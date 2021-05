Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 12 di mei 2021

Kralendijk – Mi kier kuminsá awe riba Dia internashonal di Enfermeria, na yama un pabien i danki na tur ku ta traha den enfermeria. A keda demonstrá kon balioso bosnan aporte ta pa komunidat. E trabou ku boso ta hasiendo, sigur den e aña ku ta tras di lomba, a mustra di ta unu hopi importante pa nos komunidat.

Awor ku e kantidat di persona infektá ku Covid-19 a baha na 10 persona i no tin hende ku Covid interná na nos hospital, por sigui suavisá nos medidanan. Ya pa tres siman kaba nos ta den e nivel di riesgo 4. Poko poko a mira e sifranan baha i stabilisá. P’esei mi a tuma e desishon pa aworakí bai den nivel di riesgo 3. E fase akí ta konta pa dos siman. Despues di dos siman ta bolbe evaluá kiko ta hasi. Nos mester keda kouteloso pasó delaster dianan akí ta mira ku tòg ainda tin persona ta tèst positivo pa Covid-19.

Nivel di riesgo 3 kier men ku entre otro ta permití pa bar, restorant i kasino por keda habrí mas lat. Pa un splikashon amplio bishitá nos wèpsait bonairecrisis.com. Na e sekshon di medidanan ta haña tur informashon di e nivel di riesgo. Ku ta bai nivel di riesgo 3 no kier men ku tin ku hasi manera e periodo di Covid a pasa. Ta konstatá ku ainda hopi hende ta bini huntu den grupo grandi. Manera entre otro pa Dia di Mama òf na fiestanan ilegal na kas òf bich. Formando asin’aki peliger ku e vírùs ta sigui plama. P’esei mi ta hasi un yamada serio na un i tur pa evitá bini huntu den grupo grandi.

Di otro banda mi ta kontentu di mira ku mientrastantu mas i mas persona a bai bakuná. Tin 68% ku a pasa sigur e promé angua. Ta importante pa tuma e di dos bakuna tambe pasobra ta e bakuna ta nos salbashon aworakí for di e krísis di corona. Aweró dòkter Marian Luinstra-Passchier lo duna mas informashon tokante esaki.

Desde 19 di mei awor e konseho di biahe hel lo konta pa Boneiru. Hulanda ta konsiderá Boneiru komo un isla di riesgo abou. Pasaheronan for di Boneiru biahando pa Hulanda no mester hasi un tèst mas i no ta duna e konseho pa nan bai den karentena. Di otro banda, Hulanda sí ta keda un pais di riesgo haltu pa Boneiru. Pa esei ta mantené e tèstnan ku tin ku hasi ora ta bini Boneiru.

Den parlamento hulandes, Tweede Kamer, a pasa dos lei ku ta relevante pa Boneiru. Ku e leinan akí tambe por bini ku regla diferente pa hende bakuná i hende no bakuná ku ke bini Boneiru. Despues lo duna mas informashon pa kua pais e reglanan nobo ta bai konta. Loke sí mi por bisa for di awor ta ku pronto nos ta introdusí e medida ku por biaha for di nos hermana islanan sin pasa tèst si un hende ta ful bakuná.

E lei ta hasi tambe entre otro posibel ku na yegada pasaheronan por hasi e tèst antígeno. Asin’aki pa kompanianan di aviashon merikano ta bira mas fásil pa transportá pasahero pa Boneiru. Nos speransa ta ku pronto nan lo kuminsá bula pa nos isla.

Kòrda kuida i keda mantené bo mes na e reglanan di higiena si bo tin síntoma hasi e tèst i bakuná.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 12 mei 2021

Kralendijk – Vandaag op de Internationale Dag van de Verpleging wil ik iedereen die in de verpleging werkt feliciteren en bedanken. Jullie hebben laten zien hoe waardevol jullie bijdrage aan de samenleving is. Het werk dat jullie verzetten, zeker in het jaar dat wij achter de rug hebben, is zeer belangrijk gebleken voor onze samenleving.

Nu het aantal besmette mensen met Covid-19 gedaald is naar 10 personen, en er geen mensen met Covid in het ziekenhuis zijn opgenomen, kunnen wij de maatregelen verder versoepelen. Wij zitten al drie weken in risiconiveau 4. We hebben gezien hoe de cijfers langzaam daalden en stabiel werden. Daarom heb ik het besluit genomen om nu naar risiconiveau 3 te gaan. Deze fase geldt voor twee weken. Na twee weken bekijken wij opnieuw wat er gedaan moet worden. Wij moeten voorzichtig blijven, want de laatste dagen zien wij dat er toch nog mensen positief testen voor Covid-19.

Risiconiveau 3 betekent onder andere dat bars, restaurants en casino’s tot een later tijdstip open kunnen blijven. Bezoek voor een uitgebreide uitleg onze website http://www.bonairecrisis.com. Bij het onderdeel ‘maatregelen’ zijn alle informatie over risiconiveau 3 te vinden. Dat wij naar risiconiveau 3 gaan, betekent niet dat wij kunnen doen alsof de Covid-periode achter de rug is. Wij constateren dat er nog steeds veel mensen in grote groepen bij elkaar komen. Zoals onder andere voor Moederdag, bij illegale feesten thuis of op het strand. Hierdoor vormen wij het gevaar dat het virus zich blijft verspreiden. Daarom doe ik een serieuze oproep aan iedereen om te vermijden in grote groepen bij elkaar te komen.

Aan de andere kant ben ik blij te zien dat ondertussen meer en meer mensen zich hebben laten vaccineren. 68% heeft in ieder geval de eerste coronaprik gekregen. Het is belangrijk om ook de tweede coronaprik te halen, omdat juist het vaccin nu onze redding is uit de coronacrisis. Zo dadelijk zal dokter Marian Luinstra-Passchier meer informatie hierover geven.

Vanaf 19 mei geldt een reisadvies met de kleurcode geel voor Bonaire. Nederland beschouwt Bonaire als een laag risico eiland. Passagiers uit Bonaire die naar Nederland reizen hoeven zich niet meer te laten testen en worden niet geadviseerd om in quarantaine te gaan. Aan de andere kant blijft Nederland wél een hoog risico land voor Bonaire. Daarom worden de testen gehandhaafd die gedaan moeten worden als men naar Bonaire reist.

In het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer, zijn twee wetten aangenomen die relevant zijn voor Bonaire. Met deze wetten kunnen ook verschillende regels worden vastgesteld voor mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn die naar Bonaire willen reizen. Later zal meer informatie worden gegeven voor welke landen deze nieuwe regels gaan gelden. Ik kan al wel vertellen dat we binnenkort willen invoeren dat je vanaf onze zustereilanden zonder test naar Bonaire kunt reizen en omgekeerd, als je volledig gevaccineerd bent. De wet maakt ook onder andere mogelijk dat passagiers bij aankomst op Bonaire de antigeentest kunnen doen. Voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen wordt het zo gemakkelijker om passagiers naar Bonaire te vliegen. Onze hoop is dat zij binnenkort met vluchten naar ons eiland beginnen.

Denk eraan om goed voor jezelf te zorgen en hou je aan de maatregelen, heb je symptomen, laat je testen en ga vaccineren.

