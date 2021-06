E promé mishon digital entre Kòrsou i Colombia tabata un éksito!

Willemstad, 18 di yüni 2021– Durante e promé siman di yüni, Kámara di Komèrsio i Industria Kòrsou den koperashon ku Holland House Colombia, a organisá e promé mishon digital entre Kòrsou i Colombia ku a duna chèns konkretamente na empresarionan lokal pa eksplorá e prospekto di merkado Kolombiano i hasi un enkuentro “1 on 1” ku posibel kliente i sosionan.

Diesun (11) kompania establesé na Kòrsou tabatin e oportunidat pa topa durante mas ku 80 reunion digital pa presentá, konektá i lansa nan empresa of proposishon di kompania na posibel sosionan komersial Kolombiano.

E empresanan partisipante a indiká di a wòrdu konektá ku e kontrapartidonan adekuá, loke a kumpli ku nan ekspektativanan i nan a eksperensiá e mishon digital komo e promé paso perfekto pa posishoná nan empresa den e merkado Kolombiano i konektá ku sosionan potensial.

Den e próksimo dianan i simannan lo rekerí mantenshon di kontakto di tur dos partido, ku lo duna indikashon si e mishon aki ta trese posibel oportunidat komersial i hasta firma akuerdonan pa ekspandé e esfuersonan di eksportashon di e empresarionan di Kòrsou.

E konsepto di e mishon digital di Kòrsou su kompanianan chikí i mediano ta demostrá di ta un forma hopi efektivo pa eksplorá I probechá oportunidat nobo di eksportashon sin nesesidat di biaha den e situashon aktual di medidanan di seguridat i e adopshon di digitalisashon riba nivel mundial.

Si tin pregunta of ta deseá di ta informá riba otro oportunidat I seminarionan digital grátis, tuma kontakto ku nos na: www.facebook.com/Curacaochamber of manda nos un WhatsApp na +5999 696-0885.

Eerste digitale missie Curaçao-Colombia een succes!

Willemstad, 18 juni 2021– In de eerste week van juni organiseerde de Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao in samenwerking met Holland House Colombia de eerste Curaçao-Colombia Digital Mission die concrete kansen bood voor Curaçaose ondernemers om de Colombiaanse marktvooruitzichten te verkennen en 1 op 1 kennis te maken met potentiële klanten en partners.

Elf (11) op Curaçao gevestigde bedrijven konden elkaar ontmoeten tijdens meer dan 80 digitale bijeenkomsten om hun bedrijven voor te stellen, verbinden en te pitchen tegenover zorgvuldig geselecteerde Colombiaanse ondernemers.

Deelnemende bedrijven gaven aan dat ze werden gekoppeld aan de juiste persoon- en bedrijf, overeenkomstig aan hun wensen Tevens dat dit aan hun verwachtingen voldeed en gaven aan de digitale missie te hebben ervaren als een perfecte eerste stap om hun bedrijf te richten op de Colombiaanse markt of om verbinding te maken met de juiste potentiële partners.

De volgende dagen en weken zal er aan beide kanten opvolging vergen, waardoor het snel duidelijk zal worden of de missie ook potentiële zakelijke kansen of het tekenen van overeenkomsten als resultaten heeft gecreëerd. Deze aspecten dragen tevens bij aan het uitbreiden van de exportkansen- en – inspanningen van de Curaçaose ondernemers.

Het concept van de digitale missie voor het Curaçaose midden- en klein bedrijf blijkt een zeer kostenefficiënte manier te zijn, om nieuwe exportmogelijkheden te verkennen zonder te hoeven reizen onder de huidige veiligheidssituaties en de wereldwijde acceptatie van digitalisering.

Als je vragen hebt of op de hoogte wilt blijven van andere mogelijkheden en onze gratis Webinars, neem dan contact met ons op via www.facebook.com/Curacaochamber of stuur ons een WhatsApp via +5999 696-0885.

First digital mission Curaçao-Colombia a success!

Willemstad, June 18, 2021- During the first week of June, Curaçao Chamber of Commerce & Industry in cooperation with Holland House Colombia organized the first Curaçao-Colombia Digital Mission opening up concrete opportunities for Curaçao entrepreneurs to explore the Colombian market prospects and meet 1 on 1 with potential clients and partners.



Eleven Curaçao based companies were able to meet during more than 80 digital meetings to touch, base, connect, and pitch their companies or business proposals to carefully selected Colombian business counterparts.



Participating companies indicated having been matched to the right counterparts, meeting their expectations and have experienced the digital mission as a perfect first step in positioning their company in the Colombian market or connecting to the right potential partners.

The following days and weeks will require follow up on both sides, making it clear soon if the mission has also propelled potential business opportunities and signed deals to expand the export efforts of the Curaçao entrepreneurs.

The digital mission concept for Curacao´s SMEs is proving to be a very cost-efficient way to explore and tap into new export opportunities without the need to travel under current safety measure situations and the digitalization adoption globally.

If you have any questions or wish to stay tuned about other opportunities and our free webinars, contact us through www.facebook.com/Curacaochamber or send us a whatsapp through +5999 696-0885

