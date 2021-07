Notisia di polis di djabièrnè 2 di yüli 2021 te ku djarason 7 di yüli 2021 // Politieberichten van vrijdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 7 juli 2021

Notisia di polis di djabièrnè 2 di yüli 2021 te ku djarason 7 di yüli 2021

Diferente but

Den e dianan tras di lomba polis a duna diferente but pa violashon di e ordenansa di tráfiko. Entre otro, shofùrnan tabata hasi uso di aparato mobil i alkohòl den tráfiko. Tambe pa no bisti faha di seguridat a duna but. Polis lo sigui tene kontròl preventivo den e periodo benidero. Ademas, ta di sumo importansia pa kada usuario di karetera den tráfiko kumpli ku e reglanan stipulá den e ordenansa.

Ladronisia na sitionan di buseo

Tin vários notifikashon a drenta di ladronisia for di outo na sitionan di buseo i turístiko manera Tolo, toeristenweg, Andrea 1, 1000 steps, Oil slick leap i EEG Boulevard. A bai ku vários artíkulo for di outo, na bich i for di baki di ekipahe di un gòlf kar.

Investigashon riba e kasonan aki ta andando. Ta di sumo importansia pa vigilá propiedatnan na tur momentu i spesialmente na sitionan di buseo. Polis ta konsehá pa laga artíkulonan di balor mas tantu posibel na kas i no hiba esakinan na e sitionan di buseo.

Detenshon despues di insulto

Djamars 6 di yüli alrededor di 9or di mainta a detené e hòmber H.A.Julian di 50 aña di edat en konekshon ku menasa i insulto.

Vários aksidente ku herido

Riba djadumingu alrededor di 8or a drenta notifikashon di un aksidente ku herido na altura di stadion riba Kaya Internashonal. Tabatin dos herido, di kua un persona tabata keha di doló den pechu i e otro di un kòrtá na su kabes.

Riba djadumingu 4 di yüli alrededor di 6:45or di anochi a drenta notifikashon di un outo ku a bòltu na altura di kaminda Onima. Na yegada di polis a bin sali na kla ku e shofùr a hasi uso di alkohòl. E shofùr a splika el a purba desviá pa un kabritu.

Riba mardugá di 3 pa 4 di y;uli alrededor di 3or a drenta un notifikashon di un aksidente ku herido na altura di Kaya Korona. A sali na kla ku tantu e shofùr komo pasahero tabata fuma. Un takel wagen a bai ku e vehíkulo. Mirando ku un di e hòmbernan no tabatin ID òf pasport a bai warda di polis kuné. Despues di investigashon a sali na kla ku ta trata di estadia ilegal i a pasa e persona pa JICN pendiente di su deportashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 7juli 2021

Diverse bekeuringen

In de afgelopen dagen zijn er diverse boetes uitgeschreven voor het overtreden van de wegenverkeerverordening. Bestuurders maakten onder andere gebruik van mobiele apparaten en alcohol in het verkeer. Ook het niet dragen van de gordel is bekeurd. De politie zal de komende periode preventieve controles blijven uitvoeren. Daarnaast is het van groot belang dat elke deelnemer aan het verkeer de regels toepast die zijn vastgelegd in de verordening.

Diefstallen op duikplekken

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van diefstal uit auto’s bij duikplekken en toeristische locaties zoals Tolo, de toeristenweg, Andrea 1, 1000 steps, Oil slick leap en de EEG boulevard. Er zijn diverse goederen weggenomen uit auto’s, op het strand en uit het bagagerek van een golfkar.

Het onderzoek naar deze diefstallen loopt. Het is van groot belang dat men vooral bij duikplaatsen ten alle tijden eigendommen goed in de gaten blijft houden. De politie adviseert om waardevolle goederen zoveel mogelijk thuis te laten en deze niet mee te nemen naar duikplaatsen.

Aanhouding na belediging

Dinsdag 6 juli 2021 is omstreeks 9 uur in de ochtend de man H.A.Julian van 50 jarige leeftijd aangehouden in verband met bedreiging en belediging.

Diverse aanrijdingen met gewonden

Op zondag 4 juli is omstreeks 8 uur een melding binnengekomen van een aanrijding met gewonden ter hoogte van het stadion op de Kaya internationaal. Er waren twee gewonden, waarvan een persoon pijn in borstkas had en een andere een flinke snijwond aan zijn hoofd.

Op zondag 4 juli is omstreeks 18.45 uur kwam een melding binnen van een over de kop geslagen auto ter hoogte van de kaminda Onima. Bij aankomst van de politie bleek de bestuurder alcohol te hebben gebruikt. De bestuurder vertelde dat hij probeerde uit te wijken voor een geit.

Gedurende de nacht van 3 op 4 juli is omstreeks 3 uur een melding binnengekomen van een aanrijding met gewonden ter hoogte van Kaya Korona. Zowel de bestuurder als de bijrijder bleken dronken te zijn. Het voertuig is door een takelwagen afgevoerd. Gezien een van de aanwezige mannen geen ID of paspoort bij zich had is hij meegenomen naar het politiebureau. Uit onderzoek bleek het om een niet legaal verblijf te gaan en is de persoon in afwachting van uitzetting overgedragen aan de JICN.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

