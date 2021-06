Riba peticion

DVG ta brinda e posibilidad pa residentenan scoge e vacuna di Johnson & Johnson

ORANJESTAD, Aruba –23 di Juni 2021: Riba peticion di un grupo den comunidad cu ta desea di ricibi e vacuna di Johnson & Johnson, DVG a pidi Hulanda un cantidad di 2.500 dosis pa brinda e grupo aki e oportunidad pa scohe pa e vacuna aki. E vacuna di Johnson & Johnson “Janssen”, mescos cu Pfizer ta aproba dor Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP); Center of Diseases Control (CDC); Food Drugs Administration (FDA) di Merca y European Medicaments Association (EMA) na Europa. E vacuna di Johnson & Johnson ta consisti di un solo dosis y ta traha abase di e technologia e biotecnologia moderno unda cu ta haci uzo di un virus no activo (vector) cu tin den dje instruccionnan genetico specifico pa nos celnan genera e proteina Spike (“S”) no infeccioso pa stimula e curpa pa reacciona y produci anti-curpa protector contra COVID-19. E vacuna aki no tin e virus SARS-CoV-2 y NO por causa COVID-19. E vacuna di Johnson & Johnson tin un efectividad di minimal 66% contra COVID-19 engeneral y ta proteha 85% contra forma grave di COVID-19. Esaki ta poco menos cu Pfizer, pero ta ideal pa e grupo di meta cu no tin condicion di salud. Johnson y Johnson ta activo contra e Covid-19 variantenan cu ta circulando na e momento aki rond mundo.

Yegada di e 2500 vacunanan aki di Johnson & Johnson no ta nifica cu Aruba lo no duna Pfizer vacine mas. Pfizer ta keda e vacine prinicipal cu ta wordo duna. E vacuna di Johnson & Johnson ta brinda un di esnan cu debi na razonan ariba menciona, sea pasobra e vacuna ta un solo dosis of pa motibo cu e ta traha abase di e technologia diferente, e oportunidad pa opta pa e alternativa aki. Es cu ta desea di ricibi Pfizer y no Johnson & Johnson lo sigui ricibi Pfizer pa awor, cu ta e prome vacuna cu DVG ta recomenda pa e populacion en general.

E vacuna di Johnson & Johnson ta pa personanan di 18 aña bay ariba y no ta pa hende muher na estado. Un di e posibel “bijwerkingen” di e vacuna aki cu den caso muy raro a wordo raporta, ta trombose en combinacion cu un candidad di “bloedpaatjes”abou. Pa esey ta importante pa tuma contacto cu e dokter di cas, si en caso “bijwerkingen” lo aparece. DVG ta considera si e vacuna di Janssen ta suficiente efectivo y safe.

E yamado di Departamento di Salud Publico na comunidad ta pa sigui vacuna, entrante diaranson 23 di juni, esnan cu ta desea e vacuna di Johnson & Johnson por yama 280-0101 of 522-4200 pa haci un cita. Cua cu bo persona dicidi pa tuma ta yuda proteha bo propio salud y tambe ta sigui yuda reduci e plamamento di e virus di COVID na Aruba. Casonan activo ta bahando pero pa e baha mas Aruba mester logra cu un minimo di preferibilmente 85% di nos comunidad ta vacuna y lo facilita biahamento den exterior.

Pa cualkier informacion, por tuma contacto cu nos na 522-4200 of por subi nos website www.dvg.aw of nos facebook page.

