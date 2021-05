Parlamento di Kòrsou den Reunion Públiko di 17 di mei 2021,

Konsiderando ku:

• Pueblo di Kòrsou a bin ta komportá debidamente konforme e reglanan stipulá di

COVID-19 i alabes a transkurí e tempu nesesario pa analisá e efektonan di e medidanan

(manera plachi di dia, no por bai laman sierto orario, toke de keda, etc.) tumá ku bon

resultado.

• Pueblo di Kòrsou a entregá hopi di nan libertat i a bakuná na gran eskala riba un

promedio di +/- 60% pa logra un inmunidat kolektivo i ketu bai ta bakunando, sin mira

un rekompensa o alivio a kambio.

• Efektonan pisá di medidanan den ‘lock-down’ mester a trese mihó balanse entre salú

mental, interesnan sosio-ekonómiko okashoná pa e pandemia di COVID-19. Komo ku

esaki a afektá entrada den kasa di gobièrnu, pèrdida grandi di kuponan di trabou den

sektornan manera ‘horeca’ i tambe diferente kompanianan afektá ku a bai bankarota.

• Mester traha mihó den sinkronisashon pa loke ta trata den un balansa honesto entre

salubridat públiko, desaroyo ekonómiko i desaroyo sosial huntu ku e medidanan imponé.

• Sufrimentu di un pueblo ku ta sklama pa trabou i oportunidat pa kue ‘djòp’ i lora man

pa sobrebibí ta trese un oumento drástiko di violensia doméstiko i problemanan sosial

emoshonal. Alabes tambe edukashon di nos siguiente generashon ku a ser barbaramente

afektá den nan desaroyo hubenil.

• E pueblo tin derecho di mas oportunidat pa rekreo liber i distraishon responsabel riba e

forma di deeskalashon di medidanan vigente.

.

Ta disidí pa:

1. Urgí Gobièrnu Demishonario di Kòrsou pa habri Kòrsou bèk di un forma

responsabel. Insentivando ekonomia pa baha e preshon for di e presupuesto di gobièrnu,

adaptando e ‘toke de keda’ te 12’or (diesdos or) di anochi, manteniendo medidanan di

prekoushon di distansia sosial, manera 2 (dos) meter, laba man, uso di tapa boka i demas

protokòl, kódigo i reglanan vigente.

2. Krea protokòl i kòntròl mas estrikto na aeropuerto i hafnan di pais pa perkurá i

protehá e “bubble” lokal.

3. Stimulashon mas estrecho den koperashon ku ‘stakeholders’ i nan protokòlnan, alabes

pa insentivá e trayekto di bakunashon via dòkternan di kas òf den barionan pa nan sektor

en kuestion.

i ta pasa pa órden di dia.

*Athunto risibí nos proposishon elaborá pa implementá tur nos sugerensia den e moshon aki den un forma

responsabel riba diferente sektor.

PROPOSISHON PA PROTOKÒL

Mantenshon di ocho (8) regla ku lo ta e liña kòrá den e protokòl ku lo mester hiba den e diferente

sektornan i asina gradualmente ku nos lo por yega bèk na loke nos a kustumbrá.

1) Laba man

2) Bisti tapa boka

3) Marka pa ilustrá 2 meter di distansia

4) Registrashon di bishitante pa ‘contact tracing’

5) Uzo di alkohòl òf handsanitizer/uzo di habon

6) Uza liña di indikashon di entrada i salida

7) Midi nivel di humedat den lugánan será

8) Pone filternan spesial den baño

Seguidamente nos ta proponé na gobièrnu e siguiente protokòl pa e siguiente sektornan:

Toke de keda

 Toke de keda lo bira di 12’or pa 04.30’or

 Tur establesimentu mester sera konforme nan pèrmit te mas lat 11’or.

