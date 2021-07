Studenten van het Pre-Academic Program ontvangen hun certificaat. / Studiantenan di e Pre-Academic Program ta risibí nan sertifikado.

Studenten van het Pre-Academic Program ontvangen hun certificaat.

Donderdag 15 juli 2021 heeft de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez

(UoC) certificaten mogen uitreiken aan de eerste groep studenten die het Pre-Academic

Program volledig en succesvol hebben doorlopen.

Het Pre-Academic Program van de UoC heeft als doel aankomende studenten voor het hoger

onderwijs zodanig te equiperen dat hun slagingskans bij een vervolgstudie zowel in het buitenland

als op Curaçao verhoogd wordt.

Na het afronden van dit programma beschikken de studenten over voldoende taalvaardigheden,

21 ste-eeuwse vaardigheden, sociaal- maatschappelijke kennis en vaardigheden, en hebben ze een

adequate studiehouding.

Het Pre-Academic Program wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap,

Cultuur en Sport. Het duurt 9 maanden en loopt van eind augustus 2021 tot en met eind mei 2022.

Het programma is onder andere gericht op

 studenten die op Curaçao of in het buitenland willen doorstuderen, maar zich daar niet

helemaal klaar voor voelen;

 studenten die wellicht een vervolgstudie willen gaan volgen maar nog niet weten welke

studie;

 studenten die bewust voor een “Gap Year” hebben gekozen en hieruit het beste willen halen;

 het geven van de nodige studievaardigheden en coaching aan de studenten in de transitie

van middelbare scholier naar student.

Leerlingen met een middelbareschooldiploma op vwo-, havo- of sbo-4 niveau kunnen toegelaten

worden tot het programma. Deelname aan het programma kost ANG. 500,-.

Voor meer informatie francis.alberto@uoc.cw of +5999-6662778.

Voor inschrijving: http://www.uoc.cw/admissions.

Willemstad, 15 juli 2021

Studiantenan di e Pre-Academic Program ta risibí nan sertifikado.

Djaweps 15 di yüli 2021 Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) a

entregá sertifikado na e promé grupo di studiante ku a sigui i kompletá e programa ku

éksito.

Meta di e Pre-Academic Program ta pa studiantenan ku ta aspirá di sigui ku un edukashon avansá,

pa ekipá di tal forma ku nan chèns pa kaba nan estudio ta oumentá, tantu na Kòrsou pero tambe

den eksterior.

Na momentu ku e studiante finalisá e programa aki, e ta dispone di sufisiente abilidat di idioma,

21st century skills i e aktitut korekto pa studia.

Pre-Academic Program ta finansiá dor di Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte. E

programa ta dura 9 luna.

E Pre-Academic Program ta enfoká riba

 studiantenan ku kier studia na Kòrsou òf den eksterior, pero ku no ta sinti nan kla òf bon

prepará ainda.

 Studiantenan ku kisas kier sigui studia, pero no sa ainda kua estudio nan kier sigui.

 Studiantenan ku konsientemente ta skohe pa un “Gap Year” i ke saka lo máksimo for di e

aña.

 Duna e abilidatnan nesesario pa studia i guia e studiantenan den e transishon di alumno di

skol sekundario pa studiante.

Alumnonan ku un diploma di havo, vwo of sbo nivel 4, por partisipá na e programa aki. E

gastunan ta ANG 500,-

Pa mas informashon francis.alberto@uoc.cw òf +5999-6662778

Pa inskripshon: http://www.uoc.cw/admissions.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...