Esei ta nifiká ku ainda e vírùs por plama. P’esei nos ke pidi e hendenan ku a haña e promé i e di dos bakuna pa tene nan mes na e reglanan. Si bo ta den un grupo den kua kasi tur hende a bakuná, e kantidat di kontagio den e grupo ei lo sigui baha.

Nos ta mira ku spesialmente e grupo di hóbennan a bakuná ménos. Kasi 70 porshento di e hendenan riba 70 aña a bakuná i esei ta bon notisia. Pero e habitantenan mas hóben ta keda atras!

Ora bo bakuná, bo ta protehá bo mes i e hendenan rondó di bo. Tin hende ku ke warda un ratu mas promé ku nan bakuná. Pa e hendenan ei ta importante pa sa ku mester usa e kantidat di bakuna ku nos tin den stòk aworakí promé ku fin di yüli. Pues no warda muchu. E último siman ku lo por tuma e promé bakuna ta na kuminsamentu di yüli. Si nos no kaba ku e kantidat akí, ta bira mas difísil pa haña un kantidat nobo. P’esei ta konsehá bo pa bo mèldu lihé pa bo bakuná, òf bini kompleho deportivo Jorge Nicolaas sin traha sita. Na Boneiru nos tin e bakuna di Pfizer. Tur investigashon ta mustra ku e ta un bon bakuna i ku e hendenan ku haña e bakuna di Pfizer ta haña ménos efekto sekundario. Entidat Públiko Boneiru ta ofresé studiante boneriano den eksterior e posibilidat pa aweró nan bakuná aki. Ta duna mas informashon despues.

Covid no ta disparsé for di nos bida sin mas. Nos por sigui haña nos ku periodonan ku pik chikitu di kontagio. Si mas tantu hende ku ta posibel bakuná i si tur hende ku tin keho bai laga tèst nan mes, nos ta spera ku nos no lo haña nos mes ku piknan haltu di kontagio mas. Tambe nos ta spera ku ménos hende mester bai hospital i ku no lo mester tuma medida mas estrikto. I despues di dos bakuna, ora ku nos ke biaha lo tin mas benefisio, pasobra bo mester hasi ménos tèst. Gezaghèber a papia tokante e asuntu akí.

Mi ke dirigí mi mes spesialmente na e hóbennan boneriano. No pensa: “mi ta yòn i mi no mester bakuná.” Bai bakuná. Hasié. Si bo no ke hasié pa bo mes, hasié pa bo mayornan, bo welanan i pa e kompañeronan ku bo ta hasi deporte kuné. Si abo ta bon bakuná, nan tin ménos chèns di bira malu.Nos ta hasié huntu, ku otro i pa otro, pa un Boneiru mas saludabel.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 12 mei 2021

Kralendijk – Na een zorgelijke periode met veel besmettingen en helaas ook sterfgevallen, hebben we nu gelukkig nog heel weinig besmettingen. Er zijn nu geen Covid-patiënten meer in het ziekenhuis. Maar we zijn er nog niet! Dagelijks worden er nog wel een of meer personen positief getest. Het gaat om mensen van buiten maar ook om bewoners van Bonaire.

Het is opvallend dat vooral veel mensen uit de jongere leeftijdsgroepen de laatste weken positief testen. Vorige week een groep jongeren onder de 20 jaar. Er zijn al vier weken lang geen besmettingen meer in de leeftijdsgroep van boven de 60 jaar. Groepen jongeren uit Nederland en jongeren van Bonaire hebben samen feestjes gehouden bij verschillende resorts en bij mensen thuis. Dat heeft tot meerdere besmettingen geleid bij stagiaires en jongeren die hier een tijdje komen werken.

We hebben ook gezien dat sommige personen die positief testten heel veel nauwe contacten hadden. Al deze contacten moesten daarna in quarantaine. Mensen die al gevaccineerd zijn denken soms dat alles weer kan. Helaas is dat nog niet zo! Er zijn nu nog groepen mensen op Bonaire die niet gevaccineerd zijn. Dat betekent dat het virus zich nog steeds kan verspreiden. Daarom vragen we aan de mensen die een of zelfs twee maal gevaccineerd zijn om zich aan de regels te houden. Als je in een groep zit waarin de meeste mensen gevaccineerd zijn, zal het aantal besmettingen in die groep steeds meer dalen.

We zien dat vooral jongere leeftijdsgroepen minder gevaccineerd zijn. Van de 70-plussers is nu bijna 70% gevaccineerd en dat is goed nieuws. Maar de jongere bewoners blijven nog achter!

Als je vaccineert, bescherm je jezelf en de mensen om je heen. Er zijn mensen die nog even willen wachten om zich te laten vaccineren. Voor hen is het goed om te weten dat de voorraad vaccins die we nu hebben moet worden gebruikt voor eind juli. Dus wacht niet te lang. De uiterste week om de eerste prik te halen is begin juli. Als we deze voorraad niet opmaken wordt het later moeilijker om nieuwe voorraad te krijgen. Meld je daarom snel aan om de coronaprik te halen, of kom zonder afspraak bij het sportcomplex Jorge Nicolaas. Wij hebben op Bonaire het Pfizer vaccin. Alle onderzoeken laten zien dat het een goed vaccin is, en dat bij mensen die het Pfizervaccin krijgen, er weinig bijwerkingen zijn. Het OLB biedt haar Bonairiaanse studenten in het buitenland straks de mogelijkheid om de prik hier te halen. Later volgt meer informatie hierover.

Covid verdwijnt niet zomaar uit ons leven. We kunnen altijd nog periodes hebben met kleine pieken van besmettingen. Als zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn en iedereen zich bij klachten laat testen, hopen we dat we geen grote pieken van besmettingen meer krijgen. En ook dat er dan niet veel mensen zijn die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of dat de maatregelen moeten worden aangescherpt. En met twee vaccinaties zijn er straks zeker voordelen bij het reizen, namelijk dat je minder moet testen. De gezaghebber heeft daarover gesproken.

Ik wil me speciaal tot de jongere Bonairianen richten. Denk niet : “Ik ben jong en heb een vaccinatie niet nodig.” Laat je vaccineren. Doe het. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor je ouders, je grootouders, en voor je clubgenoten van de sportclub . Als jij goed gevaccineerd bent, lopen zij minder risico op ziekte. We doen het samen, met elkaar en voor elkaar, voor een gezonder Bonaire.

