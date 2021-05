Konsehal Daisy Coffie na final di e promé kuartal di 2021:

Trabou di un miembro di Konseho Insular ta multifasétiko i dinámiko

Kralendijk, 11 di mei 2021 – Tokante su trabou komo miembro di Konseho Insular Daisy Coffie ta trese lo siguiente dilanti: ‘Nos komo miembro di Konseho Insular ta determiná kua ta e puntonan mas importante di maneho di gobièrnu. Nos ta kontrolá si Kolegio Ehekutivo, esta gezaghèber i diputadonan, ta ehekutá e maneho bon. Nos ta traha presupuesto i nos ta kontrolá e relato finansiero anual di gobiernu. Kada miembro di Konseho Insular ta un representante di pueblo. Komo miembro di Konseho Insular pues mi mester tin bon kontakto ku habitantenan di nos isla, pa por sa kiko ta biba den nos pueblo. Di e manera aki mi por representá interes di nos habitantenan adekuadamente. Den Konseho Insular nos ta trata tambe hopi asuntu práktiko, manera tráfiko, medio ambiente, kultura i deporte. Nos ta traha ordenansa tambe ku nos habitantenan mester kumpli kuné. I komo miembro di Konseho Insular nos tin e derecho pa investigá funshonamentu di Kolegio Ehekutivo. Tur esaki ta nifiká hopi trabou. Den e relato aki bou di mi trabounan den luna di yanüari te ku mart 2021, esta e promé kuartal di 2021, mi ta ilustrá kiko asina e trabounan aki ta enserá.’

Trabou atministrativo

E trabounan ku ta keda bini bèk riba base diario ta: manehá korespondensia, fail dokumentunan físiko (hard copy), fail dokumentunan digital, registrá kada konvokashon pa reunion i prepará e dokumentunan nesesario pa e reunionnan aki. Diariamente tin un kantidat di yamada telefóniko pa atendé kuné i nos agènda ta eksigí un estado di alerta skèrpi pa no pèrdè nada for di bista. Aparte di e trabounan netamente atministrativo aki diariamente mester studia dokumentunan ku ta drenta, prepará preguntanan pa hasi durante reunion, prepará preguntanan por eskrito i naturalmente un miembro di Konseho Insular mester ta bon prepará pa e diferente reunionnan.

Preparashon pa reunion

Durante e promé kuartal di aña 2021 tabatin 22 reunion repartí den reunion di presidio (4x), reunion di Komishon Fiho (14x), reunion di Konseho Insular di forma opinion (1x) i reunion di Konseho Insular di tuma desishon (3x). Den e mesun periodo aki konsehal Daisy Coffie a reuní no ménos ku 34 biaha ku gruponan informal, e asina yamá reunionnan sosial. Ta evidente ku tur e reunionnan aki ta eksigí hopi ora di preparashon. Den e periodo aki tambe mester a hasi e preparashonnan nesesario pa e promé kambio di presupuesto. E trabounan aki a tuma henter un siman pa keda kla ku nan. En general por bisa ku pa kada reunion tin ku studia asuntunan ku ta biba den komunidat, formulá preguntanan korespondiente i prepará disertashonnan pa trese dilanti durante e reunion. Esaki konsehal Daisy Coffie a hasi na tres okashon durante e periodo aki, kaminda e tópikonan tabata: Covid, e di tres kambio di presupuesto 2020 i e promé kambio di presupuesto 2021.

Karta ku pregunta

Durante e promé tres lunanan di aña 2021 konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie a manda 12 karta ku pregunta por eskrito pa gobièrnu di Boneiru, ku e siguiente tópikonan: Rotònde Kaya Amsterdam, BOB-Bus, Prosedura di para reunion, Nombramentu miembronan ekstraordinario di Frakshon Coffie, Intrankilidat den Enseñansa na Boneiru, Proposishon pa invitá representantenan di deporte pa reunion, Situashon di sushi riba nos isla, Petishon pa invitá sindikatonan pa reunion ekstraordinario tokante BOPEC, Situashon di COVID, Fiansa di

$ 250.000 pa BOPEC, Reakshon riba kontesta tokante fiansa di BOPEC i Pregunta tokante situashon di COVID.

Otro trabounan

Den e promé kuartal aki konsehal Daisy Coffie na 23 okashon a atendé ku personanan ku tabata konfrontando sierto problemanan i a logra yuda nan kaminda tabata por. Pa por hasi su trabou di miembro di Konseho Insular na un nivel satisfaktorio, na tres okashon Daisy Coffie a solisitá dokumentu, esta e Plan di Maneho Kultural, e Programa di Desaroyo di Deporte na Boneiru i e Akuerdo di Deporte i Prevenshon. Bishita di trabou konsehal Daisy Coffie a hasi na

WEB, Mangazina di Rei, Kunuku di Bano Pourier, LVV, Fontein i Cocari. E parti di publisidat tambe ta sigui kana bon i ku regularidat Daisy Coffie ta saka komunikado di prensa na dos idioma, 24 biaha prensa a aserká e konsehal pa entrevista, 11 biaha su kartanan a keda publiká den prensa boneriano i 38 biaha tabatin publikashon riba medionan sosial.

