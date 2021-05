Boneiru ta arma su mes kontra kriminalidat organisá Bonaire wapent zich tegen georganiseerde criminaliteit

Punto Sentral di Konekshon Marítimo Multidisiplinario Boneiru

Boneiru ta arma su mes kontra kriminalidat organisá

Kralendijk – Seis organisashon a disidí pa uni forsa pa intensivá e lucha kontra kriminalidat organisá na Boneiru. Ministerio Públiko BES, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, Warda Kosta Region Karibense, Koninklijke Marechaussee, Duana i Entidat Públiko Boneiru a firma un deklarashon di intenshon pa kuminsá un asina yamá relashon di koperashon multidisiplinario.

Gezaghèber i alabes e persona ku a bini ku e inisiativa, Edison Rijna, ta papia di un paso importante pa hasi Boneiru mas seif. ‘Naturalmente nos ta traha huntu kaba relashoná ku sierto insidentenan. Pero un koperashon struktural ta nesesario pa realmente forma un moketa kontra kriminalnan profeshonalmente organisá, pa asina servisionan di investigashon por aktua na un manera proaktivo tambe. Nos ke hasi Boneiru mas inatraktivo posibel pa hende i organisashon ku intenshon maligno.’

Konkretamente e koperashon ta bira realidat den forma di e asina yamá ‘Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire – MMHB (Punto Sentral di Konekshon Marítimo Multidisiplinario Boneiru). Na Waf Nello Craane lo instalá un punto di sosten na benefisio di e servisionan ku ta traha huntu. For di einan patruya marítimo por tuma lugá, pero tambe ehekushon di operashon di ‘search and rescue’ (buska i salba). Banda di espasio pa mara boto, den bisindario direkto ta ekipá un ofisina tambe. E aspirashon ta pa kuminsá hasi uso di e fasilidat aki na luna di ougùstùs di otro aña. Interkambio di informashon tambe ta forma parti di e koperashon.



‘Nos pensamentu no mester ta asina inosente pa kere ku organisashonnan kriminal no tin atenshon pa Boneiru. Pa hopi aña kaba mi tin preokupashon relashoná ku señalnan ku mi ta haña ku gremionan robes ta laga nan bista kai riba Boneiru. Mi preokupashon a keda konfirmá den e ‘Geïntegreerde risicoanalyse Caribisch Nederland’ (Análisis di riesgo integrá Hulanda Karibense) di ‘Analistennetwerk Nationale Veiligheid’ (Ret di Analista Siguridat Nashonal) ku nan a publiká na luna di mei aña pasá. Den e dokumentu aki nan ta atvertí pa efektonan dañino, por ehèmpel efektonan ku ta perhudiká nos estado di derecho demokrátiko i ku ta destabilisá nos komunidat.’



E aktividatnan kriminal ku e investigadónan a identifiká ta relashoná ku entre otro negoshi i kontrabanda di droga, arma i hende, i tambe labamentu di plaka ku kriminalnan a gana ku e aktividatnan aki. Un gran parti di esaki ta tuma lugá den e ámbito marítimo. Kada un di e partidonan ku a firma e deklarashon di intenshon, durante e último añanan a oumentá nan atenshon pa e sektor aki. Pero kada un riba su mes a yega na e konklushon ku lo tin mas efektividat si bini mas koherensia den nan aserkamentu.



Un grupo di proyekto konhunto ta bai prosesá e plan mas aleu. ‘Huntu nos a ekspresá e ambishon pa den e añanan binidero mehorá e kontròl di frontera marítimo di Boneiru fuertemente. Influensianan no-deseá for di gremionan kriminal no tin mag di haña un chèns na nos isla. Siudadanonan, empresarionan i bishitantenan mester por sinti nan mes seif’, segun gezaghèber Rijna.

Bonaire wapent zich tegen georganiseerde criminaliteit

Kralendijk – Zes organisaties hebben besloten de handen ineen te slaan om de strijd op Bonaire tegen de georganiseerde criminaliteit te intensiveren. Het Openbaar Ministerie BES, het Korps Politie Caribisch Nederland, de Kustwacht Caribisch gebied, de Koninklijke Marechaussee, de Douane en het openbaar lichaam Bonaire hebben een intentieverklaring getekend om een zogeheten multidisciplinair samenwerkingsverband aan te gaan.

Gezaghebber en initiatiefnemer Edison Rijna spreekt van een belangrijke stap in het veiliger maken van Bonaire. “Natuurlijk wordt er naar aanleiding van incidenten al samen gewerkt. Maar om echt een vuist te maken tegen professioneel georganiseerde criminelen is structurele samenwerking nodig zodat de opsporingsdiensten ook proactief kunnen optreden. Wij willen Bonaire zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor mensen en organisaties met slechte bedoelingen.”



De samenwerking krijgt concreet gestalte in de vorm van de zogeheten Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB). Bij de zuidpier zal ten behoeve van de samenwerkende diensten een steunpunt worden ingericht. Vandaar uit kunnen maritieme patrouilles plaatsvinden, maar ook search and rescue-operaties worden uitgevoerd. Naast ruimte om varend materieel te stallen, wordt in de directe omgeving ook een kantoor ingericht. Er wordt naar gestreefd deze faciliteit in augustus volgend jaar in gebruik te nemen. Ook de uitwisseling van informatie maakt deel uit van de samenwerking.

“We moeten niet zo naïef zijn te denken dat criminele organisaties Bonaire links laten liggen. Ik maak mij al jaren zorgen over signalen die ik krijg dat verkeerde kringen hun oog op ons eiland laten vallen. Mijn zorgen zag ik bevestigd in de ‘Geïntegreerde risicoanalyse Caribisch Nederland’ van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid die in mei vorig jaar is verschenen. Daarin wordt gewaarschuwd voor de ondermijnende effecten zoals de aantasting van onze democratische rechtstaat en ontwrichting van de samenleving.”

De door de onderzoekers in kaart gebrachte criminele activiteiten hebben onder meer betrekking op de handel en smokkel van drugs, wapens en mensen, alsmede het witwassen van het met deze activiteiten verdiende geld. Een groot deel hiervan speelt zich af in het maritieme domein. Elk van de partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend, hebben de afgelopen jaren hun aandacht op deze sector verhoogd. Maar ieder voor zich is ook tot de conclusie gekomen effectiever te zijn als er meer samenhang komt in de aanpak.



Een gezamenlijke projectgroep gaat het plan verder uitwerken. “Wij hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om de maritieme grensbewaking van Bonaire de komende jaren sterk te verbeteren. Ongewenste invloeden uit criminele kringen mogen geen kans krijgen op ons eiland. Burgers, ondernemers en bezoekers moeten zich veilig kunnen voelen”, aldus gezaghebber Rijna.

