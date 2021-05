Notisia di polis di djárason 12 di mei te ku djaluna 17 di mei 2021/Politieberichten van woensdag 12 mei tot en met maandag 17 mei 2021

Notisia di polis di djárason 12 di mei te ku djaluna 17 di mei 2021

Ladronisia for di porch di akomodashon turístiko

Entre 1 or di mardugá i 8 or di mainta riba djadumingu 16 mei, deskonosínan a bai ku entre otro, un reguladó i un djins den kua tabatin yabi di un outo di hür. E artíkulonan tabata riba e porch di e akomodashon turístiko. E kaso ta bou di investigashon.



Notifikashon tokante mucha ku a pèrdè tabata un wega

Riba djadumingu 16 mei, alrededor di 8 or di anochi sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un mucha hòmber di 2 aña pèrdí for di mas o ménos 1 or di mèrdia na Rincon. Mesora polis, KMar i brantwer a ranka sali pa inisiá un búskeda. Algu mas lat a resultá ku tata di e mucha a bai kuné i no a bisa niun hende. A atendé di manera estrikto ku e hòmber riba e echo aki.

Ladronisia di bròmer

Riba djadumingu 16 di mei a drenta keho di ladronisia di un bròmer kolo blou, di marka Sherco, modèl 250 Trail. Deskonosínan a bai ku e bròmer for di un kas situá na Kaya Serafina. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente ku buriku ku a krusa kaminda

Riba djadumingu 16 di mei un patruya na warda a bin topa ku un aksidente ku a kaba tuma lugá riba Kaminda Tra’i Montaña. Un outo a dal den un buriku ku tabata krusando kaminda. E buriku a fayesé mesora. Shofùr di e outo no tabatin sla visibel pero personal di ambulans a kontrolá e tòg komo ku e ta na estado.

Bentana di patras di pikòp destruí

Riba djasabra 15 di mei a drenta keho di destrukshon. Deskonosínan a destruí e bentana di patras di un pikòp ku un piedra. E pikòp tabata stashoná den kura patras di un kas situá na Kaya Comanche. E destrukshon a tuma lugá entre 9 or di mainta i 3.30 or di atardi. Ta investigando e kaso.

A topa plachi di number hòrta riba un otro vehíkulo

Riba djabièrnè 14 di mei, doño di un plachi di number hòrta a rekonosé su plachi di number riba un otro outo. E outo tabata stashoná na un snek situá na Kaya Grandi. A detené shofùr di e outo di inisial R.L.F. di 21 aña en konekshon ku ladronisia. A konfiská e outo pa investigashon mas aleu.

Ladronisia di baiskel

Entre djaweps 13 di mei i djabièrnè 14 di mei, deskonosínan a bai ku un baiskel ‘mountainbike’ koló bèrdè ‘neon’ di marka Cube. E baiskel tabata stashoná riba porch di un kas situá na Lagun Hill. E kaso ta bou di investigashon.

Hopi molèster di butamentu di ‘fever’

Den e dianan tras di lomba tabatin hopi keho tokante butamentu di ‘fever’ a drenta na sentral di polis. KPCN un biaha mas ta enfatisá ku banda di ta kastigabel, butamentu di ‘fever’ ta trese esun ku ta hasié pero tambe otro usuarionan di karetera den peliger.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 12 mei tot en met maandag 17 mei 2021

Diefstal vanaf porch toeristenaccommodatie

Onbekenden hebben tussen 01.00 en 08.00 uur op zondag 16 mei onder andere een ademautomaat en een spijkerbroek met daarin de sleutel van een huurauto meegenomen. De spullen waren op de porch van een toeristen accommodatie. De zaak wordt onderzocht.

Melding vermist kind was een grap

Op zondag 16 mei kreeg de politiecentrale omstreeks 20.00 uur melding dat een 2-jarig jongetje vanaf 13.00 uur in Rincon vermist was. Hierop rukten de politie, de KMar en de brandweer uit om een zoekactie naar het kindje te starten. Iets later bleek dat de vader van het kindje, hem had meegenomen en dit aan niemand had doorgegeven. De man werd hierop streng aangesproken door de politie.

Diefstal motor

Op zondag 16 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een blauwe motor van het merk Sherco, model 250 Trail. De motor is op vrijdag 14 mei vanaf een woning aan de Kaya Serafina door onbekenden weggenomen. De zaak is in onderzoek.

Aanrijding met een overstekende ezel

Op zondag 16 mei stuitte een dienstdoende patrouille op een aanrijding op de Kaminda Tras Montaña. Een auto reed een overstekende ezel aan. De ezel was meteen overleden. De bestuurder had geen zichtbaar letsel maar is door het ambulance personeel gecontroleerd omdat zij in verwachting was.

Achterruit pick-up vernield

Op zaterdag 15 mei werd aangifte van vernieling gedaan. Onbekenden hebben met een steen de achterruit van een pick-up vernield. De pick-up stond in de achtertuin van een woning aan de Kaya Comanche. De vernieling had tussen 09.00 en 15.30 uur plaatsgevonden. De zaak wordt onderzocht.

Gestolen nummerplaat op een andere auto aangetroffen

Op vrijdag 14 mei had de eigenaar van een gestolen nummerplaat, zijn nummerplaat op een andere auto herkend. De auto stond bij een snack aan de Kaya Grandi geparkeerd. De bestuurder van de auto met initialen R.L.F. van 21 jaar werd aangehouden wegens diefstal . Ook is de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.

Diefstal fiets

Tussen donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei hebben onbekenden een neon groen gekleurde mountainbike van het merk Cube weggenomen. De fiets stond niet op slot op de porch van een woning in Lagun Hill. De zaak wordt onderzocht.

Veel overlast van ‘feveren’

De afgelopen dagen zijn er verschillende meldingen over ‘feveren’ binnengekomen.

KPCN wil nogmaals benadrukken dat naast het feit dat het ‘feveren’ strafbaar is, het niet alleen degene die het doet, maar ook andere weggebruikers, in gevaar brengt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