Deporte

 Eventonan deportivo por tuma lugá na airu liber ku públiko di 1/3 parti di e

kapasidat di e lokalidat te na un máksimo di 200 persona i si ta lugá será ta sin

públiko

 No ta pèrmití konsumo na e lugá di benta

Gym/Crossfit

 Lo ta habri i por risibí kantidat limitá di partisipante te na un máksimo di 50% di

e kapasidat di e lokalidat

Sektor di konstrukshon

 Por habri teniendo kuenta ku e 8 reglanan di protokòl di higiena

Fishinan di kontakto

 Por funshoná teniendo kuenta ku e 8 reglanan di protokòl di higiena pero

konforme afsprak pa atendé kada kliente

Posibilidat pa bai laman

 Ta posibel pa bishita laman teniendo kuenta ku e orario di toke de keda

 Ta pèrmití grupo di hende te na un máksimo di 12 persona huntu

 Ta pèrmití hürdó di stulnan hür stul te na un máksimo di 50% di e kapasidat normal

 No ta pèrmití pa hasi BBQ na laman

 Persona nan ku tin un pèrmit pa bende kos na e laman por bende bou di e

kondishon ku no ta pèrmití konsumo na e lugá di benta

Komèrsio

 Por habri teniendo kuenta ku e 8 reglanan di protokòl i konforme palabrashon

vigente

 Lo pèrmití un kantidat limitá di kliente den establesimentu teniendo kuenta ku e

grandura di e lokalidat

Ofisina nan gubernamental i no gubernamental

 Por funshoná teniendo kuenta ku e 8 reglanan di protokòl di higiena

 Kaminda ta pèrmití por traha for di ofisina

Instansianan finansiero

 Por funshoná teniendo kuenta ku e 8 reglanan di protokòl di higiena

 Por atendé klientenan solamente konforme sita

Transporte públiko

 Tur pasahero i shofùr mester bisti tapa boka den bus

 Bus mester mantené su bentana nan habri

 Mester tin plachinan pa promové higiena

 Mester tin handsanitizer/alkohòl disponibel pa pasaheronan

 Si ta posibel mantené distansia apropiá entre pasahero nan

 Mester limpia tur kaminda ku kliente por pone man regularmente

Horeca

Restorant

 Restorant nan por keda habri te ku 11 or di anochi

 Por pèrmití e kapasidat máksimo di e lokalidat teniendo kuenta ku 2 meter di

distansia entre e mesa nan.

 Preferibel traha sita delantá pa kome na restorant

 Si ta bin buska kuminda mester apuntá un área spesífiko pa hasi esaki

 Por pèrmití maksimal 4 persona na un mesa i si ta persona nan di mes famia te na

un máksimo di 8 persona

 Ora ta na mesa komiendo por kita e “tapa boka”, sin embargo ora ta lanta for di

mesa e kliente mester bisti e tapa boka bèk.

 Por tin “salad bar & bufèt” miéntras esaki ta sirbí dor di e trahadó nan mes

 No ta pèrmití hende para na bar

 Por pèrmití músika bibu den tras fondo

 Esenario mester ta na mínimo 3 meter di distansia for di e kliente nan

 Ta pèrmití máksimo sinku (5) artista riba e esenario

 Tur bebida mester ta sirbi ku pipa ku ta será den un empake

 Tur menú mester wòrdu desinfektá despues di kada uzo. Menú digital ta

rekomendabel

 No por uza nada di plèstik na mesa pa pone p.e. sous, kètsup etc

 Establesimentu mester pone bòrchinan ku ta promové labamentu di man

 Tur empleado mester bisti un tapa boka na momento ku ta yuda kliente

Aeropuerto

 Lo por habri konforme e reglanan di e COVID-19 protokòl di CAP fechá mei 2021

 Mester bini un COVID-test centre na aeropuerto pa tèst persona nan na yegada

na Kòrsou

Entiero

 Por pèrmití un kantidat máksimo di 25 hende den sala

 Por pèrmití un kantidat máksimo di 50 hende den e parti di aire liber

Farándula

 Lo pèrmití establesimentunan keda habrí te ku 11 or

 Restorant, Kasino i Café’s por tin músika di DJ òf ‘live entertainment’ den wikènt

ku un máksimo di 5 músiko riba e esenario.

 Esenario mester ta na mínimo 3 meter di distansia for di e kliente nan

 Ta pèrmití te un máksimo di 50% di e kapasidat di e lokalidat

 No ta pèrmití bailamentu

 Doño di establesimentu mester tene su mes na e 8 reglanan di higiena stipulá i ta

keda responsabel pa kumpli ku esaki nan

Teatronan por habri i por pèrmití te na un máksimo di 70% di e kapasidat di

lokalidat

