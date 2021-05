Hasi tèst di COVID-19 tur dia den kaya di tèst na Salubridat Públiko

Riba djárason tambe por hasi tèst na Rincon

Kralendijk – Habitantenan ku keho ku parse COVID-19 por hasi tèst for di djaluna te ku djadumingu na departamento di Salubridat Públiko na Playa. Despues di traha un sita via e number grátis 0800 0800, habitantenan por bai hasi tèst for di 09:00 – 10:30 or na Kaya Gilberto F. Croes 24. Riba djárason tambe ta posibel pa hasi tèst di corona na Rincon for di 09:00 – 10:30 or tras di ofisina di dòkter Castro.

Departamento di Salubridat Públiko ta haña importante ku hendenan ta bai hasi tèst, maske ta keho leve nan tin. E konseho ta pa hendenan keda kas e ora ei i warda riba resultado di nan tèst na kas. Durante e último simannan e kantidat di infekshon a baha konsiderabelmente. Pero ta nesesario pa sigui hasi tèst, asina e departamento a duna di konosé. Pa medio di hasi tèst ta prevení foko chikitu di infekshon ku ta lanta kabes.

Si bo tin fèrkout di nanishi, nanishi ku ta kore, nistermentu, doló di garganta, tosamentu, bo ta sinti benout, bo tin kayente di kurpa òf kentura, diripiente bo no por hole ni sinti smak mas, ta bon pa bai hasi tèst. Pa hasi pregunta tokante COVID-19 tambe suidadanonan por yama 0800 0800.

PERSBERICHT

Afdeling Communicatie van het openbaar lichaam Bonaire

Telefoon: 715-5330 | Email: communicatie@bonairegov.com

Datum: 19 – 05 – 2021

Alle dagen COVID-19 testen in teststraat Publieke Gezondheid

Op de woensdagen ook testen in Rincon

Kralendijk – Bewoners met klachten die op COVID-19 lijken, kunnen zich van maandag tot en met zondag bij de afdeling Publieke Gezondheid in Playa laten testen. Na het maken van een afspraak via het gratis nummer 0800 0800, kunnen bewoners zich van 09:00 – 10:30 laten testen bij Kaya Giberto F. Croes 24. Op de woensdagen is het in Rincon ook mogelijk om van 09:00 – 10:30 uur achter bij de huisartsenpraktijk Castro de coronatest te doen.

De afdeling Publieke Gezondheid vindt het belangrijk dat mensen zich laten testen, óók al hebben ze milde klachten. Het advies is dat mensen dan thuis blijven en daar het testresultaat afwachten. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gedaald. Maar het is nodig om te blijven testen, zo laat de afdeling weten. Door te testen worden kleine oplaaiende brandhaarden van besmettingen voorkomen.

Bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en smaak, is het verstandig om een test te laten doen. Burgers kunnen ook voor vragen over COVID-19 bellen naar 0800 0800.