Raadslid Daisy Coffie aan het eind van het eerste kwartaal van 2021:

Het werk van een eilandsraadlid is veelzijdig en dynamisch

Kralendijk, 11 mei 2021 – Over haar werk als eilandsraadlid zegt Daisy Coffie het volgende: ‘Als leden van de eilandsraad bepalen wij de belangrijkste punten van het beleid van het eilandsbestuur. Wij controleren of het Bestuurscollege, de gezaghebber en de gedeputeerden, het beleid goed uitvoert. Wij maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van het eilandbestuur. Ieder eilandsraadlid is een volksvertegenwoordiger. Als eilandsraadlid moet ik dus goed contact hebben met de inwoners van ons eiland, zodat ik kan weten wat er leeft onder de bevolking. Zo kan ik de belangen van de inwoners goed behartigen. In de eilandsraad behandelen wij ook veel praktische zaken, zoals verkeer, milieu, cultuur en sport. Wij maken ook verordeningen waar de inwoners zich aan moeten houden. En als eilandsraadlid heb ik het recht om onderzoek te doen naar het functioneren van het Bestuurscollege. Dit alles betekent heel veel werk. In het verslag hieronder van mijn werk gedurende de maanden januari t/m maart 2021, het eerste kwartaal van 2021 dus, laat ik zien wat deze werkzaamheden inhouden.’

Administratief werk

De werkzaamheden die op dagelijkse basis blijven terugkomen zijn: de correspondentie verzorgen, documenten archiveren als ‘hard copy’ en digitaal, elke oproep voor vergaderingen vastleggen en de nodige documenten voor deze vergaderingen voorbereiden. Elke dag worden vele telefoongesprekken gevoerd en onze agenda vereist een zekere staat van alertheid om niets aan de aandacht te laten ontsnappen. Naast deze puur administratieve werkzaamheden moeten ook dagelijks de documenten die binnenkomen bestudeerd worden, vragen moeten voorbereid worden om tijdens de vergadering te stellen, schriftelijke vragen moeten geformuleerd worden en vanzelfsprekend moet een eilandsraadlid goed voorbereid zijn voor elke vergadering.

Voorbereiding voor vergaderingen

Gedurende het eerste kwartaal van 2021 waren er 22 vergaderingen, onderverdeeld in presidiumvergaderingen (4x), Vaste Commissie vergaderingen, meningsvormende ER-vergaderingen (1x) en besluitvormende ER-vergaderingen (3x). In diezelfde periode heeft raadslid Daisy Coffie niet minder dan 34 keer vergaderd met informele groepen, de zogenoemde sociale vergaderingen. Het moge duidelijk zijn dat al deze vergaderingen vele uren van voorbereiding eisen. Ook in deze periode moesten de nodige voorbereidingen gedaan worden voor de eerste begrotingswijziging. Deze werkzaamheden namen een hele week in beslag. Over het algemeen kan gezegd worden dat voor elke vergadering zaken die in de gemeenschap leven bestudeerd moeten worden, bijbehorende vragen moeten geformuleerd worden en redevoeringen voor tijdens de vergadering moeten voorbereid worden. In deze periode heeft raadslid Daisy Coffie bij drie gelegenheden een toespraak gehouden, met als onderwerp Covid, de derde begrotingswijziging 2020 en de eerste begrotingswijziging 2021.

Brieven met vragen

Gedurende de eerste drie maanden van 2021 heeft raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie 12 brieven met schriftelijke vragen voor het Bonairiaanse eilandbestuur geschreven met de volgende onderwerpen: Rotonde Kaya Amsterdam, de BOB-Bus, procedure om een vergadering te beëindigen, benoeming van buitengewone leden van Fractie Coffie, onrust in het onderwijs op Bonaire, voorstel om sportvertegenwoordigers uit te nodigen voor een vergadering, de situatie met afval op ons eiland, verzoek om vakbonden uit te nodigen voor een buitengewone vergadering over BOPEC, de situatie rond Covid, lening van $ 250.000 aan BOPEC, reactie op antwoorden over de lening aan BOPEC en vragen over de situatie rond Covid.

Andere werkzaamheden

In dit eerste kwartaal heeft raadslid Daisy Coffie 23 keer zaken behartigd van personen die bepaalde issues hadden en ze heeft kunnen helpen waar dat mogelijk was. Om haar werk als lid van de eilandsraad op een bevredigend niveau te kunnen uitvoeren, heeft Daisy Coffie drie keer documenten opgevraagd, met name het Cultuurbeleidsplan, het Sport Ontwikkelingsprogramma Bonaire en het Sport en Preventie Akkoord. Werkbezoeken heeft raadslid Daisy Coffie afgelegd bij de WEB NV, de Mangazina di Rei, de Kunuku van Bano Pourier, de LVV, Fontein en Cocari. Ook de publiciteit blijft in goede banen lopen en Daisy Coffie doet regelmatig persberichten in twee talen uitkomen, 24 keer heeft de pers het raadslid benaderd voor een interview, 11 keer werden haar brieven gepubliceerd in de Bonairiaanse pers en 38 keer verschenen haar publicaties in de sociale media.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...