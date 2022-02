GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT AMBASSADEUR JOKE BRANDT OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op 9 februari heeft de permanent vertegenwoordiger voor het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York, Ambassadeur Joke Brandt, een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout.

